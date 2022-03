Résumé des principales informations économiques du lundi 14 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) a vendu une partie de ses obligations liées à la Russie, dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine. L'institut d'émission évalue s'il doit réduire davantage son exposition pour tenir compte des sanctions internationales contre Moscou. La valeur totale représente moins de 0,05% du total des investissements en devises, a précisé un porte-parole à l'agence AWP.

CONJONCTURE: Les perspectives économiques de la Suisse se sont assombries en raison de la guerre en Ukraine, a averti le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Les économistes ont abaissé leurs prévisions de croissance ajustées des évènements sportifs à 2,8%, contre 3,0% dans leur dernier pointage en décembre. L'inflation risque également de peser. La Suisse devrait poursuivre sur la voie de la reprise en 2022, avec un rebond de la croissance économique, mais de manière moins importante qu'attendu.

PHARMA: La firme pharmaceutique Sandoz, filiale de Novartis, rachète la société britannique Coalesce, spécialiste des dispositifs d'inhalation. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. La division génériques et biosimilaires du laboratoire bâlois vise des opportunités de croissance dans le secteur des médicaments génériques et respiratoires en rachetant Coalesce, société spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux et d'administration de médicaments.

PANDÉMIE: Les mesures de confinement imposées par les autorités chinoises pour endiguer une résurgence galopante des infections au Sars-Cov-1 ont un effet direct sur l'activité de Schindler dans l'Empire du Milieu. Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a indiqué à AWP avoir interrompu la production sur le site de Jiading, sa principale usine dans le pays. Sans s'attarder sur la ventilation exacte de ses effectifs, la multinationale lucernoise souligne employer plus de 28'500 personnes en zone Asie-Pacifique. Le marché chinois constitue son plus important débouché dans la région.

CONFLIT: L'oligarque russe Viktor Vekselberg est dans le collimateur des autorités étasuniennes, dont il fait l'objet de sanctions. Les groupes industriels suisses Oerlikon et Sulzer, dans lesquelles il détient d'importantes participations, assurent de leur côté ne pas être touchés. Dans le cadre d'une nouvelle salve de sanctions, Washington a pris ce week-end des mesures à l'encontre d'autres proches du président russe Vladimir Poutine, parmi lesquels figurent, outre Viktor Vekselberg, la famille du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et le conseil d'administration de la banque VTB.

MÉNAGE: La plateforme de réservation de services de ménage Batmaid se lance dans une vaste campagne de recrutement, se fixant comme objectif l'embauche de 1000 personnes sur les six prochains mois en Suisse. L'entreprise entend ainsi répondre à une forte demande dans le sillage de la pandémie de Covid-19. "Cette campagne de recrutement est révélatrice d'une forte demande postpandémie et des changements d'habitudes de ménage des Suisses que nous avons pu observer par le biais d'un large sondage", explique Andreas Schollin-Borg, fondateur et directeur général de Batmaid, cité dans un communiqué. La société emploie actuellement 4000 "agents de ménage" salariés, plus une équipe administrative de 200 personnes.

LUXE: Les ventes aux enchères d'oeuvres d'art, portées par l'art contemporain, ont atteint un nouveau record en 2021, à 17,08 milliards de dollars, soit près de 16 milliards de francs suisses, en hausse de 60% par rapport à 2020 et de 28% comparé à 2019, selon le rapport annuel d'Artprice publié. Pendant deux ans, "la crise sanitaire a accéléré de manière spectaculaire la dématérialisation du marché de l'art. 87% des 6300 maisons de vente suivies par Artprice disposent désormais de tout le back-office pour faire des enchères en ligne", dit à l'AFP Thierry Ehrmann, à la tête de cette société, leader mondial de l'information sur le marché de l'art.

ENERGIE: Les résultats d'EDF seront finalement encore plus mauvais que prévu cette année, en raison des problèmes de corrosion sur son parc nucléaire et du volume d'électricité que l'Etat le force à vendre à bas prix pour contenir la hausse des factures. Le producteur d'électricité chiffre désormais à plus de 26 milliards d'euros (26,6 milliards de francs suisses) l'effet sur ses résultats de ces deux difficultés, près de 7 milliards de plus qu'estimé auparavant.

SERVICES FINANCIERS: L'ancien directeur général (CEO) de la société financière Wirecard, Markus Braun, a été mis en accusation pour fraude par la justice allemande dans le cadre de l'enquête sur la faillite retentissante de l'entreprise qui avait ébranlé la place allemande en 2020. M. Braun, ainsi deux autres anciens cadres également mis en accusation, se voient reprocher une série de délits passibles de la prison, incluant ceux de fraude en bande organisée et de manipulation de marché, a précisé le parquet pénal de Munich dans un communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le géant du luxe Kering annonce avoir acquis le lunetier américain Maui Jim, qui viendra enrichir le portefeuille de marques de Kering Eyewear, l'entité dédiée à l'activité lunettes de ses griffes, créée en 2014. "Kering Eyewear a signé un accord en vue de l'acquisition de Maui Jim", la "plus grande marque indépendante de lunettes de soleil au monde", fondée en 1987 à Hawaï, affirme Kering dans un communiqué, sans dévoiler le montant de l'opération.

AUTOMOBILE: Ford, qui a fait de la transition aux véhicules électriques une priorité, a annoncé qu'il mettait le paquet en Europe, doublant la mise en Allemagne, pariant sur sa production en Roumanie et prévoyant une usine de batteries électriques en Turquie. Le groupe américain, qui a chamboulé son organisation début mars en créant une nouvelle entité entièrement consacrée aux voitures électriques, ambitionne de proposer en Europe sept nouveaux modèles dans cette catégorie d'ici 2024 et d'y vendre au total 600'0000 unités d'ici 2026.

MÉDIAS: Le titre du groupe de télévision Mediaset Espagne a été suspendu à la Bourse de Madrid, des informations de presse faisant état d'une possible OPA de sa maison mère MediaForEurope (MFE), contrôlée par la famille de Silvio Berlusconi. Dans un communiqué, MFE a précisé "étudier sa stratégie" relative à "sa participation" dans Mediaset Espagne, sans donner plus de précisions.

awp