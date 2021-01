Résumé des principales informations économiques du lundi 11 janvier 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

DEVISES: Les entreprises suisses restent liées, dans la marche de leurs affaires, à l'euro. Plus de 80% des entreprises suisses réalisent au moins une partie de leurs achats dans la monnaie unique. Une large majorité anticipe un euro valant entre 1,05 et 1,10 franc d'ici à fin 2021. Selon l'enquête annuelle de Credit Suisse sur les devises, plus de huit entreprises sur dix effectuent au moins une partie de leurs achats en euros. En revanche le franc a l'avantage dans le domaine de la vente, pour 70% des 1088 entreprises interrogées cet automne.

PHARMA: Le géant pharmaceutique Roche a obtenu l'approbation de la Commission européenne pour l'usage du Xofluza dans le traitement et la prévention contre la grippe (influenza). Chaque année, cette infection virale entraînerait des millions d'hospitalisations et jusqu'à 650'000 morts dans le monde, d'après un communiqué. Successeur du Tamiflu dont Roche détient la licence, le Xofluza est "le premier nouvel antiviral contre la grippe destiné aux patients depuis près de 20 ans".

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS: Sulzer étoffe son portefeuille dans le domaine du traitement de l'eau, en rachetant le suédois Nordic Water pour 128 millions de francs suisses. Le groupe industriel winterthourois compte profiter de synergies mais aussi de la croissance de ce secteur. La transaction, qui s'élève à 1,2 milliard de couronnes suédoises, soit 128 millions de francs suisses, devrait être finalisée au premier trimestre 2021. Nordic Water devrait engranger cette année des ventes de 80 millions de francs suisses pour un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 13 millions. Cela représente environ 2% du chiffre d'affaires de Sulzer.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Bühler a créé un partenariat avec DIL, l'Institut allemand des technologies alimentaires, pour la recherche sur la prochaine génération d'alternatives à la viande. L'objectif est de développer de nouvelles technologies de fabrication pour des produits alimentaires "sains et axés sur le développement durable". Les deux entités plancheront en particulier sur des produits alternatifs à base de protéines avec un impact environnemental plus faible que la chaîne de valeur de la viande à forte intensité de gaz carbonique (CO2).

MATÉRIEL ROULANT Stadler Rail a changé le nom de sa filiale en Allemagne, de Stadler Pankow à Stadler Deutschland. Le groupe de matériel ferroviaire investit actuellement jusqu'à 70 millions d'euros sur son site de Berlin. D'ici l'été 2021, un hall de production ainsi que des bureaux seront mis en place. La filiale d'outre-Rhin poursuivra aussi son expansion dans le Brandebourg et le Schleswig-Holstein, où d'autres installations dédiées aux activités industrielles et de services seront développées.

TOURISME: La Caisse suisse de voyages (Reka) n'est pas parvenue à maintenir ses recettes à niveau en raison de la crise de coronavirus en 2020. Le recul s'est cependant maintenu largement en deçà de la moyenne des acteurs de la branche en Suisse. Les revenus bruts ont décliné de 12% à 80,6 millions de francs suisses. Curieusement, les activités liées aux moyens de paiement (chèques Reka) ont plus souffert que celles des logements de vacances.

CONJONCTURE: L'indice de l'évolution des prix à la consommation en Chine a rebondi en décembre pour s'afficher en légère hausse, après un plongeon en territoire négatif le mois précédent, qui était une première depuis 11 ans. Selon des chiffres publiés par le Bureau national des statistiques (BNS), les prix ont augmenté de 0,2% sur un an en décembre. Ce résultat est sensiblement supérieur aux prévisions d'analystes qui tablaient en moyenne sur une stabilité (0%).

CRYPTODEVISES: Le prix du bitcoin a chuté lundi de 7% après avoir franchi record sur record depuis fin 2020, nourrissant les inquiétudes d'une correction pour les cryptomonnaies, dont la volatilité a été pointée du doigt par le régulateur britannique. Entre dimanche dans la matinée européenne et 08H00 GMT, le cours du bitcoin a dégringolé de 20% à 32'388 dollars, avant de remonter.

CONJONCTURE: Au moins 250'000 petites et moyennes entreprises (PME) sont parties pour faire faillite au Royaume-Uni cette année sans aides supplémentaires. Ce chiffre record reflète le double choc de la pandémie de Covid-19 et du Brexit, affirme la Fédération des petites entreprises (FSB). "Il n'y a pas eu de nouvelles mesures de soutien aux entreprises instaurées à mesure que les restrictions à l'activité s'intensifiaient", remarque le président de la FSB Mike Cherry. Il mentionne notamment le besoin de facilités de dette et de "bons de transition" pour aider les PME en manque de liquidités à s'ajuster aux nouvelles obligations liées au Brexit.

SANTÉ: La société allemande de biotechnologie BioNTech a estimé lundi être en mesure de produire "2 milliards de doses" du vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin 2021, nettement plus que le précédent objectif portant sur 1,3 milliard de doses. La PME allemande, associée au géant américain Pfizer, est parvenue à cette nouvelle estimation en tenant compte du "nouveau standard" permettant d'administrer 6 doses par flacon au lieu de 5, selon un document mis en ligne sur son site internet.

MARCHÉS BOURSIERS: La célèbre marque britannique de chaussures Dr Martens a annoncé vouloir s'introduire en Bourse à Londres prochainement pour poursuivre son développement à l'international et après avoir tenu le choc face à la pandémie. Dr Martens dévoile son projet dans un communiqué mais sans donner de calendrier pour ce qui constituerait l'une des plus grandes entrées sur le marché de ce début d'année.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique français Sanofi a signé un accord afin d'acquérir la société britannique spécialisée en immunologie Kymab. La transaction se monte à plus d'un milliard de dollars (880 millions de francs suisses). Sanofi procèdera à un paiement initial d'environ 1,1 milliard de dollars, qui sera "assorti de paiements d'étape pouvant atteindre 350 millions de dollars en fonction de la réalisation de différentes phases de développement", précise un communiqué du laboratoire français. Cette acquisition, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre de cette année, "renforce la présence de Sanofi en immunologie".

HYDROCARBURES: Le géant pétrolier et gazier Total a annoncé le rachat de Fonroche Biogaz, présenté comme le leader de la production de gaz renouvelable en France avec plus de 10% de part de marché et une capacité installée de 500 GWh. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été précisées.

AUTOMOBILE: Le géant chinois de l'internet Baidu a annoncé qu'il s'alliait au groupe automobile Geely, maison-mère de Volvo Cars, pour produire en Chine des voitures électriques sans chauffeur sur le plus grand marché mondial. A l'image de leurs homologues américains, les principaux acteurs de la tech chinoise ont lancé ces dernières années des projets de véhicules autonomes, dans un contexte de forte rivalité technologique Pékin-Washington.

