Résumé des principales informations économiques du lundi 18 mars 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

PHARMA: L'actuelle filiale ophtalmique de Novartis, Alcon, s'offre le producteur américain de dispositifs médicaux Powervision, moyennant un versement initial de 285 millions de dollars (à peine plus en francs suisses). Le prix final de la transaction comprendra encore des paiements d'étapes en fonction du franchissement de jalons réglementaires et commerciaux à compter de 2023. Jusqu'ici en mains privées, Powervision se concentre sur le développement de lentilles intraoculaires à base de fluides, pour l'heure au stade expérimental.

BANQUES: Bernhard Hodler, directeur général du gestionnaire de fortune Julius Bär, a perçu l'année dernière un salaire total de 6,16 millions de francs suisses. Le nouveau patron de l'établissement zurichois avait pris fin 2017 la succession de Boris Collardi, parti pour Pictet. M. Collardi a également encore reçu une rémunération. Il avait officiellement quitté la banque en mai 2018, au terme d'une période de transition de six mois. L'emblématique patron vaudois a reçu un salaire de base de 0,62 million de francs suisses, ainsi que des contributions sociales et d'assurance accident pour 0,10 million. En 2017, il avait obtenu un salaire de 1,72 million.

SALAIRES: La rémunération du directeur général de Givaudan, Gilles Andrier, a augmenté de 2,7% en 2018 pour atteindre 5,61 millions de francs suisses, révèle le rapport annuel du numéro un mondial des arômes et parfums. Cette évolution est due à la hausse de la composante fixe de la rétribution, qui a atteint 1,77 million, tandis que la partie variable a baissé. La rémunération globale des membres de la direction générale s'est montée à 18,9 millions de francs suisses, en recul de près de 4 millions par rapport à 2017. Cette baisse résulte du redimensionnement de l'organe, passé de 9,5 à 7,9 postes à plein temps. A périmètre égal, la rétribution est demeurée stable.

SERVICES FINANCIERS: Le groupe de services financiers SIX a enregistré l'année dernière une envolée des résultats, portés par la vente en mai dernier de son unité trafic des paiements. Malgré cette cession d'envergure, la société zurichoise a réussi à maintenir ses recettes quasiment au niveau de l'année précédentes. En 2018, le produit d'exploitation s'est à peine effiloché de 0,3% à 1,94 milliard de francs suisses. Les investissements, les activités de fusion et acquisition et les ajustements de prix ont par contre pesé sur le résultat opérationnel, qui a chuté de 21,1% à 221,3 millions, a précisé SIX lundi dans un communiqué.

IMMOBILIER: Le marché de l'investissement immobilier direct - hors vente de société ("share deal") - dans le canton de Genève a connu l'année dernière une hausse de 36% pour atteindre près de 2,9 milliards de francs suisses. Le dernier trimestre s'est avéré particulièrement dynamique, regroupant à lui seul un peu moins de la moitié du total. Sur les 123 transactions recensées dans le compte-rendu réalisé par le cabinet de conseil KPMG, 13 affichent un montant de de plus de 50 millions de francs suisses, totalisant 1,38 milliard ou 48% du volume investi. Au contraire, les transactions d'un volume unitaire compris entre 5 et 10 millions ont représenté 45% des transactions mais seulement 13% des capitaux.

COMMERCE DE DÉTAIL: Arrivés il y a dix ans en Suisse, les magasins du discounter allemand Lidl, jadis cantonnés en périphérie, visent désormais les centres-villes et les gares afin de toucher une clientèle plus citadine. En quête d'expansion, l'enseigne à prix cassés compte désormais 127 emplacements dans le pays. Lidl a ouvert plusieurs magasins dans les centres des grandes villes suisses. Après avoir élu domicile en 2017 dans les anciens locaux de La Poste à côté de l'église du Fraumünster à Zurich, le groupe d'outre-Rhin a poursuivi son offensive en annonçant l'ouverture d'ici 2022 de deux nouveaux emplacements dans les grands magasins Loeb à Berne et à Bienne. Le discounter compte investir près de 3 millions de francs suisses dans l'opération.

INTÉRIM: Le géant du travail intérimaire Adecco a mis un terme à son programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros (170,4 millions de francs suisses) qu'il avait démarré en septembre dernier, a annoncé le groupe zurichois. Dans le cadre de cette opération, l'entreprise a racheté près de 3,5 millions de ses propres titres représentant 2,07% du capital-actions. Le prix moyen d'acquisition s'est situé à 49,08 francs suisses par action, a détaillé Adecco dans un communiqué.

COMMERCE EN GROS: Le facilitateur de distribution zurichois DKSH écoulera dans six pays du Sud-Est asiatique les produits du chimiste allemand Evonik à base de silica pour les industries des revêtements de surface et des encres d'imprimerie. Cette extension de contrats existants couvrira l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, le Myanmar et le Cambodge, énumère un communiqué publié lundi. DKSH assurait déjà la distribution des additifs pour revêtements de surface d'Evonik en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines.

MOBILITÉ: La plateforme américaine de réservation de voitures avec chauffeur Lyft, principal concurrent d'Uber aux Etats-Unis, a lancé son processus d'introduction en Bourse, l'une des plus attendues du secteur de la technologie, et espère lever environ 2 milliards de dollars. Dans un communiqué, Lyft annonce avoir démarré sa "tournée" pour vendre 30,77 millions d'actions aux investisseurs pour un prix qui devrait se situer entre 62 et 68 dollars (quasiment autant en francs suisses) par titre. Les souscripteurs devraient aussi se voir proposer l'option d'acheter un total de 4,615 millions d'actions supplémentaires.

CONTREFAÇON: La commercialisation de produits de contrefaçon atteindrait 460 milliards d'euros (522 milliards de francs suisses) par an, selon une nouvelle évaluation de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La vente de contrefaçons et de produits pirates atteint ainsi 3,3% du commerce mondial, contre 2,5% lors d'une précédente estimation en 2016, indiquent lundi les deux organismes dans un communiqué, évoquant une augmentation "considérable".

BANQUES: Les actions des deux premières banques allemandes, Deutsche Bank et Commerzbank, progressaient nettement à la Bourse de Francfort, stimulées par l'officialisation la veille de leurs négociations de fusion, qui suscitent pourtant un grand scepticisme. A 10H00 GMT, le titre Deutsche Bank gagnait 3,48% à 8,09 euros et celui de Commerzbank 6,59% à 7,62 euros, portant les gains annuels des deux titres à respectivement 16% et 32%.

HYDROCARBURES: Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et dix Etats alliés menés par la Russie se réunissent à Bakou, en Azerbaïdjan, pour faire le point sur leur stratégie, qui a permis depuis deux ans de soutenir les prix du pétrole. Certains représentants de l'Opep se sont réunis dès le week-end avec leurs partenaires à Bakou pour évaluer l'état du marché et l'effet de leurs baisses volontaires de production.

awp