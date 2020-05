Résumé des principales informations économiques du lundi 11 mai 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONSTRUCTION DE MACHINES: Les affaires sont loin d'être florissantes pour l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM). Un effondrement massif est même escompté à partir d'avril. Le secteur a essuyé un repli de 8,4% des exportations au premier trimestre à 15,8 milliards de francs suisses, a indiqué la faîtière. Cette baisse des exportations s'explique à la fois par le repli des entrées de commandes essuyé un an plus tôt et par les effets du confinement dans les marchés de vente.

ASSURANCES: Groupe Mutuel a bouclé l'exercice 2019 avec un bénéfice amélioré de plus d'une tiers, malgré une contraction des recettes. Dans un contexte marqué par la crise du coronavirus, l'assureur valaisan a gonflé ses réserves, un renforcement qui doit lui permettre de faire face aux difficultés à venir. Le bénéfice consolidé s'est inscrit à 485 millions de francs suisses, amélioré de 37% sur un an. Les placements du groupe basé à Martigny lui ont permis de dégager un résultat net de 262 millions de francs suisses qui a largement contribué à la hausse du bénéfice.

BANQUES: UBS et la Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) proposent à leur tour des hypothèques basées sur le taux Saron, qui doit remplacer le Libor en 2021 comme taux d'intérêt de référence en francs suisses. Les clients d'UBS peuvent désormais convertir tout ou partie de leur hypothèque Libor en une hypothèque Saron à la fin de la période d'intérêt fixe (c'est-à-dire dans les trois, six ou douze mois), a fait savoir la grande banque lundi. D'autres produits Saron suivront courant 2020 et 2021

TOURISME: Orascom Development Holding (DH) va rouvrir peu à peu ses hôtels dans la station balnéaire d'El Gouna en Egypte à partir du 15 mai, pour la fête de l'Aïd al Fitr. La société immobilière et hôtelière avait fermé ses installations le 19 mars en raison du coronavirus. L'entreprise a reçu l'autorisation du gouvernement égyptien. ODH prévoit la réouverture de tous ses hôtels à El Gouna d'ici au 21 mai et ceux de Taba Heights, également sur les bords de la Mer Rouge, à cette même date.

OBLIGATIONS: Le marché obligataire n'a plus enregistré de performances aussi négatives depuis des décennies avec la pandémie de coronavirus. Dans ce contexte, les experts sont partagés sur la capacité des entreprises à emprunter et sur la stratégie d'investissement à adopter. Les banques américaines se retirent graduellement des prêts aux sociétés européennes ce qui alimente les craintes que Wall Street se retranche discrètement sur son marché national, comme lors de la crise de financière 2008.

AUTOMOBILES: Les ventes automobiles en Chine ont à nouveau reculé en avril (-5,5% sur un an) mais à un rythme beaucoup moins prononcé que les mois précédents, à mesure que s'estompait la pandémie de nouveau coronavirus. Quelque 1,45 million de voitures particulières ont été vendues le mois dernier contre 1,54 million en avril 2019, a indiqué la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).

TRANSPORT AÉRIEN: L'aéroport londonien d'Heathrow a subi un effondrement de 97% du nombre de passagers en avril et ne prévoit pas de reprise du trafic à court terme en raison de la quarantaine décidée par le gouvernement pour les voyageurs entrant au Royaume-Uni. Heathrow, d'ordinaire l'aéroport le plus fréquenté en Europe et l'un des hubs du trafic aérien mondial, n'a accueilli que 200'000 voyageurs le mois dernier.

AÉRONAUTIQUE: L'Indonésie prépare un plan d'aide d'un milliard de dollars pour sa compagnie aérienne nationale Garuda afin de lui éviter de succomber au coronavirus, a indiqué une responsable du gouvernement citée par l'agence Bloomberg. Le plan de sauvetage de la compagnie, qui a dû immobiliser une grande partie de sa flotte, consiste à restructurer une tranche de 500 millions de dollars de sukuk (obligations islamiques) et à lui fournir un prêt relais allant jusqu'à 500 millions de dollars pour ses besoins opérationnels des prochains six mois, a dévoilé la vice-ministre aux Entreprises publiques Kartika Wirjoatmodjo.

BANQUES: La première banque allemande Deutsche Bank a annoncé l'émission d'une obligation destinée à lui rapporter près d'un milliard d'euros (1,05 milliard de francs suisses), de manière à gonfler son matelas de fonds propres face à la crise provoquée par le coronavirus. L'émission de cette obligation entrant en catégorie "Tier 2" du capital, qui désigne les fonds propres complémentaires, n'est pas quantifiée dans le communiqué qui l'annonce mais la banque dit viser "un volume de référence".

AUTOMOBILES: Le géant japonais des pneus Bridgestone a fait état lundi d'une chute de ses bénéfices au premier trimestre de son exercice 2020, citant les conséquences "dramatiques" de l'épidémie de coronavirus sur son activité. Son bénéfice net de janvier à fin mars s'est établi à 19,5 milliards de yens (180 millions de francs suisses au cours actuel), une dégringolade de 65,1% par rapport à la même période l'an dernier.

INFORMATIQUE: Le conglomérat industriel japonais Toshiba a légèrement révisé à la baisse ses objectifs pour son exercice écoulé 2019/20, s'attendant à un "impact limité" de la pandémie de Covid-19 sur le dernier trimestre de son exercice, clos le 31 mars. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires de 3390 milliards de yens (30,7 milliards de francs suisses), contre une dernière prévision de 3430 milliards de yens, publiée mi-février.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le conglomérat industriel japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a publié des résultats 2019/20 en déclin, plombés notamment par les charges liées à son projet d'avion régional SpaceJet, que la crise du secteur aérien depuis le Covid-19 complique encore davantage. Le bénéfice net annuel de MHI s'est élevé à 87,1 milliards de yens (790 millions de francs suisses), en baisse de 14% sur un an, tandis que son résultat d'exploitation est tombé dans le rouge (-29,5 milliards de yens), contre un bénéfice de 187,6 milliards de yens en 2018/19.

awp