Résumé des principales informations économiques du lundi 13 juillet 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

PHARMA: Le géant pharmaceutique Roche a essuyé un échec dans une étude clinique de phase III impliquant son anticancéreux Tecentriq (atezolizumab). Ce médicament, utilisé en combinaison avec Avastin (bevacizumab) et en complément d'une chimiothérapie, n'a pas atteint son critère primaire de survie sans progression dans l'indication contre le cancer des ovaires à un stade avancé.

AMEUBLEMENT: Durement affectée par près de deux mois de fermeture complète de ses points de vente, la filiale helvétique du géant de l'ameublement Ikea caresse toujours l'espoir de boucler son exercice décalé 2019/20 (clos fin août) sur des chiffres semblables à ceux de l'année précédente. "Nous avons dû fermer notre magasin au Tessin le 14 mars et tous les points de vente en Suisse quelques jours plus tard, jusqu'au 11 mai", a rappelé dans un entretien à AWP Jessica Anderen, qui a repris en octobre dernier les rênes d'Ikea Suisse. Pendant la période de verrouillage, l'entreprise a pu poursuivre ses activités exclusivement via sa plateforme de vente en ligne.

TRANSPORT AÉRIEN: Le prestataire de services aéroportuaires Swissport a obtenu un peu plus de 170 millions de dollars de soutien financier de la part des autorités américaines pour l'aider à payer ses salaires, alors que le groupe, à l'instar de tout le secteur aérien, a été malmené par la pandémie de coronavirus. La filiale nord-américaine de Swissport a signé un accord avec le département américain du Trésor pour une aide totale de 170,4 millions de dollars (160,6 millions de francs suisses), dont 111,9 millions de prêt et 58,5 millions sous forme de lettre de change.

CONJONCTURE: Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé les prévisions de croissance du Moyen-Orient à leur plus bas niveau en un demi-siècle, en raison du "double choc" de la faiblesse des prix du pétrole et de la pandémie de Covid-19. A l'exception de l'Iran, la crise sanitaire au Moyen-Orient a fait relativement peu de victimes selon les experts, mais les conséquences économiques du confinement et du ralentissement mondial sont importantes.

DETTE: L'endettement net des entreprises va atteindre un "nouveau record" cette année dans un contexte de récession qui va faire chuter les bénéfices et flux de trésorerie, prévoit le poids lourd de la gestion d'actifs Janus Henderson dans une étude. "L'endettement net des sociétés montera en flèche pour atteindre un nouveau record en 2020, et il est possible que celui-ci augmente de 1000 milliards de dollars américains par rapport à 2019".

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant américain de l'internet Google a annoncé un investissement de dix milliards de dollars (9,4 milliards de francs suisses) en Inde au cours des cinq à sept prochaines années, pour "accélérer l'économie numérique" du pays de 1,3 milliard d'habitants. Avec une population jeune et de plus en plus connectée à internet, le géant d'Asie du Sud représente un marché prometteur pour les géants de l'internet qui, de Facebook à Amazon, y ont investi des milliards de dollars ces dernières années.

SEMI-CONDUCTEURS: Le fabricant américain de semi-conducteurs Analog Devices (ADI) a annoncé qu'il allait racheter son concurrent Maxim Integrated en payant entièrement en actions l'équivalent de 20,91 milliards de dollars (19,69 milliards de francs suisses). Les deux entreprises combinées auront une valeur totale de 68 milliards de dollars, précise un communiqué.

TRANSPORT: La Commission européenne a autorisé les Pays-Bas à octroyer un soutien de 3,4 milliards d'euros (3,6 milliards de francs suisses) à KLM pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus. Cette aide, sous forme de prêts, vient s'ajouter aux 7 milliards mis sur la table par la France le 7 mai pour assurer la survie d'Air France, avec qui le transporteur aérien néerlandais forme le groupe Air France-KLM.

BOISSONS: Le groupe américain PepsiCo a profité au plus fort des mesures de confinement d'une hausse de ses ventes de snacks et de produits pour le petit-déjeuner tandis que celles de sodas, vendus notamment dans les stations-essence, ont reculé. Pour la suite de l'année, l'entreprise reste prudente et a indiqué ne pas vouloir donner de prévisions.

INTERNET ET LOGICIELS: Le conseiller de la Maison Blanche pour le commerce a dit attendre du président américain une "action forte" à l'encontre des applications chinoises TikTok et WeChat, dans un contexte de tensions entre Washington et Pékin. Peter Navarro a dit sur la chaîne Fox News attendre une "action forte" de la part de Donald Trump à l'encontre de ces deux applications, qui, affirme-t-il, envoient toutes les données "vers des serveurs en Chine, directement chez les militaires chinois, le parti communiste chinois, et les agences (officielles) qui veulent voler notre propriété intellectuelle".

awp