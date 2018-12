Résumé des principales informations économiques du lundi 10 décembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le chômage en Suisse a progressé marginalement en Suisse sur un mois, demeurant malgré tout à un niveau très bas. En novembre, le taux de sans-emploi est passé à 2,5%, contre 2,4% en octobre, alors qu'il n'avait pas bougé depuis six mois, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Ces chiffres correspondent aux prévisions des économistes sollicités par AWP. Cette légère hausse s'explique par des effets saisonniers. Corrigé des variations saisonnières, le taux de chômage a légèrement reculé à 2,4%, contre 2,5% le mois précédent. Depuis le mois de mars, le taux de chômage s'inscrit durablement sous la barre des 3,0%, ce qui n'était pas arrivé depuis 2014.

REGISTRE DU COMMERCE: Le nombre de faillites d'entreprises en Suisse a reculé en novembre, par rapport au mois correspondant de 2017. La diminution s'établit à 5%, avec 441 cessations de paiement contre 464 il y a un an, selon le bureau de conseils Bisnode. Depuis le début de l'année cependant, les chiffres font état d'une hausse de 3% à 4421 faillites. Le nord-ouest du pays et la Suisse orientale (+9%) ainsi que le Plateau (+6%) sont les régions les plus touchées. La Suisse romande affiche en revanche un recul de 1% et Zurich de 3%. Vaud en particulier a recensé 8% de faillites en moins.

VÉHICULES: Les mises en circulation de véhicules ont largement reculé en novembre sur un an. Le repli a été particulièrement marqué dans les voitures de tourisme, notamment pour les moteurs diesel, a précisé l'Office fédéral de la statistique (OFS). Au total, 29'747 véhicules ont été mis en circulation en novembre, soit un repli de 7,3% sur un an. Depuis le début de l'année, 362'633 nouvelles immatriculations ont été enregistrées, en recul sur un an mais dans une moindre mesure (-3,7%).

PHARMA: Daniel O'Day, chef de la division Pharma du laboratoire Roche, va être remplacé par William Anderson, actuellement à la tête de sa filiale Genentech. M. O'Day prendra la tête du laboratoire californien Gilead l'an prochain. Le géant bâlois a aussi fait part d'un changement à venir dans son conseil d'administration. Daniel O'Day va se retirer le 31 décembre et William Anderson prendra ses fonctions le 1er janvier.

CHIMIE: Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Lonza a noué un partenariat avec l'américain GE Healthcare afin de se doter d'un site de bioproduction en Chine. L'usine doit être inaugurée en 2020 à Guangzhou. Dans cette optique, le groupe rhénan prévoit d'engager 160 personnes. Le nouveau centre de production vise à répondre à une demande croissante pour les services de sous-traitance pharmaceutique dans l'Empire du Milieu. Il s'étalera sur une surface de 17'000 mètres carrés, comprenant un laboratoire de 6500 mètres carrés.

INSPECTION ET CERTIFICATION: Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS va élargir son laboratoire pour les tests bioanalytiques en France. Il va investir 3,5 millions d'euros (4 millions de francs suisses) à cet effet. L'extension du site existant, situé à Poitiers, doit permettre de renforcer de 50% les capacités d'analyse à l'horizon 2020.

CONJONCTURE: La croissance économique au Royaume-Uni est restée morose en octobre, avec une faible progression de 0,1% sur un mois à l'approche d'un Brexit aux contours très incertains. Le produit intérieur brut (PIB) a légèrement frémi après une stagnation lors des deux mois précédents, selon ces chiffres officiels publiés à la veille d'un vote crucial sur le Brexit au Parlement britannique.

CONJONCTURE: L'Allemagne a enregistré en octobre un excédent commercial de 17,3 milliards d'euros, en retrait de 0,3 milliard par rapport à septembre. Les exportations ont progressé de 0,7% sur un mois, mais moins que les importations (+1,3% sur la même période), d'après des chiffres de l'office fédéral des statistiques, corrigés des variations saisonnières (CVS).

ARMEMENT: La Russie s'est hissée au deuxième rang des pays producteurs d'armes en 2017 derrière les États-Unis, une place jusque-là occupée par la Grande-Bretagne, selon un rapport de l'Institut de recherche sur la paix internationale de Stockholm (Sipri).

ENTRÉE EN BOURSE: SoftBank Group a fixé lundi le prix définitif d'introduction en Bourse de sa filiale de télécommunications mobiles au Japon, un montant par action qui doit lui permettre de lever, le 19 décembre, plus de 23 milliards de franca sur le marché. Il s'agit d'une des plus grosses opérations de ce type dans le secteur technologique. Tous secteurs confondus, c'est la plus importante entrée en Bourse au Japon, dépassant le montant levé en 1987 par l'opérateur de télécommunications NTT.

awp