Résumé des principales informations économiques du lundi 13 septembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

IMMOBILIER: Le marché suisse de l'immobilier a enregistré en juin un resserrement qui n'avait plus été constaté depuis belle lurette. Le taux de logements vacants a ainsi reculé, une première depuis 12 ans, affirme l'Office fédéral de la statistique (OFS). Lors de la période sous revue, les statisticiens fédéraux ont dénombré 71'365 logements vacants, en recul de 9,5% en rythme annuel. Ce total représente 1,54% du parc immobilier suisse, un taux en recul de 0,18 point de pourcentage par rapport à juin 2020.

CHAMBRE DE COMMERCE: La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) France Suisse est désormais présidée par Marie Wattez, première femme à accéder à ce poste. La nouvelle présidente a été élue lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 1er septembre. Mme Wattez a succédé à Alain Barbey, qui a souhaité passer la main après presque six années à la tête de l'institution, précise lundi la CCI France Suisse dans un communiqué. Lors de son mandat, l'ex-président a notamment ouvert un bureau à Bâle et un centre d'affaires franco-suisse à Genève.

PÉNURIE: Le prix de l'aluminium, qui grimpe depuis plusieurs semaines, a atteint lundi 3000 dollars (plus de 2760 francs suisses) la tonne, nouveau plus haut depuis 2008, sur fond de limitations de production en Chine et de coup d'Etat en Guinée, deuxième producteur mondial de bauxite, un minerai essentiel à la fabrication du métal.

TRANSPORT: Les nouvelles mises en circulation de voitures ont légèrement reculé en août, après avoir connu un sérieux creux en juillet. Les propulsions alternatives sont toujours plébiscitées. En août, 24'790 véhicules routiers à moteur ont été mis en circulation en Suisse, selon les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ce chiffre est inférieur de 0,5% à celui observé le même mois de 2020.

RÉSEAUX SOCIAUX: Plus d'un quart (26,6%) des créateurs de contenus sur les réseaux sociaux ne permettent pas d'identifier clairement leurs publications sponsorisées par des marques, révèle l'Autorité française de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Parmi les quelque 30'000 contenus et 7000 influenceurs passés au crible via des plateformes de mises en relation entre créateurs et annonceurs, "73,4% des publications présentent au moins un début d'identification, dont 32,2% sont améliorables en termes de clarté ou d'instantanéité", ajoute l'ARPP dans son communiqué de presse.

PHARMA: Novartis a annoncé avoir décroché le feu vert de l'autorité suisse de surveillance des produits thérapeutiques (Swissmedic) pour la mise sur le marché de son traitement anticholestérol Leqvio (inclisiran). Ce dernier est indiqué pour le traitement des adultes atteints d'hypercholestérolémie (y compris la version familiale hétérozygote), ou de dyslipidémie mixte, en concomitance avec un régime alimentaire et en complément d'un traitement par statine et/ou d'autres traitements hypolipidémiants, et pour les patients présentant une intolérance aux statines.

ASSURANCES: L'assureur Helvetia a signé de bons résultats au premier semestre, malgré des conditions difficiles avec les intempéries de l'été dernier. Les coûts des dommages sont estimés à environ 70 millions de francs suisses pour le seul mois de juin. Des suppressions d'emplois seront inévitables d'ici fin 2022, a averti la direction. Les primes brutes du groupe saint-gallois ont progressé de 21% en données corrigées des effets de changes à 6,9 milliards de francs suisses. Le ratio combiné (rapport entre primes encaissées et coûts des sinistres) a bien résisté, s'améliorant à 94,5% contre 95,9% il y a un an.

PANDÉMIE: Le gouvernement britannique a "résilié" son contrat portant sur 100 millions de doses du candidat-vaccin du laboratoire franco-autrichien Valneva contre le Covid-19, une énorme déception pour ce groupe qui misait beaucoup sur cette commande, qui était sa seule et unique à ce jour. "Le contrat inclut une clause permettant au gouvernement britannique d'y mettre fin. Il prétend de plus que Valneva a manqué à ses obligations, ce que Valneva conteste vigoureusement", indique le laboratoire basé près de Nantes (ouest de la France) dans un communiqué annonçant la nouvelle, sans donner plus de détails.

awp