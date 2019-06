Résumé des principales informations économiques du lundi 10 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

EMPLOI: Les opportunités d'embauche devraient se détériorer au 3e trimestre en Suisse. Selon le dernier indice Manpower des perspectives d'emploi, l'évolution devrait se révéler moins favorable dans la plupart des régions et des branches durant l'été, à l'exception de l'hôtellerie et de la restauration. Alors que 5% des 750 entreprises interrogées prévoient une augmentation de personnel au 3e trimestre, elles ne sont que 3% à anticiper une réduction de la voilure. Reste que la grande majorité des firmes sondées (92%) continuent de tabler sur des effectifs stables.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Roche enregistre le retrait de l'un de ses administrateurs. Peter Voser va quitter le conseil d'administration du laboratoire bâlois fin juin. Le sexagénaire est également président du géant de l'électrotechnique ABB, qu'il dirige à titre intérimaire depuis le départ surprise du patron Ulrich Spiesshofer, mi-avril. Par ailleurs, Roche a procédé à deux nominations à la direction générale, indique-t-il mardi dans un communiqué. Thomas Schinecker remplacera à partir du 1er août le futur retraité Michael Heuer à la tête de la division Diagnostics. Le départ de M. Heuer avait été annoncé il y a près d'une année.

BANQUES: Les inégalités salariales se sont creusées dans le secteur bancaire en 2018. Alors que les rémunérations fixes ont gonflé dans l'ensemble de 2,9% l'année dernière, elles sont restées stables dans les deux principales places financières - Zurich et Genève. Dans son compte rendu biennal, l'Association suisse des employés de banque (Aseb) constate également un accroissement des disparités salariales entre hommes et femmes, en particulier au niveau de la rémunération variable.

ENERGIE: Axpo a bien entamé l'exercice décalé 2018/19. Durant le premier semestre, clos fin mars, le producteur et fournisseur d'électricité argovien a légèrement étoffé ses revenus à 2,55 milliards de francs suisses, contre 2,53 milliards douze mois plus tôt. Le bénéfice net a lui bondi, passant de 196 à 435 millions. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est hissé à 403 millions de francs suisses, contre 259 millions un an auparavant, un envol de plus de moitié (+55,4%). "Réjouissante", la performance reflète pour l'essentiel la forte production de courant à l'étranger ainsi qu'une stricte gestion des coûts.

TRANSPORT: Genève Aéroport et ses principaux partenaires, comme EasyJet, Swiss et Swissport, ont pris une série de mesures et investi des millions de francs suisses pour éviter que se reproduise dès juillet l'été cauchemardesque vécu l'an dernier à Cointrin. L'idée est de réduire l'impact des retards et des annulations de vol provoqués par l'afflux estival et la météo. L'industrie aérienne évolue "à la limite", a déclaré mardi à Genève le directeur de Swiss pour la Suisse romande, Lorenzo Stoll. L'été dernier, sur l'ensemble de son réseau, la compagnie helvétique, filiale de Lufthansa, a vu un quart de ses vols subir un retard - soit minimum 15 minutes de délai par rapport à l'horaire - et dû annuler 1082 vols.

SALON: Lancée en 1970, la foire Art Basel continue d'attirer les galeries désireuses de profiter d'un marché de l'art en progression qui pèse près de 70 milliards de dollars. Cette grande messe de l'art moderne et contemporain, qui se tiendra du 13 au 16 juin à Bâle, comptera 290 galeries du monde entier, quasiment autant que l'an passé.

LUXE: Les annonces d'achats très importants d'actions Richemont par un "membre de la direction générale" du groupe se sont multipliées ces trois dernières semaines. Au total, des titres d'une valeur de plus de 220 millions de francs suisses ont ainsi été acquis, suscitant des commentaires nourris chez les courtiers. Les transactions du management publiées régulièrement par la Bourse suisse SIX font apparaître entre le 22 et le 31 mai sept opérations d'achats d'actions Richemont, pour environ 3 millions de titres au total. Le nom de l'acquéreur (ou des acquéreurs) n'est pas précisé, et le groupe de luxe genevois, interrogé par AWP, n'a pas apporté de commentaire.

BANQUES: La croissance économique à Genève devrait pâtir cette année du tassement du commerce mondial, mais également d'un effet de base défavorable. Le PIB du canton va ainsi croître de 1,1% en 2019, contre 1,3% à l'échelon suisse, selon les prévisions de la Banque cantonale de Genève (BCGE). "L'économie genevoise est plus volatile que l'économie suisse", a affirmé Constantino Cancela, directeur de l'investissement (CIO), en conférence de presse. Le stratégiste de la BCGE rappelle que les exportations horlogères, très importantes à l'échelle cantonale, sont fortement exposées aux soubresauts conjoncturels, surtout en Asie et tout particulièrement en Chine.

EMPLOI: Le taux de chômage au Royaume-Uni est resté stable à 3,8% lors des trois mois achevés fin avril, au plus bas depuis fin 1974 malgré le coup de mou de la croissance économique en pleine incertitude du Brexit. Ce chiffre annoncé mardi par l'Office des statistiques nationales (ONS) est conforme aux attentes des économistes et confirme la vigueur du marché de l'emploi britannique, lequel défie les incertitudes économiques et politiques.

CONJONCTURE: La croissance économique devrait bel et bien atteindre 0,3% au deuxième trimestre en France, à la faveur d'un regain d'activité constaté dans tous les secteurs en mai, selon une deuxième estimation publiée par la Banque de France. Ce chiffre, conforme à une première estimation publiée le 13 mai par l'institution monétaire, est légèrement inférieur à la prévision de l'Insee, qui anticipe 0,4% de croissance sur l'ensemble du deuxième trimestre.

