Résumé des principales informations économiques du lundi 16 novembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CORONAVIRUS: Une semaine après son concurrent Pfizer, le laboratoire américain Moderna Therapeutics a revendiqué des résultats prometteurs pour son vaccin expérimental contre le Covid-19, qui sera produit en grande partie par le biochimiste bâlois Lonza. Le marché suisse pourrait être servi au 1er semestre 2021. Le vaccin ARNm-1273 présente une efficacité de 94,5%, assure Moderna, se basant sur une première analyse intermédiaire de l'étude clinique avancée en cours. Le laboratoire du Massachusetts assure avoir ainsi rempli le critère primaire d'évaluation fixé pour ce volet de recherche.

TÉLÉCOMS: Liberty Global annonce l'identité du prochain duo à la tête des activités unifiées de Sunrise et d'UPC Suisse. Le gouvernail revient dès à présent au directeur général de Sunrise, André Krause. Il sera épaulé par l'ancienne patronne d'UPC, Severina Pascu, qui officiera en tant que suppléante et responsable des opérations. Mme Pascu revient ainsi en Suisse après un éphémère passage de quelques mois au poste de directrice financière de Virgin Media au Royaume-Uni.

DISPOSITIFS MÉDICAUX: Les résultats du fabricant d'appareils auditifs Sonova décoiffent les prévisions au premier semestre de l'exercice décalé 2020/21 (avril-septembre), alors que la deuxième vague de contaminations au Covid-19 s'accélère. Malgré la reprise des mesures de confinement à travers l'Europe, le groupe maintient ses prévisions, entraînant des réactions mitigées auprès des analystes. Les recettes du groupe zurichois se sont établies à 1,07 milliard de francs suisses, soit un recul de 25,0% par rapport à la même période de l'année dernière.

ELECTROTECHNIQUE: ABB a décroché une commande des services nationaux en charge de l'approvisionnement en eau de Singapour (PUB). Le géant zurichois de l'électrotechnique leur fournira des équipements de contrôle et de surveillances des installations de traitement des eaux usées pour un montant de 30 millions de dollars américains (27,1 millions de francs suisses). Dans le cadre du contrat, ABB assurera également la maintenance continue des équipements et systèmes livrés à la station d'épuration dans la zone de développement industriel Tuas pendant une période de huit ans après l'achèvement des travaux de construction.

TOURISME ET IMMOBILIER: Le développeur et exploitant de destinations de vacances Orascom Development Holding (DH) a accusé sur les neuf premiers mois de l'année une perte nette de 26,6 millions de francs suisses, contre un déficit de 7,9 millions un an plus tôt. L'allègement des dispositifs de confinement anti-Covid à partir du mois de juin a toutefois induit une atténuation de la dégringolade, la perte de 7,4 millions sur le troisième trimestre ne s'élevant qu'à la moitié des 15 millions essuyés sur le deuxième. Les recettes sur les trois premiers partiels cumulés accusent encore un repli de près de 20% à 260,4 millions de francs suisses, tandis que l'excédent d'exploitation ajusté a fondu de 29,3% à 40,5 millions.

SANTÉ: Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a prévenu qu'un vaccin ne suffira pas à lui tout seul à vaincre la pandémie de Covid-19. "Un vaccin va compléter les autres outils que nous avons, pas les remplacer", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de la tenue du conseil exécutif de l'agence qu'il dirige. Il était cette fois présent dans la salle, après s'être mis en quarantaine le 2 novembre.

TOURISME: Le Portugal a accueilli près de 10 millions de touristes étrangers en moins entre janvier et septembre qu'au cours de la même période de l'année dernière, en raison de la crise sanitaire, selon l'Institut national des statistiques (Ine). Cela représente un effondrement de 73,8% de la fréquentation touristique étrangère dans un pays où le tourisme représente 8,7% du PIB.

CONJONCTURE: La consommation en Chine a connu une nouvelle accélération en octobre, avec des ventes de détail au plus haut depuis l'épidémie, grâce notamment aux vacances et aux mesures incitatives d'Etat. A l'exception de foyers localisés, le pays a largement endigué le Covid-19 depuis le printemps, avec des mesures radicales de confinement, de suivi des déplacements ou encore de quarantaine.

TÉLÉCOMS: L'opérateur britannique Vodafone est repassé en territoire positif au premier semestre même si la pandémie de Covid-19 pèse sur ses recettes d'itinérance. Le groupe de téléphonie a enregistré un bénéfice net part du groupe de 1,3 milliard d'euros (1,4 milliard de francs suisses) lors des six mois achevés fin septembre contre une perte de 2,1 milliards un an plus tôt survenue notamment à cause d'un jugement adverse de la Cour Suprême en Inde.

PÉTROLE: Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a engagé des banques pour vendre des obligations libellées en dollars, dans le but de stimuler ses finances affectées par la pandémie de Covid-19 et la faible demande mondiale en or noir. Cette décision intervient deux semaines après l'annonce de ce fleuron saoudien qu'il avait enregistré une baisse de 44,6% de ses bénéfices au troisième trimestre par rapport à la même période l'année dernière.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air a conclu un accord en vue du rachat de son concurrent en difficulté Asiana Airlines afin de consolider sa position fragilisée par la pandémie de coronavirus. "La principale raison à l'origine de la décision d'acquérir Asiana Airlines en ce moment est la volonté de stabiliser l'industrie aéronautique coréenne frappée par la pandémie de Covid-19", a affirmé dans un communiqué Korean Air qui devrait ainsi en devenir le principal actionnaire.

BANQUES: La deuxième banque espagnole BBVA a vendu sa filiale aux Etats-Unis au groupe américain PNC Financial Services pour plus de 11 milliards de dollars, un accord devant donner naissance à la cinquième banque des Etats-Unis. Le communiqué publié à Madrid affirme que la transaction, d'une valeur de 11,6 milliards de dollars (10,6 milliards de francs suisses), est "très positive pour toutes les parties".

