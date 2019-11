Résumé des principales informations économiques du lundi 18 novembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMPÉTITIVITÉ: La Suisse continue d'être le pays qui attire le plus de talents au niveau mondial, devant le Danemark et la Suède, selon le dernier classement mondial de l'IMD. Singapour est le seul pays non-européen à parvenir à se classer dans le Top 10. La Suisse reste le pôle le plus attrayant pour les talents des quatre coins du globe, en raison de sa prééminence dans plusieurs indicateurs retenus par l'institut lausannois, notamment la qualité de vie, le système d'apprentissage, les infrastructures de santé et l'intérêt suscité auprès de la main d'oeuvre hautement qualifiée outre-frontières.

OPÉRATEURS BOURSIERS: L'opérateur de la Bourse suisse et prestataire de services de paiements SIX propose jusqu'à 2,84 milliards d'euros (3,1 milliards de francs suisses) en numéraire pour l'acquisition de son homologue ibérique Bolsas y Mercados Españoles (BME). Le groupe helvétique n'est toutefois pas seul sur les rangs, Euronext ayant parallèlement confirmé être "en discussions" avec l'opérateur péninsulaire. Outre une diversification de sa palette de produits, SIX vise une extension de ses solutions de négoce et de paiements au sein de l'Union européenne (UE) et l'accès de BME aux marchés émergents, en Amérique latine et en zone Moyen-Orient/Afrique notamment. L'intégration de BME placerait SIX sur le podium des principaux opérateurs du Vieux Continent.

CONJONCTURE: Les directeurs financiers (CFO) des entreprises suisses se montrent plus pessimistes. Ils craignent une pression accrue sur les marges et s'attendent à des perspectives économiques négatives, selon une enquête du cabinet de conseil Deloitte. Parmi les préoccupations des CFO suisses, le franc de nouveau fort arrive en première position, gagnant 8 places par rapport à l'enquête précédente. La baisse de la demande, les risques géopolitiques et la pénurie de main d'oeuvre qualifiée sont également craints par les sondés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE: Le Valais veut promouvoir l'utilisation de véhicules électriques et hybrides plug-in. Le canton va investir sept millions de francs suisses en introduisant notamment une prime à l'achat de véhicules neufs et de nouvelles bornes de recharge. Cette mesure figure dans le programme de développement durable 2020 adopté par le Conseil d'Etat dans le cadre de son Agenda 2030. "C'est une première graine que nous semons dans ce domaine", a résumé le président du Conseil d'Etat Roberto Schmidt lundi lors d'une conférence de presse.

MÉDIAS: Les cantons doivent envisager une aide indirecte aux médias car la "situation est critique", estime Pascal Broulis. Cette dernière pourrait passer par un soutien à l'agence Keystone-ATS, explique le conseiller d'Etat vaudois dans une interview publiée dans Le Temps. "J'estime qu'il faut débattre de l'avenir de Keystone-ATS, cela de manière à garantir l'existence même d'une agence de presse distillant la même qualité de contenus dans les trois régions linguistiques du pays", avance lundi le président de la fondation ch pour la collaboration confédérale. Et de justifier: "pour que le modèle suisse fonctionne, il faut se connaître d'un bout à l'autre du pays [...] Ce que permet une telle agence".

BANQUES: Le secteur bancaire en zone euro souffre de "faibles perspectives de rentabilité" aggravées par la persistance de taux d'intérêt au plus bas, a déclaré le vice-président de la Banque centrale européenne, faisant écho au discours entendu dans le secteur privé. "Le récent ralentissement des perspectives de croissance macroéconomique et le contexte associé de taux d'intérêt restant bas pour longtemps sont susceptibles de peser encore sur les perspectives de rentabilité" des banques, a déclaré à Francfort Luis de Guindos, en ouverture d'un congrès sur la finance.

PARTENARIATS: Le géant de la location de logements entre particuliers Airbnb a annoncé qu'il devenait l'un des principaux sponsors du Comité international olympique (CIO) jusqu'en 2028, dans le but de redorer son image face à plusieurs controverses notamment à Paris. Ce partenariat, dévoilé à Londres par le co-fondateur de la plateforme Joe Gebbia, intervient au moment où la société veut se présenter sous son meilleur jour avant une possible introduction en Bourse en 2020.

AÉRONAUTIQUE: L'avionneur européen Airbus a signé deux contrats majeurs totalisant 30 milliards de dollars (29,6 milliards de francs suisses) au salon aéronautique international Dubaï Airshow, où son concurrent américain Boeing a réussi à vendre pour 1,2 milliard dix de ses 737 MAX dont la flotte est clouée au sol depuis mars. Cette commande de la compagnie aérienne turque SunExpress est "la première commande ferme" de 737 MAX depuis huit mois, a précisé Boeing à l'AFP.

awp