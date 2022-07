Résumé des principales informations économiques du lundi 11 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

RÉMUNÉRATION: Les demandes de hausses salariales se multiplient en Suisse avec l'accélération de l'inflation. Alors que la majorité des entreprises attendent les négociations traditionnelles à l'automne, certaines ont déjà relevé la rétribution de leurs employés, selon une enquête de l'agence AWP.

IMMOBILIER: A l'image du mois précédent, les loyers proposés en Suisse ont poursuivi leur légère hausse en juin par rapport au mois précédent. Ils ont crû de 0,3%, un rythme à peine supérieur à celui de 0,2% affiché 30 jours plus tôt. A l'issue du premier semestre, la croissance s'inscrit à 1,3%. L'indice des loyers de Homegate s'est ainsi inscrit en juin à 117,9 points.

BOUTIQUES HORS-TAXES: Un an après les premières rumeurs de rapprochement, c'est désormais officiel: le bâlois Dufry et l'italien Autogrill, qui ont tous deux subi de plein fouet la crise sanitaire, vont bel et bien fusionner, donnant naissance à un nouveau géant du commerce de détail pour les voyageurs. La nouvelle entité, qui sera dirigée par le patron de Dufry, Xavier Rossinyol, va servir environ 2,3 milliards de passagers et dégager un chiffre d'affaires combiné de

13,6 milliards de francs suisses. Elle disposera de 5500 points de vente, notamment dans 1200 aéroports, et comptera près de 60'000 collaborateurs.

GESTIONNAIRE D'ACTIFS: Le gestionnaire d'actifs zougois Partners Group rachète pour le compte de ses clients l'américain Budderfly, spécialisé dans les solutions d'efficacité énergétique. Il met à disposition de la société plus de 500 millions de dollars. L'objectif est de faire de Budderfly, basée dans le Connecticut, "une plateforme d'infrastructure à plusieurs milliards de dollars", pour élargir sa base de clients et son offre. L'entreprise dispose de plus de 2750 sites de clients dans 49 Etats, comme des chaînes de restaurants ou des franchises dans le commerce de détail.

HYDROCARBURES: Les prix du pétrole étaient en baisse lundi, lestés par les craintes de récession mondiale impactant la demande en or noir, contrebalançant les préoccupations relatives à l'offre. Vers 11h40, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, perdait 1,81% à 105,08 dollars. Celui de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en août, fléchissait quant à lui de 2,28% à 102,40 dollars.

HYDROCARBURES: Gazprom a encore réduit d'un tiers supplémentaire ses livraisons de gaz à Eni, en fournissant lundi une quantité d'environ 21 millions de m3, a annoncé le groupe italien des hydrocarbures dans un communiqué. La moyenne des derniers jours a été d'environ 32 millions de m3, précise Eni. Une petite partie du gaz livrée par le géant russe à l'Italie est transportée par Nord Stream 1, qui est à l'arrêt depuis lundi matin en raison de travaux de maintenance.

RÉSEAUX SOCIAUX: L'action Twitter chutait lundi matin après la décision du patron de Tesla, Elon Musk, d'abandonner son projet de rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars (43,1 milliards de francs suisses). Le titre du réseau social lâchait 5,46% à 34,80 dollars, aux alentours de 11H05 GMT. Il avait perdu 5,10% avant le week-end.

TRANSPORT AÉRIEN: L'aéroport londonien d'Heathrow, qui peine comme d'autres hubs britanniques à absorber le redécollage de la demande, a annoncé lundi qu'il pourrait être contraint de demander de nouvelles annulations de vols aux compagnies pour minimiser les perturbations pour les passagers cet été. Des compagnies britanniques telles que British Airways ou Easyjet ont récemment annoncé des cures d'amaigrissement de leurs programmes de vols cet été, pour limiter le chaos dans les aéroports britanniques, particulièrement marqué pendant les longs week-ends du printemps.

HÔTELS: L'un des hôtels les plus luxueux de Moscou, le Ritz-Carlton, avec sa vue imprenable sur la Place Rouge, a été rebaptisé Carlton Moscow, sa maison mère, Marriott International, ayant suspendu ses opérations en Russie à cause de l'offensive contre l'Ukraine. Situé sur l'avenue centrale de Moscou, Tverskaïa, et fort d'une vue plongeante sur le Kremlin, ses jardins et la Place Rouge, l'hôtel s'est doté d'un nouveau logo et d'un site internet, mais aucune annonce n'a été faite quant à une transaction financière.

SEMI-CONDUCTEURS: Les fabricants de semi-conducteurs GlobalFoundries (américain) et STMicroelectronics (franco-italien) vont construire une usine près de Grenoble pour produire des semi-conducteurs. L'investissement est estimé à 5,7 milliards d'euros, selon les deux entreprises et l'exécutif français. La nouvelle usine devrait créer environ 1000 emplois supplémentaires sur le site de Crolles, où STMicroelectronics possède déjà un site de fabrication important, et bénéficiera d'un "soutien financier important de l'Etat français", selon les deux entreprises. Le projet est le joyau du programme d'investissement et du sommet "Choose France", destiné à vanter l'attractivité de la France, qui se tient lundi au château de Versailles en présence d'Emmanuel Macron.

BIENS DE CONSOMMATION: Le groupe allemand Vorwerk a annoncé qu'il allait ouvrir à Donnemain-Saint-Mamès, près de Châteaudun, dans le département d'Eure-et-Loir une seconde usine en France. Le site se concentrera sur la production du robot de cuisine Thermomix. Le fabricant d'électroménager va investir 57 millions d'euros (56,04 millions de francs suisses), avec 74 emplois à la clef. En 2021, Vorwerk a enregistré un chiffre d'affaires record de 3,4 milliards d'euros, porté notamment par les ventes de son robot de cuisine fabriqué en France, sur le site de Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir), lui aussi près de Châteaudun.

