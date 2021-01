Résumé des principales informations économiques du lundi 18 janvier 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ENERGIE: Le groupe BKW étoffe son réseau d'ingénierie outre-Rhin, en se portant acquéreur de R&P Ruffert, une société spécialisée dans la conception de structures porteuses. La transaction, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, est encore sujette à l'approbation des autorités allemandes en matière de concurrence. Fondée en 1976 à Limbourg, dans l'Ouest de l'Allemagne, l'entreprise dispose de filiales à Erfurt, Halle, Düsseldorf et Hambourg, ainsi que de bureaux à Berlin, Coblence, Francfort, Leipzig et Nuremberg. Employant près de 130 personnes, R&P Ruffert génère un chiffre d'affaires de "plus d'une dizaine de millions", précise l'énergéticien bernois.

INTÉRIM: La pandémie de coronavirus a continué à peser sur le marché de l'emploi suisse au quatrième trimestre 2020. Le nombre d'offres d'emploi a reculé de 15% en un an, selon Adecco Suisse. La baisse a atteint 13% en Suisse romande et même 23% à Zurich. "Après le confinement de mars 2020 lié à la crise du coronavirus, les valeurs d'indice sont descendues aussi bas qu'il y a cinq ans après le choc du franc", souligne le géant de l'intérim dans son Swiss Job Market Index, réalisé avec l'Université de Zurich. "Par rapport à mi-2020, un rétablissement s'est toutefois déjà dessiné entre temps", avant d'être "freiné par les restrictions et les incertitudes liées à la deuxième vague d'infections", a commenté Monica Dell'Anna directrice générale de la filiale helvétique.

CONJONCTURE: L'économie suisse et notamment celle de la Suisse romande devraient connaître un rebond au premier trimestre 2021, malgré la pandémie de coronavirus. La situation reste toutefois fragile, selon le Créa. Pour la partie francophone, l'impulsion devrait venir de Vaud et de Genève. L'indice conjoncturel pour la Suisse devrait se redresser au premier trimestre 2021, en gagnant 2,2 points à 99,1 points, se rapprochant de la valeur d'équilibre, mais se maintenant encore dans la zone de contraction, a indiqué l'institut d'économie appliquée rattaché à l'Université de Lausanne.

SPONSORING: Alors que les menaces de défection de sponsors du Championnat du monde de hockey sur glace se multiplient, Tissot, partenaire officiel de la compétition depuis un quart de siècle, se dit préoccupé par la situation des droits de l'homme en Biélorussie, qui est avec la Lettonie un des pays hôtes de l'édition 2021. "Chez Tissot, le sport est au coeur de notre ADN et nous sommes fans de hockey sur glace depuis plus de 25 ans", a indiqué à AWP une porte-parole de la marque locloise détenue par le groupe Swatch, rappelant son rôle de chronométreur officiel pour plusieurs compétitions sportives de renom, comme la NBA (basketball), le Tour de France et le Giro d'Italia (cyclisme) ou encore le MotoGP (motocyclisme).

SANTÉ: Les pharmaciens suisses ont enregistré l'année dernière quelque 100 millions de contacts avec la patientèle. Selon la Société suisse des pharmaciens (PharmaSuisse), les conseils dispensés en officine, très souvent des solutions de prévention et de traitement direct, contribuent à ne pas alourdir les coûts de la santé. En plus d'orienter la population sur l'utilisation des médicaments, les pharmaciens ont trouvé des solutions pour faire face aux pénuries et régulé les achats frénétiques, poursuit la faîtière, soulignant le rôle de la branche dans la gestion de la crise sanitaire actuelle.

awp