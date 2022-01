Résumé des principales informations économiques du lundi 10 janvier

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

PANDÉMIE: La vague Omicron continue de freiner les entreprises suisses. Avec les quarantaines et les arrêts maladies, certaines ont beaucoup de mal à maintenir leurs activités, manquant de personnel, selon les informations recueillies par AWP. Si tous les secteurs sont touchés, la situation est "particulièrement tendue auprès des petites entreprises, qui comptent par définition peu d'employés et où les remplacements sont donc très difficiles, voire impossibles", relève Cristina Gaggini, directrice romande d'Economiesuisse. "Il en va de même dans les métiers hautement spécialisés, où l'on ne peut former rapidement un autre collaborateur. Demander au personnel de faire des heures supplémentaires et/ou de renoncer à des congés n'est pas une approche viable à terme", ajoute-t-elle.

BIENS DE CONSOMMATION: La chaîne d'ameublement Lipo, qui compte 23 magasins en Suisse, est reprise par l'autrichien XXXLutz. Ce dernier continuera d'exploiter la marque. Tous les salariés, soit 635 personnes, seront repris. La transaction doit être bouclée d'ici mi-2022. L'opération suit "un plan de désinvestissement" du propriétaire sud-africain de la chaîne, Steinhoff International Holdings, selon le communiqué. Le montant du rachat est passé sous silence. Selon le rapport annuel de 2020, "dans un marché suisse compétitif", Lipo a vu ses recettes croître de 2% à 171 millions d'euros (178,5 millions de francs suisses). La part du commerce en ligne représentait 7% des ventes.

BANQUES: Un changement intervient à la direction de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Jan Blöchlinger, actuel responsable de la division Banques, a décidé de quitter ses fonctions. Pour lui succéder, le conseil d'administration du gendarme helvétique de la finance a nommé Thomas Hirschi, lequel assumera ses nouvelles responsabilités à compter du 1er février. Agé de 46 ans et économiste de formation, M. Hirschi dirige depuis 2020 la division Asset Management, en charge du secteur de la gestion d'actifs et a intégré à ce titre la direction de la Finma, précise cette dernière. Auparavant, il a oeuvré quatre ans durant à la surveillance des banques et des assurances au sein de l'autorité de surveillance du centre financier international Abu Dhabi Global Market (ADGM).

SÉCURITÉ INFORMATIQUE: La Suisse a connu l'année dernière une recrudescence de cyberattaques. Les tentatives d'intrusion enregistrées par les entreprises helvétiques ont ainsi bondi de 65% par rapport à 2020, à en croire le spécialiste californien en sécurité informatique Check Point Software, qui ne fournit pas de chiffre absolu. Les pirates ont principalement ciblé les entreprises industrielles. Les auteurs de l'enquête on dénombre 738 cyberattaques - sans distinction entre échecs et réussites - par entreprise en moyenne l'année dernière, un chiffre en hausse de 20%.

PHARMA: Les laboratoires Novartis et Molecular Partners revendiquent le succès d'un volet intermédiaire de leur étude clinique "Empathy" sur l'ensovibep en intraveineuse contre le Covid-19. La substance a démontré son efficacité pour réduire la charge virale dans les huit jours suivant l'administration d'une dose unique, ainsi que pour limiter de près de 80% les risques d'hospitalisation ou de décès par rapport à un placebo, assurent les partenaires dans des communiqués distincts. La multinationale pharmaceutique confirme dans la foulée son intention d'acquérir les droits sur l'antiviral expérimental. Son modeste homologue zurichois rappelle que l'opération lui permettra de percevoir un versement d'étape de 150 millions de francs suisses, en plus de commissions de 22% sur les ventes en cas d'homologation.

CONJONCTURE: Le taux de chômage de la zone euro a poursuivi sa baisse en novembre, touchant 7,2% de la population active, après 7,3% en octobre et 7,4% en septembre, a annoncé Eurostat. Le rebond de l'économie européenne depuis le printemps, après le choc lié à la pandémie de Covid-19, a entraîné une embellie sur le marché du travail. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le chômage a reculé de 0,2 point en novembre, par rapport au mois précédent, à 6,5%, selon l'office européen des statistiques.

CONJONCTURE: L'inflation va stopper cette année la progression du pouvoir d'achat en France, en se propageant depuis les prix de l'énergie à l'ensemble des activités, préviennent des économistes qui doutent des paroles rassurantes du patronat. En novembre et décembre, la hausse des prix à la consommation mesurée par l'Insee s'est élevée à 2,8% en glissement annuel, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 2008.

CONJONCTURE: Il faudra dix ans à la France pour retrouver une balance commerciale excédentaire, a estimé le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, appelant à poursuivre les réformes pour réindustrialiser le pays. "Il faudra dix ans pour retrouver un solde commercial qui soit positif", a déclaré sur LCI le ministre de l'Economie, rappelant "qu'en 2000, nous étions encore à l'équilibre", trois jours après la publication d'un déficit record mensuel de 9 milliards d'euros (9,4 milliards de francs suisses) en novembre.

CONJONCTURE: Le taux de chômage en Italie est reparti à la baisse en novembre à 9,2%, cédant 0,2 point par rapport au mois précédent, a annoncé l'Institut national des statistiques (Istat). Le chômage des jeunes de 15-24 ans a également reculé de 0,2 point, à 28%, mais est toujours très élevé.

ASSURANCES: Les catastrophes naturelles ont causé en 2021 davantage de pertes que les deux années précédentes, avec une part plus élevée que d'habitude due aux Etats-Unis, a expliqué le géant allemand de la réassurance Munich Re. Dans le monde, la facture s'est établie l'an dernier à 280 milliards de dollars de dégâts (258,2 milliards de francs suisses), contre 210 milliards en 2020 et 166 milliards en 2019, a calculé le groupe bavarois dans une étude annuelle.

INTERNET ET LOGICIELS: L'éditeur américain de jeux vidéo Take-Two Interactive, derrière la franchise GTA, entre autres, a annoncé avoir trouvé un accord pour acquérir Zynga. Pour s'offrir le développeur, icône des jeux mobiles mais à la peine ces dernières années, Take Two Interactive déboursera 12,7 milliards de dollars (11,65 milliards de francs suisses). "Cette combinaison stratégique réunit nos meilleures franchises sur console et PC avec une plateforme de tout premier plan et diversifiée des jeux mobiles, qui possède une histoire riche en innovation et en créativité", a affirmé, dans un communiqué, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick. Développeur et éditeur, Take-Two, basé à New York, est un poids lourd de l'industrie vidéoludique et est à l'origine d'énormes franchises comme Bioshock, Grand Theft Auto ou encore le jeu de basket NBA 2K.

ALIMENTATION: Danone a regroupé en France ses différentes branches au sein d'une "entité opérationnelle unique" avec une nouvelle gouvernance à sa tête, a annoncé le géant agroalimentaire dans un communiqué. La nouvelle entité, Danone France, réunira les trois grands métiers du groupe, les produits laitiers et d'origine végétale, la nutrition spécialisée et les eaux, qui étaient jusqu'à présent séparés. Danone promet ainsi une organisation "plus agile, plus autonome, qui favorise les synergies".

PHARMA ET BIOTECH: Le groupe de pharmacie et de chimie allemand Bayer a annoncé un partenariat avec la biotech américaine Mammoth Biosciences, afin de développer de nouvelles thérapies utilisant les technologies de ciseaux moléculaires dont elle est propriétaire, pour un montant qui pourrait aller jusqu'à 1 milliard de dollars (920 millions de francs suisses). "Bayer et Mammoth Biosciences (...) annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique", afin de "développer de nouvelles thérapies géniques", a indiqué l'entreprise allemande dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a dévoilé une réorganisation de ses instances dirigeantes, visant notamment à renforcer l'innovation et le développement de produits et à "se concentrer sur l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2030". "Nous voulons repousser les frontières dans tous les domaines en exploitant la technologie d'une manière unique", a déclaré son nouveau PDG, Benedetto Vigna, cité dans un communiqué.

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant informatique français Atos a annoncé "des chiffres financiers préliminaires pour 2021 inférieurs à ses objectifs", avec un chiffre d'affaires en baisse. Son chiffre d'affaires, de l'ordre de 10,8 milliards d'euros (près de 11,3 milliards de francs suisses), a reculé d'environ 2,4%, alors que Atos s'attendait à une stabilisation. Le flux de trésorerie est de l'ordre de -420 millions d'euros, alors que l'objectif était "positif", a indiqué le groupe dans un communiqué.

awp