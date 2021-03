Résumé des principales informations économiques du lundi 15 mars 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

SALAIRES: La crise provoquée par la pandémie de coronavirus n'a pas impacté les salaires et bonus versés aux patrons des grandes entreprises cotées en Suisse, selon le relevé des rétributions attribuées en 2020 compilé par AWP. Les directeurs généraux de Novartis, Nestlé et UBS ont ainsi vu leurs rémunérations progresser comparé à 2019. Vasant Narasimhan, aux commandes du groupe pharmaceutique Novartis, a bénéficié de la plus forte progression parmi les entreprises cotées et qui ont dévoilé les salaires de leurs dirigeants. Au total - versements en numéraires et autres formes de rétribution additionnés - il a empoché quelque 12,7 millions de francs suisses, soit 20% de plus qu'en 2019.

AUTOMOBILE: Les immatriculations de véhicules à moteur se sont maintenues en marche arrière au mois de février. Les 23'315 mises en circulation représentent un recul de 8% sur un an, après une contraction de 14% en janvier, détaille le compte-rendu périodique de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Principale catégorie, les voitures de tourisme ont dévissé de 16%. Le phénomène a été mû par une chute de 30% des motorisations à essence et de 44% du diesel. L'essor des hybrides essence ou diesel-électrique (+67%), de leurs variantes rechargeables (+51%) et du tout électrique (+77%) ont atténué la dégringolade.

SUCRERIES: L'industrie de la confiserie helvétique a vu ses volumes et son chiffre d'affaires reculer l'année dernière, sous l'effet de la pandémie de coronavirus et la consommation en baisse de bonbons, caramels et autres dragées. Les 13 entreprises de la branche ont écoulé plus de 34'900 tonnes de confiserie en 2020, soit 4,9% de moins comparé à l'année précédente. Sur la même période, le chiffre d'affaires réalisé par le secteur a reculé de 12,1% à 321 millions de francs suisses, a détaillé la faîtière Biscosuisse dans un communiqué.

CRYPTODEVISES: Le bitcoin, première monnaie numérique en termes de capitalisation, perdait de son élan lundi midi, après avoir franchi pendant le week-end la barre des 60'000 dollars. A 11h35, le bitcoin s'échangeait à 56'187,06 dollars, selon les cours compilés par coinmarketcap.com. Samedi, la monnaie électronique avait franchi un nouveau palier historique, plafonnant à 61'507,56 dollars.

AGROALIMENTAIRE: Le boulanger industriel a souffert au premier semestre 2020/21, touché par les nouvelles restrictions liées au coronavirus mises en place à l'automne en Europe. Il se refuse à publier toute perspective pour 2021 mais réitère ses projections pour 2022. Vendredi, le groupe a indiqué vendre ses affaires en Amérique du nord pour 850 millions de dollars. Et la direction générale n'a pas perdu temps pour simplifier ses structures. Les investisseurs montrent leur enchantement. D'août à janvier, le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est établi à 752,5 millions d'euros, en baisse de 21%. Celui des non poursuivies a plongé de 24% à 533,4 millions d'euros. Les revenus totaux ont ainsi fondu de 22,4% à 1,29 milliard d'euros. C'est un peu moins qu'anticipé par le consensus AWP.

PHARMA: Molecular Partners annonce lundi l'intégration de son Darpin expérimental contre la pneumonie Covid-19 ensovibep (MP0420 il y a peu) dans le programme Activ-3 d'études cliniques de phase III mené par les Instituts nationaux de la santé (NIH) aux Etats-Unis. Ce projet a pour but d'accélérer la réponse thérapeutique et vaccinale à la pandémie. Le volet sur l'ensovibep doit recruter 300 participants hospitalisés pour une forme légère à modérée de Covid-19 et évaluera le traitement expérimental à l'aune d'un placebo, en plus des standards actuels de traitement outre-Atlantique comprenant notamment le remdesivir de Gilead. En cas de résultats probants, les NIH prévoient d'enrôler 700 patients supplémentaires.

PHARMA: Le géant pharmaceutique Novartis a dévoilé de nouvelles données positives du Zolgensma, notamment une efficacité chez les enfants traités de manière présymptomatique et une durabilité de plus de cinq ans après la perfusion unique. Il s'agit d'un traitement curatif contre l'amyotrophie spinale (SMA) de type 1, une maladie dégénérative. Le mastodonte rhénan s'est félicité des nouvelles étapes franchies par son traitement Zolgensma (onasemnogene abeparvovec). En particulier des données positives concernant le développement d'enfants traités avant l'apparition des symptômes de l'amyotrophie spinale.

PHARMA: Roche a conclu avec Genmark Diagnostics un accord de reprise valorisant le développeur américain de solutions de diagnostic à 1,8 milliard de dollars (près de 1,7 milliard de francs suisses). La cible de rachat, cotée sur le Nasdaq, dispose notamment d'une palette de tests permettant de détecter divers agents pathogènes dans un échantillon unique, dont le Sars-Cov-2 à l'origine de la pneumonie Covid-19. La transaction, en numéraire, prévoit le versement de 24,05 dollars par titre Genmark, représentant une prime de 43% sur le cours de clôture vendredi dernier. L'opération a reçu un feu vert sans équivoque de la part des deux conseils d'administration.

CHIMIE: Sika a annoncé l'acquisition du producteur de mortier Supermassa do Brasil. Grâce à cette acquisition, le chimiste de la construction zougois entend améliorer sa position dans l'État de Minas Gerais, l'une des plus importantes régions économiques du Brésil, et accroît sa capacité de production. Aucune mention n'est faite des détails financiers ou du calendrier de la transaction, qui doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence locales.

BANQUES: Après la défection l'année dernière de Raiffeisen, l'Association suisse des banquiers (ASB) enregistre un nouveau départ en l'espace de moins de six mois avec Banque WIR. La coopérative bancaire a décidé de quitter la principale faîtière de la branche "en raison d'une analyse coûts/bénéfices et après des discussions menées d'égal à égal", a indiqué un porte-parole de l'établissement bâlois, confirmant un article paru dans Finanz und Wirtschaft. Et d'ajouter que WIR continuera de s'engager activement au sein de L'Association des banques régionales suisses (Asrb).

MACROÉCONOMIE: L'activité au Royaume-Uni, pays le plus durement frappé en Europe par la pandémie, renouera avec son niveau de fin 2019 au terme de cette année, a affirmé Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE). "L'économie va en fait retrouver vers la fin de l'année le niveau où elle était fin 2019", notamment grâce aux avancées rapides de la campagne de vaccination, a-t-il estimé lors d'un interview avec BBC Radio 4, à quelques jours de la prochaine réunion monétaire de la BoE.

ALIMENTAIRE: La fronde d'actionnaires qui jugent Danone pas assez rentable a finalement eu raison d'Emmanuel Faber: le patron de la maison- mère d'Evian et d'Actimel a été évincé avec effet immédiat, une décision regrettée par les syndicats mais saluée par les marchés. Connu pour défendre un capitalisme libéré du court-termisme, plus vert et plus social, Emmanuel Faber, 57 ans, était devenu la cible ces derniers mois des fonds activistes Bluebell Capital et Artisan Partners qui le rendaient responsable de performances jugées moins bonnes que celles de concurrents comme Nestlé ou Unilever, y compris pendant la pandémie.

INTERNET ET LOGICIELS: La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a annoncé viser une augmentation de capital d'un milliard de livres (1,3 milliard de francs suisses) lors de son introduction en Bourse à Londres dont la date n'est pas encore connue. La société explique dans un communiqué qu'elle vendra également des actions existantes à l'occasion de cette opération qui sera ouverte à ses clients au Royaume-Uni.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile allemand Volkswagen choisira entre la France, l'Espagne et le Portugal pour implanter une des six usines de cellules à batteries qu'il planifie en Europe dans la prochaine décennie. Après une usine en Suède, qui ouvrira en 2023, et le site Volkswagen de Salzgitter en Allemagne dès 2025, "nous voulons ouvrir la troisième (usine) en Espagne, au Portugal ou en France" d'ici 2026, a annoncé Thomas Schmall, directeur technique du groupe.

AUTOMOBILE: Le fabricant suédois de batteries électriques Northvolt a annoncé avoir reçu une commande sur dix ans d'une valeur de 14 milliards de dollars (13 milliards de francs suisses) de la part du géant allemand de l'automobile Volkswagen, qui monte également au capital. Dans le cadre de cet accord, le groupe suédois, grand espoir européen de la production de batteries face à l'américain Tesla et aux groupes chinois, va encore étendre son usine actuellement en construction dans le nord de la Suède.

PAIEMENT EN LIGNE: Le spécialiste américain du paiement en ligne Stripe a annoncé avoir levé 600 millions de dollars (559 millions de francs suisses), ce qui lui permet de quasiment tripler sa valorisation, selon un communiqué de presse. Cette levée de fonds valorise en effet l'entreprise à 95 milliards de dollars (88,4 milliards de francs suisses). Elle était auparavant valorisée à 36 milliards de dollars

awp