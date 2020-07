Résumé des principales informations économiques du jeudi 9 juillet 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ASSURANCES: Le secteur de l'assurance devrait se remettre rapidement du marasme économique mondial résultant de la crise du Covid-19, selon la dernière étude Sigma du géant de la réassurance Swiss Re. L'impact de la pandémie sur le secteur est considérable avec une perte estimée à 55 milliards de dollars (51,6 milliards de francs suisses). Dans un communiqué paru jeudi, Swiss Re affirme toutefois que ce montant, calculé sur la base de différentes analyses, est à prendre avec des pincettes en raison des fortes incertitudes actuelles.

CORONAVIRUS: Les sociétés de construction, mais aussi le commerce de gros ainsi que l'hôtellerie et la restauration ont été les principaux secteurs à faire appel aux crédits d'urgence débloqués pour faire face à la pandémie de coronavirus, selon une étude d'UBS publiée jeudi. Sur les 2,7 milliards de francs suisses de crédits Covid-19 octroyés par la banque aux trois clés, la branche du bâtiment a obtenu 312 millions, mais en a seulement utilisés un peu plus de la moitié (55%).

COMMERCE EN LIGNE: Avant même que la pandémie de coronavirus ne fasse exploser les ventes des boutiques en ligne, le e-commerce était en plein essor en Suisse. Au total, 16 sites de vente en ligne actifs en Suisse dépassent la barre des 100 millions de francs suisses de chiffres d'affaires. En 2019, Zalando, Digitec et Amazon.de se partageaient dans l'ordre les plus grosses parts du gâteau. Avec des ventes estimées à 920 millions de francs suisses en 2019, le groupe de mode Zalando s'est hissé à la première place des sites de vente en ligne enregistrant le chiffre d'affaires le plus élevé en Suisse, selon les données du cabinet de conseil Carpathia.

TRANSPORTS FERROVIAIRES: CFF Cargo est touché de plein fouet par la crise du coronavirus. L'entreprise de transports ferroviaires a subi une forte baisse du trafic. Désirée Baer, directrice générale depuis 100 jours, a fait le point jeudi à Olten (SO). Par rapport à l'année dernière pour la même période, la diminution des recettes est de l'ordre de 30 à 60 millions de francs suisses, a indiqué Désirée Baer. La baisse du trafic a fortement varié en fonction des marchandises transportées.

INDUSTRIE DU CHOCOLAT: Barry Callebaut, le chocolatier industriel zurichois, ne prévoit pas de plan restructuration, bien qu'il ait vu ses volumes de ventes régresser après neuf mois de l'exercice en cours, a fait savoir le groupe jeudi. Pour Antoine de Saint-Affrique, son directeur général, "nous sommes prudents avec les nouvelles embauches et nous diminuons les coûts lorsque c'est possible".

DEUX-ROUES MOTORISÉS: Après avoir plongé de près d'un quart sur un an à fin avril en raison de la crise sanitaire, les ventes de deux-roues motorisés ont connu en Suisse une poussée supérieure aux attentes en mai et en juin, à mesure de l'assouplissement des mesures de confinement. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes de motos neuves ont progressé de 7,7% en rythme annuel, à 17'555 unités, "une avancée qui dépasse les expectatives les plus optimistes", indique l'Office suisse moto et scooter (Osms) jeudi dans un communiqué.

ALIMENTATION: Le charcutier et traiteur industriel Bell a injecté 5 millions d'euros (5,3 millions de francs suisses) supplémentaires dans la start-up néerlandaise Mosa Meat, spécialisée dans la viande de laboratoire. La ronde de financement effectuée par Mosa Meat permettra à cette dernière de construire un site de production et de poursuivre le développement de cette technologie, a précisé le groupe bâlois jeudi dans un communiqué. La société de Maastricht espère par la suite lancer la production en 2022.

FORTUNE: Le nombre de personnes très riches a fortement progressé l'année dernière en Suisse, mais aussi au niveau mondial. Cependant conséquences économiques de la pandémie de coronavirus ont lourdement impacté leur fortune. Ces individus très riches - nommés dans le jargon personne à valeur nette élevée ("high net worth individuals") et disposant d'une fortune d'au moins 1 million de dollars hors résidence principale - ont augmenté de 8,8% à 19,6 millions de personnes au niveau mondial.

CONJONCTURE: Les exportations allemandes ont à nouveau fortement reculé en mai, après le creux historique d'avril, pendant que l'économie sortait lentement des mesures de confinement liées à la pandémie du coronavirus, selon des statistiques publiées jeudi. Sur un an et en données brutes, la baisse des exportations, à 80,3 milliards d'euros (environ 85,4 milliards de francs suisses), est de 29,7%, après celle de 31,1% en avril, inédite depuis 1950.

awp