Résumé des principales informations économiques du lundi 17 mai 2021

COMMERCE DE DÉTAIL: Le nouveau directeur général de Coop, Philipp Wyss, veut renforcer et renouveler le réseau de supermarchés en Suisse, notamment en agglomération, dans les quartiers et villages. De 950 magasins actuellement, le géant de la distribution veut franchir la barre des 1000 supermarchés dans le pays, a affirmé celui qui a pris début mai les commandes du détaillant. "Mais ce ne seront pas de très grandes filiales", a précisé M. Wyss.

COMMERCE: Le domaine de l'ameublement et de la décoration d'intérieur a tiré son épingle du jeu l'année dernière en Suisse, en dépit de la crise sanitaire, enregistrant une solide croissance, notamment au niveau du commerce en ligne, a indiqué le cabinet d'audit et d'études de marché GFK. Le secteur de l'habillement est par contre à la peine. Après des années de baisse, l'ameublement a affiché en 2020 une solide progression du chiffre d'affaires de 4,6% à 5,5 milliards de francs suisses, un niveau atteint pour la dernière fois en 2014, a précisé GFK dans une étude. En 2010, ce secteur affichait encore des ventes de 5,9 milliards.

AUTOMOBILES: Les immatriculations de véhicules ont connu un coup de fouet en avril, avec 34'662 nouvelles mises en circulation en Suisse. C'est plus de deux fois plus (+112%) par rapport à avril 2020, quand le pays était confiné. Il s'agit du deuxième mois consécutif de hausse, après un début d'année en recul. Pour les voitures de tourisme, la principale catégorie, la hausse par rapport à il y a un an s'élève à 141%, selon les données compilées par l'Office fédérale de la statistique (OFS).

COÛT DE LA VIE: L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a poursuivi sa progression en avril, augmentant de 0,7% en l'espace d'un mois. En variation annuelle, leur croissance s'est inscrite à 1,8%. Sur le mois sous revue, l'indicateur s'est hissé à 101,6 points (décembre 2020 = 100), indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). La hausse reflète tout particulièrement le renchérissement des produits informatiques, électroniques et optiques, des machines, des métaux, des produits semi-finis en métaux et des produits métalliques.

PHARMA: Sandoz, la filiale génériques et biosimilaires du géant pharmaceutique Novartis, a perdu devant la justice américaine un litige engagé face au concurrent Amgen. La Cour suprême a rejeté la demande de la société bâloise, qui sollicitait la révision d'une décision antérieure. L'homologation du biosimilaire Erlezi aux Etats-Unis figurait au centre de cette bisbille. Erlezi est une déclinaison de l'Enbrel, un moteur des ventes du groupe biotechnologique américain Amgen. La filiale de Novartis voulait obtenir l'invalidation de deux brevets de la société californienne, ce que la justice a déjà refusé à deux reprises. La décision de première instance remonte à l'été 2020.

LOGICIELS BANCAIRES: Temenos a signé un accord de collaboration avec la jeune entreprise de technologies financières Taurus, elle aussi établie à Genève. Bénéficiant d'un accès à la plateforme de Taurus, les clients de Temenos pourront gérer et intégrer de manière transparente toutes les formes d'actifs numériques. A l'issue d'un examen approfondi du paysage des spécialistes des actifs numériques le choix de Temenos s'est porté sur Taurus en vue d'offrir un accès simplifié aux actifs numériques à ses clients bancaires. La fintech a récemment reçu de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) une licence pour exploiter la première place de marché réglementée indépendante pour les actifs numériques au monde.

PHARMA: Les laboratoires français Sanofi et britannique GlaxoSmithKline (GSK) ont publié des résultats positifs d'un essai clinique intermédiaire sur leur principal vaccin expérimental contre la pneumonie Covid-19, après un revers qui avait occasionné plusieurs mois de retard. Les résultats intermédiaires de cet essai sur l'homme de phase 2 montrent que l'administration de ce vaccin a "induit la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues, à des niveaux comparables à ceux observés chez des personnes qui s'étaient rétablies d'une infection" Covid.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie irlandaise Ryanair a enregistré une perte record de l'ordre du milliard d'euros lors de son exercice décalé 2020 en raison d'un effondrement du trafic combiné à de mauvais paris sur le prix du kérosène, mais se dit optimiste sur la reprise. Le chiffre d'affaires du transporteur irlandais a quant à lui chuté de 81% à 1,64 milliard d'euros (1,8 milliard de francs suisses) sur un an.

AUTOMOBILES: Le fabricant japonais de pneumatiques Bridgestone a poursuivi son rétablissement au premier trimestre, selon des résultats publiés, mais a laissé ses prévisions annuelles inchangées. Le groupe a généré un bénéfice net trimestriel de 285,2 milliards de yens (2,35 milliards de francs suisses), un résultat gonflé par la cession finalisée en mars de sa filiale Firestone Building Products au groupe suisse LafargeHolcim.

INFORMATIQUE: Un nouveau mastodonte des médias et du divertissement, pour tenir tête à Netflix et autres géants du streaming: le groupe américain de télécommunications AT&T a annoncé la fusion de sa filiale WarnerMedia(CNN, HBO...) avec Discovery, qui possède entre autres la chaîne Eurosport. Dans le détail, AT&T recevra environ 43 milliards de dollars en espèces et en titres de créances, et ses actionnaires 71% de l'entité nouvellement créée. Ceux de Discovery possèderont 29% du nouveau groupe.

