Résumé des principales informations économiques du lundi 10 octobre 2022

CONSTRUCTION: La perspective d'un relèvement du taux hypothécaire de référence, pour la première fois depuis l'introduction en 2008 de cet étalon de la fixation de loyers, risque de coûter dès l'an prochain cher aux locataires, prévient UBS dans une étude dédiée. L'abaissement à 1,25% actuellement, contre 3,50% il y a quatorze ans, n'avait déjà pas suffi à compenser un renchérissement général alimenté par des nouveaux baux systématiquement plus onéreux que les loyers pour les baux en cours, soulignent les experts de la banque aux trois clés.

MÉDIAS: A l'heure des économies d'énergie, alors que le risque de pénurie est sur toutes les lèvres, l'affichage publicitaire se retrouve malgré lui sous le feu des critiques. A l'inverse de ses voisins qui ont mis en place des restrictions, la Suisse s'en remet une nouvelle fois à l'auto-régulation. "La publicité extérieure est un média apprécié et important pour les annonceurs locaux, régionaux et nationaux, pour les organisateurs d'événements et de manifestations culturelles, ainsi que pour les organisations à but non lucratif, en raison de son bon rapport qualité/prix", a déclaré à AWP une porte-parole d'APG|SGA, évoquant un taux d'utilisation "très élevé".

TÉLÉCOMS: Le distributeur d'abonnements et de téléphones mobiles Mobilezone a remporté auprès de la Poste un appel d'offres portant sur la livraison de smartphones et d'accessoires pour une partie du personnel du géant jaune. Au cours des dernières semaines, le groupe zougois a fourni quelque 20'000 appareils Samsung avec les accessoires correspondants pour les collaborateurs de l'ex-régie fédérale.

BANQUE: La banque russe Gazprombank a arrêté ses activités en Suisse, après une analyse de la stratégie du groupe, dans un contexte marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette décision a aussi été prise après des discussions avec le gendarme des marchés financiers (Finma). Les relations d'affaires existantes dans le secteur du financement des exportations seront en partie développées ou transférées vers d'autres banques.

PRIX NOBEL: Le prix Nobel d'économie a été décerné à Ben Bernanke, l'ancien président la banque centrale américaine (Fed) et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig, pour leurs travaux sur les banques et leurs sauvetages nécessaires durant les crises financières. Le trio "a significativement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans notre économie, particulièrement durant les crises financières, ainsi que la façon de réguler les marchés financiers", a salué le jury Nobel.

HYDROCARBURES: Totalenergies, accusé de mener un mégaprojet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie au mépris des droits humains et de l'environnement, a rendez-vous mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris, sommé par six ONG de respecter la loi qui lui impose un "devoir de vigilance" sur ses activités dans le monde entier. L'audience sur le fond de cette affaire, la première portée devant la justice depuis une loi pionnière de 2017, se tient avec trois ans de retard en raison d'une bataille procédurale finalement perdue par le géant pétrolier et gazier.

AUTOMOBILE: Les négociations "accélèrent" entre Renault et Nissan concernant la restructuration de leur alliance avec le recentrage prévu sur l'électrique du constructeur français, mais beaucoup de points restent encore à régler, selon une source proche du dossier interrogée par l'AFP.

AÉRONAUTIQUE: Le fonds Hy24 dédié aux investissements dans les infrastructures d'hydrogène décarboné a réuni deux milliards d'euros, "plus que prévu initialement", pour financer le développement de la filière hydrogène, a indiqué son directeur général Pierre-Etienne Franc lors de l'annonce du bouclage du fonds. Particularité du fonds Hy24, coentreprise de la plateforme d'investissement FiveT Hydrogen et du fonds Ardian, il réunit à parité des acteurs industriels de premier plan aux côtés d'investisseurs financiers essentiellement français, américains, japonais, coréens, espagnols et allemands.

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant américain Amazon compte "plus que doubler" sa flotte de véhicules électriques effectuant des livraisons en Europe, avec un investissement de "plus d'un milliard d'euros" sur cinq ans. Amazon dit utiliser déjà "plusieurs milliers de véhicules zéro émission dans le cadre de ses activités européennes", notamment cinq poids lourds électriques au Royaume-Uni et 20 en Allemagne d'ici la fin de l'année.

STABILITÉ FINANCIÈRE: La Banque d'Angleterre a annoncé de nouvelles mesures pour assurer la stabilité financière sur les marchés britanniques, qui avaient été déstabilisés par un vaste paquet de mesures budgétaire du nouveau gouvernement de Liz Truss. L'institut monétaire avait lancé le 28 septembre un programme de rachat de bons du Trésor à long terme pouvant aller jusqu'à 65 milliards de livres lancé pour calmer ce marché qui risquait une crise de liquidité et menaçait de se propager aux conditions de crédit pour les ménages et les entreprises du pays.

CONJONCTURE: La croissance du produit intérieur brut (PIB) en France au 3e trimestre devrait ressortir à 0,25% et être légèrement moins forte qu'estimée (0,3%) début septembre, selon la dernière enquête de conjoncture de la Banque de France (BdF). "Les premières indications suggèrent une légère hausse du PIB en octobre", prévoit également la note.

