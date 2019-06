Résumé des principales informations économiques du lundi 17 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

EMPLOI: Le géant industriel américain General Electric souhaite supprimer 450 postes en plus sur ses sites de Birr et Baden en Argovie en raison des difficultés de GE Power. Les deux sites seront maintenus. Le gouvernement argovien est déçu. Les consultations avec les partenaires sociaux suisses se dérouleront en parallèle des négociations à l'échelle européenne.

TOURISME: La parahôtellerie suisse séduit de plus en plus de clients. Ce secteur a comptabilisé en 2018 un total de 16,6 millions de nuitées, en hausse de 4,2% par rapport à 2017. Si les hôtes suisses ont représenté plus de deux tiers de la demande, la clientèle étrangère a affiché la progression la plus vive. Selon les résultats publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS), les hôtes suisses, qui représentent près de 70% des clients, ont passé 11,2 millions de nuitées dans des logements de vacances, campings ou auberges de jeunesse (+2,9%). La clientèle étrangère a progressé de 6,9% pour atteindre 5,4 millions d'unités.

TELECOMMUNICATIONS: L'ancien directeur général d'UPC Suisse et actuel président du conseil d'administration Eric Tveter cède la présidence. La maison-mère Liberty Global, qui est en train de vendre UPC à Sunrise, l'a annoncé lundi. M. Tveter ne sera pas remplacé, a précisé à AWP un porte-parole d'UPC. M. Tveter avait cédé son poste de CEO en septembre dernier, après neuf années de fonction. Severina Pascu l'avait remplacé et il s'était concentré sur la présidence du conseil d'administration. Le patron de Liberty Global, Mike Fries a rappelé que M. Tveter a contribué à la transformation des affaires en Suisse, mais aussi en Autriche et en Europe de l'Est.

MÉDIAS: Le groupe de presse Tamedia réorganise la direction de son secteur Médias pendulaires. A compter du 1er janvier 2020, celle-ci comptera deux cadres supplémentaires avec Marc Challandes et Sven Ruoss, tous deux actuellement en poste au sein du groupe Blick, aux mains du concurrent Ringier. Marc Challandes occupera la fonction nouvellement créée de Chief Revenue Officer (CRO), et sera responsable de la conception commerciale de l'offre en collaboration avec le marketing. Rompu aux solutions numériques, M. Challandes avait déjà officié jusqu'en juillet 2018 au sein de Tamedia Advertising en tant que responsable des produits commerciaux et de la technologie, avant de rejoindre le groupe Blick.

TOURISME: Hotelplan Suisse se veut optimiste pour l'exercice 2018/19 en cours. La filiale helvétique du voyagiste de Migros, après un début d'année plutôt timide et une affirmation de la tendance aux réservations à court terme, évoque un bilan intermédiaire favorable. Mais les revenus restent actuellement inférieurs à ceux dégagés il y a un an. "En raison de l'été chaud de l'année dernière en Suisse, nos clients se montrent hésitants quant à réserver des vacances d'été", a déclaré à Zurich Daniel Bühlmann, responsable des opérations de la filiale helvétique du voyagiste du géant orange, Hotelplan Suisse. Actuellement, cette dernière table sur un repli des ventes de 2% pour l'ensemble de l'exercice 2018/19.

ARÔMES ET PARFUMS: Givaudan a mis en service lundi son centre de recherches de Kemptthal, à quelques encâblures de Winterthour, dans le canton de Zurich. Pour ce nouvel espace de travail réunissant quelque 300 collaborateurs sur 12'000 mètres carrés, le groupe genevois, numéro un mondial des arômes et parfums, a investi pas moins de 120 millions de francs suisses. Givaudan rappelle qu'il s'agit du plus gros investissement jamais consenti dans le domaine de la recherche par le groupe sis à Vernier. Les nouvelles installations doivent permettre de tirer parti de l'expertise de la firme en matière d'arômes, de parfums, d'ingrédients actifs cosmétiques et de solutions naturelles. Elles visent aussi à encourager la collaboration avec les clients, les partenaires et des jeunes entreprises.

TECHNOLOGIE: Le groupe industriel Oerlikon a lancé un partenariat avec l'allemand MT Aerospace pour renforcer leurs activités dans l'impression 3D destinée à l'aéronautique et la défense. La société basée à Augsburg est spécialisée dans l'usinage de pièces métalliques légères. Elle va joindre ses compétences au savoir-faire d'Oerlikon dans les matériaux innovants, l'impression 3D et les traitements de surface.

SANTÉ: Les cliniques Matignon, spécialisées dans la médecine esthétique non chirurgicale, intéressent l'allemand Rigeto qui envisage leur rachat par l'intermédiaire de la société suisse CMDM nouvellement créée. La transaction est estimée à 18 millions de francs suisses au maximum pour une prise de participation majoritaire, selon les termes de son inscription au registre du commerce du canton de Zurich. Contactés par AWP, les groupes Matignon et Rigeto se sont refusés à tout commentaire. "La transaction ne devrait être achevée que fin juin", a toutefois déclaré Patricia Delarive, médecin-chef et actionnaire de Matignon au quotidien Handelszeitung, qui a rapporté ses propos dans son édition en ligne lundi.

BANQUES: Le magnat français Patrick Drahi a acheté la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's, que l'opération valorise à 3,7 milliards de dollars. L'accord définitif a été signé entre Sotheby's et BidFair USA, une entité détenue à 100% par le patron du groupe de télécoms et médias Altice (SFR, BFMTV, RMC, Libération...).

BIENS DE CONSOMMATION: La maison française Chanel, orpheline de son couturier star Karl Lagerfeld depuis février, a annoncé avoir frôlé les dix milliards d'euros de ventes en 2018. "Chanel enregistre une nouvelle année exceptionnelle. Nos collections ainsi que nos derniers lancements produits ont connu un immense succès et ont largement contribué à la croissance de notre chiffre d'affaires toutes catégories de produits confondues", a commenté Philippe Blondiaux, directeur financier du groupe, cité dans le communiqué.

TRANSPORT: Lufthansa plongeait de quelque 12% lundi à la Bourse de Francfort après que le transporteur aérien eut abaissé dimanche soir ses prévisions de résultats pour l'année en cours, souffrant de la concurrence des compagnies à bas coûts. Lufthansa (-11,67% à 15,63 euros vers 10H15 GMT) ne s'attend plus désormais qu'à une marge d'exploitation comprise entre 5,5% et 6,5% contre un objectif jusqu'ici de 6,5% à 8,0%.

BIENS DE CONSOMMATION: Huawei, en butte à des sanctions commerciales aux Etats-Unis et ailleurs, voit ses ventes internationales durement affectées, a reconnu lundi le fondateur du géant chinois des télécoms Ren Zhengfei, comparant son groupe à un avion endommagé. Huawei a d'ores et déjà subi cette année une chute de 40% de ses ventes de smartphones à l'international, alors que le groupe est soupçonné d'espionnage potentiel par les Etats-Unis, qui lui ont imposé des sanctions.

