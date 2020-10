Résumé des principales informations économiques du lundi 12 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: L'économie suisse a résisté à la pandémie de coronavirus et devrait même pouvoir retrouver son niveau d'avant la crise à la fin de l'année prochaine, d'après le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). La dynamique de reprise devrait toutefois s'atténuer par la suite. Le PIB suisse va reculer de 3,8% en 2020, soit le plus fort repli qu'a connu le pays depuis 1975.

PRÉVOYANCE: Les caisses de pension suisses ont affiché un rendement certes faible mais positif en septembre, tandis que sur l'ensemble de l'année la performance demeure négative. Comme le montrent les calculs réalisés par UBS, après déduction de leurs frais, la performance moyenne des caisses de pension sur leurs placements financiers n'a guère dépassé les 0,01%. Pour le sixième mois consécutif elles ont évolué sur une note positive. Les rendements depuis le début de l'année se situent à -0,26%.

ASSURANCES: Swiss Re s'allie avec Daimler Insurance Services. Le réassureur zurichois et la filiale du constructeur automobile allemand ont créé une nouvelle entreprise nommée Movinx. Détenue à 50% par chaque partenaire, la société vise à développer des produits d'assurance automobile et de mobilité entièrement numériques.

AGRICULTURE: La société coopérative agricole Fenaco a mis en service un nouvel entrepôt frigorifique pour les fruits à pépins et à noyau à Perroy, dans le canton de Vaud, au début du mois de septembre. Cette halle peut contenir jusqu'à 2750 tonnes de fruits. Fenaco renforce ainsi sa présence dans la zone de production de La Côte. Léman Fruits, site de production de Fenaco Produits du sol, commercialise près 12'000 tonnes de fruits à pépins et à noyau par an et dispose de capacités de stockage s'élevant à 10'000 tonnes.

TRANSPORT AÉRIEN: Le groupe aérien britannique IAG, maison mère de British Airways, a annoncé la démission du patron de la compagnie Alex Cruz avec "effet immédiat" alors que le transporteur se débat en pleine crise du Covid-19. Il sera remplacé par Sean Doyle, actuellement à la tête d'Aer Lingus, d'après un communiqué d'IAG. M. Cruz reste membre non-exécutif du conseil d'administration pour une période de transition puis sera là aussi remplacé par M. Doyle.

PHARMA: Le gouvernement américain investit près d'un demi-milliard de dollars dans la mise au point et la distribution à large échelle d'un traitement contre le Covid-19 du laboratoire britannique AstraZeneca, en phase avancée d'essais cliniques. Avec un investissement de 486 millions de dollars (443 millions de francs suisses), le gouvernement américain va contribuer au développement et à la distribution de 100'000 doses d'ici la fin 2020 et peut en acquérir un million de plus en 2021.

TRANSPORTS: La RATP a mis en service la première rame de dernière génération --un matériel plus long, plus silencieux et plus économe en énergie-- sur la ligne 14 du métro, deux mois avant le prolongement de celle-ci à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Les nouveaux métros automatiques comportent huit voitures, contre six pour le matériel actuel, atteignant 120 mètres de long, un record en France. Les nouvelles rames cohabitant avec les anciennes, les passagers sont désormais priés de vérifier la longueur du train avant qu'il n'arrive.

SERVICES FINANCIERS: L'agence de notation financière S&P Global Ratings a mis sous surveillance négative la note de l'opérateur boursier paneuropéen Euronext, dont le rachat de la Bourse de Milan présente selon elle des risques sur l'endettement. Actuellement noté A- par S&P, Euronext a vu la perspective de long terme sur sa dette devenir négative, une étape avant la dégradation de sa note.

