Résumé des principales informations économiques du lundi 14 juin 2021

AUTOMOBILES: Près de 32'000 véhicules à moteur ont été immatriculés en Suisse au mois de mai. C'est certes 31% de plus qu'un an plus tôt, mais 9,2% de moins qu'en d'avril, selon les dernière données de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Pendant la période sous revue, le nombre de voitures de tourisme nouvellement immatriculées est repassé sous la barre des 20'000 unités (+44% sur un an), après 22'000 en avril. Il avait plongé à moins de 10'000 au plus fort de la crise sanitaire, en avril 2020.

MACROÉCONOMIE: L'indice helvétique des prix à la production et à l'importation a progressé durant le mois de mai, soutenu par la hausse des prix des produits chimiques et des métaux notamment. Les prix à l'importation ont eux aussi décollé. L'indice des prix à la production et à l'importation a augmenté de 0,8% en mai par rapport au mois précédent, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cette hausse s'élève à 3,2% sur un an.

TOURISME: La parahôtellerie a enregistré un recul de 11,3% en 2020, avec 14,8 millions de nuitées au total, en comparaison avec 2019. Si la demande en provenance de la Suisse a légèrement progressé, grâce à un bond dans les terrains de camping, celle des touristes de l'étranger a plongé, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les derniers chiffres le montrent clairement: hausse de 3,8% des touristes suisses, à 11,9 millions de nuitées, qui représentent 80,3% de la demande totale, mais chute de 44,4% des touristes de l'étranger, à 2,9 millions de nuitées.

CORONAVIRUS: Les autorités vénézuéliennes dénoncent les effets de leur exclusion du système bancaire du fait des sanctions internationales sur l'achat de vaccins contre le coronavirus. Le ministre des Relations extérieures Jorge Arreaza s'est notamment insurgé sur Twitter du blocage par UBS du transfert de plus de 10 millions de dollars au programme Covax. Citant dans son gazouillis un courrier du 7 juin d'un responsable de l'initiative fondée par l'OMS dans le but d'assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19, l'ex-vice-président vénézuélien (2013-2016) n'hésite pas à qualifier de "crime" le blocage "arbitraire" par la banque aux trois clés de quatre paiements réalisés entre avril et mai.

AÉRONAUTIQUE: Une page se tourne à la tête de Pilatus. Réunis en assemblée générale, les actionnaires de l'avionneur nidwaldien ont élu à la présidence du conseil d'administration Hansueli Loosli, ainsi que deux nouveaux membres, Martin Furrer et Mario Rossi. Ex-président de Swisscom et Coop, notamment, M. Loosli succède à Oscar Schwenk. Agé de 76 ans, M. Schwenk, qui avait renoncé à solliciter une nouveau mandat d'administrateur, a oeuvré quinze ans durant en tant que président du conseil d'administration de Pilatus, écrit lundi le fabricant d'avions établi à Stans. Entré au service de l'avionneur en 1978, M. Schwenk a accompli l'essentiel de sa carrière auprès de l'entreprise de Suisse centrale, en devenant le directeur général en 1994, puis président du conseil d'administration.

CHIMIE: Clariant a terminé son programme de cessions initié il y a près de trois ans, en trouvant des repreneurs pour sa division Pigments. Le chimiste bâlois se concentre sur son coeur de métier, tout en gardant une participation minoritaire dans la future entité. Clariant a vendu sa division Pigments à un consortium composé de l'allemand Heubach Group et de la société d'investissement new-yorkaise SK Capital, pour une valeur comprise entre 805 millions et 855 millions de francs suisses. La conclusion de l'opération est attendue au premier semestre 2022 sous réserve de l'approbation des autorités de régulation.

GRANDS MAGASINS: Les grands magasins Globus poursuivent leur transformation pour s'établir en tant qu'acteur du segment haut de gamme, notamment via des coupes au niveau du réseau de filiales et du personnel. Mais l'enseigne doit, comme le reste du secteur, faire face aux défis inhérents à la pandémie de coronavirus. Après avoir été rachetée par l'autrichien Signa et le thaïlandais Central Group en février 2020, l'ancienne filiale de Migros en difficulté a cédé 31 succursales à l'ancien directeur général Thomas Herbert et au groupe Mode Bayard.

PHARMA: Le laboratoire zurichois Molecular Partners a reçu en fin de semaine dernière deux soutiens de poids outre-Atlantique pour le développement de son traitement expérimental contre la pneumonie Covid-19. L'ensovibep s'est d'une part vu décerner par la Food and Drugs Administration (FDA) un statut de "développement accéléré" ("fast track"). La désignation par la FDA couvre à la fois le traitement en milieu hospitalier et ambulatoire.

VACCINS: Novavax a affirmé que son vaccin anti-Covid était efficace à plus de 90%, y compris contre les variants, après une étude réalisée sur près de 30'000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique. Le vaccin "a montré une protection de 100% contre les formes modérées et sévères de la maladie et de 90,4% globalement", a indiqué l'entreprise de biotechnologie américaine dans un communiqué, précisant qu'elle comptait demander une autorisation officielle de mise sur le marché d'ici la fin du troisième trimestre 2021.

