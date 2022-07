Résumé des principales informations économiques du lundi 18 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Credit Suisse indique avoir constitué 284 millions de francs suisses ou 291 millions de dollars de provisions pour couvrir les frais de liquidation des fonds Supply Chain Finance, liés à la société d'affacturage britannique Greensill désormais en faillite, sur la période 2021-2026. Dans le détail, la banque aux deux voiles a mis de côté 227 millions de francs suisses pour le fonds Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance, 53 millions pour Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income, 1 million pour Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance Investment Grade, ainsi que 3 millions pour Credit Suisse Supply Chain Finance Investment Grade.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Trop tardif, trop lent ? La Banque centrale européenne entame jeudi les grandes manoeuvres face à l'inflation galopante et va relever ses taux pour la première fois depuis onze ans, mais elle est déjà sous pression pour en faire plus. Le plan de bataille a été annoncé en juin: pour tenter d'enrayer la hausse des prix, la BCE va relever de 25 points de base ses taux directeurs, une première depuis 2011.

BANQUES: Bank of America a dévoilé des résultats trimestriels mitigés, son chiffre d'affaires profitant de la hausse des taux d'intérêt et de la croissance des prêts accordés à ses clients mais son bénéfice net chutant de 34%. L'établissement de Wall Street a vu ses revenus nets d'intérêts, soit la différence entre les intérêts qu'il retire des prêts accordés à ses clients et ceux qu'il verse aux épargnants, bondir de 22%, détaille un communiqué.

BANQUES: La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a vu son bénéfice net divisé par près de deux au deuxième trimestre, lesté par la baisse des opérations des entreprises qu'elle conseille, mais ses résultats étaient meilleurs que prévu grâce notamment à son activité de courtage. La firme de Wall Street a dégagé un profit de 2,79 milliards de dollars, en baisse de 48%, pour un chiffre d'affaires de 11,86 milliards, en repli de 23% mais au-dessus des 10,88 milliards prévus par les analystes.

BANQUES: La banque nordique Nordea a publié un résultat trimestriel en progression et meilleur qu'attendu, notamment grâce à une hausse du volume des prêts. Nordea a enregistré un bénéfice net de 1,05 milliard d'euros (soit environ 1,04 milliard de francs suisses), en progression de 3% par rapport au deuxième trimestre 2021. Les analystes tablaient sur environ 934 millions d'euros.

AÉRONAUTIQUE: Des accidents du 737 MAX aux mésaventures de ses gros porteurs, Boeing peine à émerger de la plus grave crise de son histoire. Présent au salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni), le géant américain veut se relancer en tournant la page de la pandémie. Attendu sur des annonces de nouvelles commandes commerciales, Boeing va aussi présenter, lors de l'événement britannique, plusieurs avions dont le MAX 10, dernière et plus grande version de son modèle phare.

AÉRONAUTIQUE: La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annoncé une commande ferme de 100 modèles du 737 MAX 10, le moyen-courrier de l'avionneur américain Boeing, à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni. Cette commande, qui, au prix catalogue du MAX 10, totalise environ 13,5 milliards de dollars (13,2 milliards de francs suisses), est un nouveau signe du regain de confiance des compagnies aériennes dans cet appareil qui avait été immobilisé pendant des mois à la suite de deux accidents mortels.

PHARMA: Le nouveau géant des soins de grande consommation Haleon a fait ses débuts à la Bourse de Londres, à l'issue de sa scission avec le laboratoire pharmaceutique britannique GSK. Avec une valorisation de quelque 30 milliards de livres (35 milliards de francs suisses), c'est l'un des plus gros débuts sur la place de Londres des dernières années. "C'est la plus grosse nouvelle cotation en Europe depuis plus de dix ans", a souligné Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investors, rappelant que les investisseurs reçoivent une action d'Haleon par titre de la maison mère.

HABILLEMENT: Le géant suédois de l'habillement Hennes & Mauritz (H&M), qui avait déjà suspendu ses ventes en Russie après l'invasion de l'Ukraine, a annoncé qu'il allait se désengager progressivement de ce pays, où il emploie 6000 personnes. "Après mûre réflexion, nous voyons qu'il est impossible de continuer notre activité en Russie compte tenu de la situation", a déclaré la directrice générale du groupe, Helena Helmersson, dans un communiqué.

HYDROCARBURES: Le géant allemand de l'énergie Uniper, dans l'attente un plan de sauvetage de l'Etat pour pallier les baisses de livraison de gaz russe, a dû activer une ligne de crédit de 2 milliards d'euros (un peu moins en francs suisses) octroyée par la banque publique allemande KfW. "Uniper a utilisé aujourd'hui la facilité de crédit existante de la KfW d'un montant de 2 milliards d'euros et (en) a ainsi épuisé la totalité", a indiqué dans un communiqué l'entreprise.

ENERGIE: Les actionnaires salariés d'EDF ont menacé de porter plainte contre l'Etat pour ses décisions concernant l'énergéticien et leurs conséquences "spoliatrices" pour les actionnaires, une manière de mettre la pression pour défendre leurs intérêts à la veille de l'annonce du plan du gouvernement pour renationaliser le groupe à 100%. "L'association Energie en actions (...) annonce introduire une plainte pénale avec constitution de partie civile contre l'Etat en tant qu'actionnaire majoritaire d'EDF pour mise en difficulté de l'entreprise au mépris de l'intérêt social de celle-ci et des intérêts de ses actionnaires minoritaires, du fait de décisions inconsidérées et spoliatrices", indique cette association dans un communiqué dont l'AFP a pris connaissance.

