Résumé des principales informations économiques du lundi 13 décembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: UBS a été condamnée à payer au total 1,8 milliard d'euros par la Cour d'appel de Paris, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal. La somme reste largement inférieure aux 4,5 milliards d'euros infligés au numéro un bancaire helvétique en première instance. Le président a détaillé en début d'après-midi une décision radicalement différente de celle prononcée en première instance par le tribunal le 20 février 2019, suscitant des regards interrogateurs dans la petite salle comble où se tenaient prévenus et avocats.

BANQUES: Credit Suisse veut doper la gestion de fortune, son nouveau moteur de croissance, avec la nomination de Francesco De Ferrari comme nouveau responsable de cette unité à partir du 1er janvier 2022. Le groupe a aussi réorganisé ses divisions et a annoncé une nouvelle structure du conseil d'administration, avec l'objectif d'optimiser l'efficacité et la gouvernance des conseils de ses filiales. Au niveau opérationnel, André Helfenstein devient directeur général de la région Suisse, selon un communiqué. Christian Meissner, responsable de la division banque d'affaires, cumulera aussi la direction générale de la région Amériques, et Helman Sitohang assurera celle de la région Asie-Pacifique (Apac). Mark Hannam prendra la fonction de responsable de l'audit interne. Quant à Ulrich Körner il demeurera à la tête de la gestion d'actifs.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique australien CSL a confirmé son intérêt pour le rachat de son homologue saint-gallois Vifor. Dans un communiqué, le spécialiste des vaccins antigrippaux a indiqué mener des "pourparlers concernant une transaction potentielle", entraînant un nouveau décollage du titre à la Bourse suisse. CSL insiste cependant sur le fait qu'il n'y a aucune certitude que les négociations débouchent sur une quelconque transaction, et le cas échéant, quand celle-ci aurait lieu. Le groupe basé à Melbourne s'engage à "tenir le marché informé conformément à ses devoirs d'annonce", mais n'entend plus faire de commentaire sur ce qu'elle qualifie de "spéculations des médias".

ALIMENTATION: Le groupe américain Mondelez, propriétaire de la marque Toblerone, a porté plainte contre le chocolatier bernois Swissone. Ce dernier est accusé "d'exploitation de la réputation", ont rapporté les journaux de Tamedia. Mondelez estime qu'il y a un risque de confusion entre les deux marques de chocolat à cause de la forme des barres. Toblerone est vendue dans plus de 100 pays et très connue pour ses barres de chocolat triangulaires en hommage au Cervin, rappelle le groupe américain qui exige que la production de Swissone, détenue par Cocoa Luxury, ne devrait plus être autorisée sous sa forme actuelle.

AUTOMOBILE: En novembre, 24'313 véhicules à moteur ont été mis en circulation en Suisse, un chiffre en baisse de 16% sur un an. Parmi les voitures de tourisme, les véhicules fonctionnant au diesel affichent le recul le plus marqué, précise l'Office fédéral de la statistique (OFS). Au total, 18'730 automobiles ont été mises en circulation, ce qui représente un repli de 17% sur un an. Les modèles carburant à l'essence (-27%) et au diesel (-59%) ont accusé les plus fortes baisses. Au contraire, les véhicules électriques (+63%) ont été très fortement recherchés.

EMPLOI: Le nombre d'actifs occupés en Suisse a progressé de 0,9% au troisième trimestre. Le temps de travail effectif sur une semaine par personne active est revenu au niveau d'avant la pandémie de Covid-19. De juillet à septembre, la Suisse comptait 5,110 millions de personnes actives occupées, y compris celles au chômage partiel, soit 0,9% de plus qu'à la même période de 2020, selon l'enquête sur la population active publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La progression s'élève à 0,7% chez les hommes et à 1,1% chez les femmes. Après correction des variations saisonnières, le nombre de personnes actives occupées affichait une hausse de 0,8% entre le deuxième et le troisième trimestre .

PHARMA: La Confédération a conclu quatre contrats de financement à l'issue de son appel à projet de développement de médicaments contre le Covid-19 lancé en mai. Les experts mandatés par le fonds d'encouragement à la recherche Innosuisse et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont retenu des programmes de Geneuro, Kinarus, Memo Therapeutics et Noorik Biopharmaceuticals, égraine un communiqué de l'administration fédérale. Si l'OFSP ne détaille pas la ventilation de ces fonds, les laboratoires concernés offrent de leur côté un large aperçu de cette répartition.

FINANCE DURABLE: Après une deuxième édition de Building Bridges jugée fructueuse par ses organisateurs, le secteur financier suisse doit s'accorder sur des standards pour les produits estampillés durables ou "ESG". Peu portée sur les normes imposées par l'Etat, la profession mise sur des critères de transparence. Pour certains, l'horizon 2024 paraît réaliste. En termes de taxonomie de la finance durable, la Suisse s'engage sur la voie du pragmatisme, affirme Patrick Odier, président de Building Bridges et associé-gérant senior chez Lombard Odier. Le secteur travaille main dans la main avec les autorités fédérales pour définir un cadre réglementaire le moins rigide possible, basé sur l'objectivité.

PHARMA: L'antiviral expérimental ensovibep de Molecular Partners serait efficace pour "neutraliser" Omicron, ainsi que les autres variants du coronavirus, selon une étude préclinique du laboratoire zurichois. Testé avec un panel de médicaments biologiques contre la version originale et les mutations du Sars Cov-2, "ensovibep conserve un potentiel élevé de neutralisation uniforme contre le type sauvage (version d'origine) et le variant Omicron", a souligné la société dans un communiqué.

POLITIQUE MONÉTAIRE: L'année 2022 verra-t-elle les grandes banques centrales changer de cap après le soutien massif apporté pendant la pandémie? La Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) en débattent cette semaine dans un contexte d'inflation forte et de variant Omicron qui inquiète. Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (FOMC) communiquera sur ses intentions mercredi, avant que la BCE n'emboîte le pas jeudi à l'issue du Conseil des gouverneurs.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand Daimler a révélé que le groupe étatique chinois BAIC détient depuis 2019 quelque 9,98% de son capital, plus qu'initialement annoncé, ce qui en fait le principal actionnaire devant son compatriote Geely. "Cela souligne le succès du partenariat visant à poursuivre le succès à long terme de Mercedes-Benz en Chine", a estimé le groupe de Stuttgart dans un communiqué.

awp