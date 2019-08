Résumé des principales informations économiques du lundi 12 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

INVESTISSEMENTS: L'intérêt des entreprises chinoises à investir en Suisse et en Europe a continué à faiblir au premier semestre. En Suisse, seules trois transactions ont été recensées, contre sept douze mois plus tôt, pour un volume d'investissements divisé par quatre, à 96 millions de dollars, indique une étude du cabinet EY. Au plan continental, la valeur des acquisitions chinoises s'est effondrée de 84%, à 2,4 milliards de dollars (presque la même somme en francs suisses), pour un total de 81 rachats et prises de participation, contre 113 au premier semestre 2018.

ELECTROTECHNIQUE: Le Suédois Björn Rosengren prendra les rênes du géant zurichois de l'électrotechnique ABB à partir du 1er mars 2020. Âgé de 60 ans, il s'est engagé pour au moins cinq ans. Le futur directeur général succède à Ulrich Spiesshofer, parti précipitamment en avril. Les analystes et les plus gros actionnaires ont salué cette arrivée, alors qu'ABB est en pleine transformation. Le conseil d'administration a fait savoir dimanche qu'il avait choisi à l'unanimité Björn Rosengren. L'homme âgé de 60 ans est actuellement président et directeur général de Sandvik, un groupe d'ingénierie basé à Stockholm. Il rejoindra ABB dès le 1er février avant de prendre ses nouvelles fonctions un mois plus tard.

TECHNIQUES DE SÉCURITÉ: Le concepteur d'accès sécurisés aux bâtiments Dormakaba a pris connaissance de nouveaux éléments concernant de potentielles failles de sécurité dans certains de ses systèmes. Un chercheur les a détaillées lors de la convention annuelle "Def Con" de pirates informatiques à Las Vegas le week-end dernier. "La présentation de Mike Davis d'IOActive lors de Def Con a mis au jour des informations dont nous n'avions pas connaissance", a expliqué à AWP Jim Mills, vice-président senior des solutions d'accès Dormakaba sur le marché Amériques.

ÉLECTRONIQUE: Le fabricant autrichien de semi-conducteurs AMS, coté à la Bourse suisse, envisage à nouveau le rachat de l'allemand Osram Licht. Le marché a très mal accueilli cette deuxième tentative en raison d'incertitudes et de confusion entourant la transaction. La dernière offre d'AMS reprend les mêmes conditions que la précédente datant de la mi-juillet, à savoir 38,50 euros par action, a annoncé le spécialiste des semi-conducteurs dimanche soir.

BIENS DE CONSOMMATION: On ne plaisante pas avec la souveraineté chinoise sur Hong Kong, même pour un simple t-shirt... Après l'automobile et le tourisme, les géants du luxe Givenchy, Versace et Coach sont dans le collimateur en Chine pour des produits soupçonnés d'outrage à l'empire du Milieu. Alors que la crise hongkongaise entraîne désormais un pilonnage quotidien des médias chinois à l'encontre des contestataires, les trois marques ont dû présenter de plates excuses pour... des t-shirts laissant supposer que Taïwan et Hong Kong ne feraient pas partie de la Chine.

HYDROCARBURES: Le géant pétrolier public saoudien Saudi Aramco a dévoilé un bénéfice semestriel en baisse de 12% par rapport à l'an dernier à la même époque en raison notamment de la baisse des cours du pétrole, à l'occasion d'une présentation de résultats financiers rare pour le groupe. "Le bénéfice net de l'entreprise a été de 46,9 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) pour la première moitié (de) 2019, à comparer aux 53 milliards de dollars pour la même période l'an dernier", a affirmé Saudi Aramco dans un communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN: L'action de Cathay Pacific plongeait lundi de plus de 4%, après que Pékin a interdit aux employés de la compagnie hongkongaise soutenant le mouvement pro-démocratie d'être affectés à des vols traversant son espace aérien. Le titre reculait vers midi de 4,37% à 9,85 HKD, alors que la maison mère de la compagnie, Swire Pacific, cédait de son côté 5,26% à 77,50 HKD.

awp