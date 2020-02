Résumé des principales informations économiques du lundi 10 février 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CHÔMAGE: Le chômage en Suisse a enregistré en janvier son quatrième mois consécutif de hausse, la proportion de sans-emploi s'étant fixée à 2,6%, contre 2,5% en décembre. Au terme de la période sous revue, 121'018 personnes étaient inscrites auprès d'un Office régional de placement (ORP), soit une progression de 3,2% sur un mois. En rythme annuel, le taux de chômage affiche un recul de 0,1 point de pourcentage, selon les indications fournies par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

CONJONCTURE: Les prix à la consommation se sont repliés en janvier, essuyant un recul de 0,2% sur un mois. L'indice s'est inscrit à 101,5 points (base 100 en décembre 2015). Sur un an, l'inflation s'est portée à +0,2%, a précisé l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel. La baisse sur un mois est à mettre sur le compte d'un recul des prix des produits importés (-1,3%). Sur un an, ils ont reculé de 0,2%. A l'inverse, les prix ont progressé de 0,1% sur un mois pour les produits indigènes et de 0,3% sur un an.

ASSURANCES: La caisse nationale d'assurance accident Suva a réalisé une performance de 9,3% sur ses placements durant l'exercice 2019. Ce sont ceux en actions qui y ont le plus contribué. Les investissements dans des obligations, des crédits, l'immobilier et des placements alternatifs ont également eu un impact positif sur la performance. Ce résultat est supérieur à la moyenne de 4,5% relevée sur les dix dernières années, indique la Suva dans un communiqué.

COMMERCE EN GROS: Le facilitateur de distribution DKSH a fait fi de la morosité qui a prévalu sur certains marchés asiatiques en 2019 et généré davantage de recettes. Le bénéfice a chuté, mais dans les proportions escomptées. Le groupe zurichois fait désormais face au coronavirus. "Nous avons amélioré les performances de toutes les divisions pour la première fois depuis des années, malgré une consommation restreinte en Thaïlande et des turbulences à Hong Kong", a résumé le directeur général Stefan Butz.

MATIÈRES PREMIÈRES: Glencore a signé avec le producteur de batteries Samsung SDI, propriété du conglomérat sud-coréen éponyme, un accord d'approvisionnement en cobalt sur cinq ans, à compter de l'exercice en cours. Le minerai nécessaire proviendra du site d'extraction d'hydroxyde de cobalt du béhémoth zougois des matières premières en République démocratique du Congo (RDC). Le contrat prévoit la livraison à l'horizon 2025 de 21'000 tonnes de cobalt, précise un communiqué.

BANQUE: BNP Paribas (Suisse) et son personnel ont signé fin janvier un plan social destiné aux 250 employés qui seront licenciés suite à la restructuration. L'accord répond aux attentes du personnel, affirme l'Association suisse des employés de banque, qui a accompagné les démarches. Le plan social tient compte des années de services et offre aux personnes de plus de 58 ans des conditions avantageuses de retraite anticipée, affirme le syndicat dans un communiqué. La banque s'est également engagée à soutenir les salariés à retrouver un emploi, soit par le biais d'une formation, soit par un replacement.

CONJONCTURE: La croissance économique française devrait rebondir au premier trimestre 2020 à 0,3%, après son recul du dernier trimestre 2019, selon une première estimation dévoilée par la Banque de France. Cette prévision, basée sur l'enquête mensuelle de conjoncture menée par la Banque de France auprès des chefs d'entreprises, s'appuie sur un retour possible à son rythme de croisière de l'industrie en février, tandis que l'activité dans les services et le bâtiment a accéléré en janvier.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile suédois Volvo Cars et son propriétaire, le chinois Geely, envisagent de fusionner leurs activités afin de créer un "groupe international" sur le marché de l'automobile, ont-ils annoncé. La future entité "bénéficierait de la taille, de l'expertise et des ressources nécessaires pour être aux avant-postes dans la transformation en cours de l'industrie automobile", ont fait valoir les deux groupes dans un communiqué commun.

CRYPTODEVISES: Le bitcoin a grimpé ce week-end temporairement au-dessus du seuil symbolique de 10'000 dollars, pour la première fois depuis septembre. Dans la nuit de dimanche à lundi, la célèbre cryptomonnaie a culminé à 10'194,88 dollars pour un bitcoin, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg, un niveau plus vu depuis quatre mois et demi.

