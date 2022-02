Résumé des principales informations économiques du lundi 14 février

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Les prix à la production et à l'importation (PPI) sont repartis de l'avant en janvier, après avoir marqué un coup d'arrêt en décembre. L'indice afférent calculé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'est enrobé de 0,6% en glissement mensuel pour atteindre 105,7 points. Sur un an, le renchérissement s'établit à 5,4%. La facture pour les produits locaux a progressé de 0,5% sur un mois, mue par les prix du gaz et des montres notamment. Instruments et dispositifs médicaux ou dentaires en revanche sont devenus plus abordables.

EQUIPEMENTS: La branche de l'électroménager en Suisse se montre confiante que les affaires, solides en fin d'année dernière, continuent sur leur lancée grâce à une "excellente situation économique" et la levée des restrictions liées à la crise sanitaire. Les indicateurs sont au vert pour les entreprises regroupées au sein de l'Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques (FEA).

BANQUES: Fin janvier, Credit Suisse Asset Management a déposé sept demandes de dédommagement auprès des assurances dans l'affaire des fonds en liquidation Greensill (Supply Chain Finance Funds). "Nous sommes actuellement en train de répondre et de fournir des documents supplémentaires", selon le point de situation de la banque aux deux voiles, qui explique que les réclamations n'ont été ni refusées ni acceptées.

CHIMIE: Le chimiste Clariant a ouvert une enquête en raison de soupçons d'irrégularités dans la comptabilité. Il est possible que certains changements interviennent dans les comptes pour les périodes concernées, soit 2020 et 2021, a prévenu l'entreprise. La présentation des résultats annuels, jusqu'ici agendée au 16 février, a été reportée. L'enquête, qui a été lancée en décembre mais dont la durée n'est pas encore connue, devra déterminer quand ces irrégularités ont débuté. Le cabinet d'audit Deloitte et le cabinet d'avocats Gibson, Dunn & Crutcher ont été mandatés.

BANQUES: HSBC Private Bank Switzerland a l'intention de supprimer une centaine de postes d'ici à fin 2023. Les fonctions de support seront touchées. Dans le même temps, des investissements sont prévus. La banque affirme vouloir maintenir sa présence en Suisse. "Nous modernisons notre infrastructure informatique en déplaçant certains services vers un cloud (stockage sur des serveurs à distance, ndlr) basé en Suisse. Avec la relocalisation de certains rôles mondiaux et régionaux dans les fonctions support, cela conduira probablement à ce que certains postes en Suisse soient impactés", a précisé à AWP le directeur général d'HSBC Private Bank Switzerland Alexander Classen.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La forte inflation aux Etats-Unis met en jeu la crédibilité de la banque centrale américaine (Fed), qui doit fortement relever ses taux directeurs pour combattre la forte inflation. "Nous avons été surpris par la forte inflation. (...) Notre crédibilité est en jeu ici. Et nous devons réagir aux chiffres. Cependant, je pense que nous pouvons le faire de manière organisée et sans perturber les marchés", a souligné sur la chaîne CNBC James Bullard, président de l'antenne de Saint Louis de la Fed.

PIÈCES DÉTACHÉES: Parts Holding Europe (PHE), spécialiste de la distribution de pièces détachées automobiles et propriétaire notamment du site Oscaro, va être cédé pour 1,7 milliard d'euros (près de 1,8 milliard de francs suisses) au groupe belge D'Ieteren, propriétaire de Carglass, ont annoncé les deux groupes lundi. Quelques mois après une entrée avortée en Bourse, l'actionnaire majoritaire de PHE, le fonds américain Bain Capital, est "entré en négociations exclusives avec D'Ieteren Group (...) en vue de la cession de Parts Holding Europe", a indiqué PHE dans un communiqué.

AÉRONAUTIQUE: Le loueur américain Aviation Capital Group (ACG) a passé une commande ferme de 20 avions A220 et la compagnie koweïtienne Jazeera de 28 A320 et A321, confirmant des protocoles d'accord signés fin 2021, a annoncé Airbus au premier jour du salon aéronautique de Singapour. Une commande ferme induit de premiers versements tandis qu'un protocole d'accord marque l'entente générale des deux parties sur le principe de la vente dont les détails doivent encore être précisés.

INFORMATIQUE: Le conglomérat japonais Toshiba a annoncé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 24 mars où ses actionnaires seront appelés à s'exprimer sur son projet de scission en deux entités indépendantes, tel que récemment modifié par le groupe. Ce vote sera toutefois "non contraignant", a précisé Toshiba dans un communiqué, car il s'agira simplement dans un premier temps de "confirmer les avis" de ses actionnaires concernant sa réorganisation stratégique.

BOISSONS ALCOOLISÉES: Le brasseur japonais Kirin a annoncé renoncer à son activité en Birmanie pour mettre fin à sa coentreprise locale avec une structure contrôlée par la junte, imitant ainsi d'autres entreprises étrangères depuis le coup d'Etat de février 2021. Kirin a "commencé les discussions" avec son associé local Myanma Economic Holdings Limited (MEHL) pour "se retirer de l'activité en Birmanie" en mettant fin à leur coentreprise "aussi vite que possible", selon un communiqué du groupe nippon.

awp