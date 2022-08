Résumé des principales informations économiques du lundi 15 août 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

DEVISES: Le franc a une nouvelle fois enfoncé le plancher face à l'euro, atteignant lundi un record historique par rapport à la monnaie unique européenne. La tendance risque de se poursuivre, préviennent les spécialistes. Dans l'après-midi, la devise helvétique est montée à 0,96176 franc pour un euro. Depuis le début de l'année, le franc n'a cessé de s'apprécier face à l'euro, la paire de devises s'échangeant encore début janvier à 1,038 EUR/CHF.

CONJONCTURE: Les prix à la production et à l'importation (PPI) ont reculé en juillet, a relevé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). C'est la première baisse en sept mois pour cet indice, la dernière datant de décembre 2021. Comparé au mois précédent, cet indicateur a baissé de 0,1% à 109,7 points. Sur un an, le PPI a par contre bondi de 6,3%.

CONJONCTURE: En juillet 2022, 23'434 nouveaux véhicules ont été mis en circulation en Suisse. D'après l'Office fédéral de la statistique (OFS), le nombre de nouvelles mises en circulation toutes catégories confondues a chuté de 19% par rapport au même mois l'année dernière. Le nombre d'immatriculations de voitures de tourisme a baissé sur la même période de 19% à 15'414. D'après les dernières données de l'OFS, une légère disparité est à observer entre les moteurs essence, les moteurs diesel, les hybrides normales et les hybrides rechargeables, tous en baisse de respectivement 24%, 25%, 13% et 33%. Seuls les électriques sont en hausse, de 8%.

LUXE: Richemont a réitéré son opposition aux exigences du fonds activiste Bluebell Capital Partners. Le géant du luxe recommande à ses actionnaires de ne pas élire le représentant du fonds londonien lors de son assemblée générale du 7 septembre. En juillet, Bluebell avait demandé au conseil d'administration de Richemont d'accueillir en son sein un membre représentant des détenteurs d'actions de type "A" et réclamé un recentrage sur ses activités-clés. La nomination de Francesco Trapani, ex-patron de la marque de luxe italienne Bulgari et co-fondateur de Bluebell en 2019, avait été proposée.

TOURISME: Orascom Development Egypt (ODE), filiale égyptienne de la holding homonyme (ODH) cotée à la Bourse suisse, a fait état de résultats en nette hausse sur un an, à la faveur de l'accélération des activités de construction. Le chiffre d'affaires a bondi de plus d'un quart (+27,6%) à 3,8 milliards de livres égyptiennes (environ 187 millions de francs suisses), alors que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a décollé de 20,3% à 1,4 milliard. Mais la rentabilité s'est légèrement dégradée, avec une marge de 36,4%, contre 38,6% un an plus tôt, signale l'entreprise dans un communiqué.

TAUX D'INTÉRÊT: La Banque centrale chinoise a abaissé plusieurs de ses taux directeurs pour soutenir une économie éprouvée par les restrictions anti-Covid et une crise de l'immobilier. Plusieurs indicateurs se sont révélés décevants en juillet.

CONJONCTURE: Les ventes de détail et la production industrielle en Chine ont connu en juillet un ralentissement inattendu, en raison d'un rebond de Covid-19 et d'une crise dans l'immobilier qui ont lourdement pénalisé l'activité, selon des chiffres officiels publiés lundi. Principal indicateur des dépenses des ménages, les ventes de détail ont enregistré le mois dernier une hausse de 2,7% sur un an, contre 3,1% en juin, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

CONJONCTURE: L'économie japonaise a vu sa croissance accélérer au deuxième trimestre, retrouvant son niveau de l'avant-pandémie notamment grâce à une solide consommation des ménages après la levée des restrictions sanitaires dans le pays, mais son élan pourrait s'essouffler au second semestre. Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,5% sur un trimestre, selon des données préliminaires publiées par le gouvernement, après avoir stagné au premier trimestre (chiffre révisé).

CONJONCTURE: L'activité manufacturière de la région de New York est retombée dans le rouge en août, l'indice la mesurant a même enregistré sa plus forte baisse depuis avril 2020, selon l'indice mensuel Empire State publié par la banque centrale américaine (Fed). L'indice chute de 42 points, et tombe ainsi à -31,3, enregistrant sa deuxième plus forte baisse depuis que cette enquête existe, et tombant à un des niveaux les plus bas de son histoire, selon cette enquête réalisée auprès des industriels de la région, et considérée comme un bon baromètre de l'évolution de l'économie américaine.

BIOTECH: Le laboratoire Moderna a annoncé l'ouverture d'une usine de vaccins à ARN messager à Melbourne, en Australie, une première dans l'hémisphère sud. Le projet sera basé dans l'une des plus importantes universités du pays, Monash, et produira 100 millions de doses de vaccin par an, contre le Covid-19, la grippe et d'autres maladies.

