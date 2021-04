Résumé des principales informations économiques du lundi 19 avril 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MARCHÉ DU TRAVAIL: La part de travailleurs suisses pratiquant le télétravail a atteint en 2020 une moyenne de 34,1%, contre près d'un quart en 2019. Les recommandations et obligations émises par le Conseil fédéral en la matière, pour faire face à la pandémie de coronavirus, ont favorisé cette pratique. Au deuxième et au quatrième trimestre 2020, des sommets ont été atteints, à respectivement 39,7% et 37,3%.

TÉLÉCOMS: Swisscom a tiré la prise à son service publicitaire interactif Beem, en raison des incertitudes auxquelles se trouve confronté le marché publicitaire suisse dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Des investissements supplémentaires dans cette plateforme, lancée mi-2019, auraient été nécessaires, a indiqué à AWP une porte-parole de l'opérateur, confirmant des informations du portail spécialisé persoenlich.com.

ENERGIE: Le groupe énergétique Romande Energie a créé en partenariat avec les Services industriels de la ville de Nyon, la société ThermorésÔ Nyon, avec pour objectif de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans le cadre du programme "Nyon s'engage". Déjà partenaires du projet EnergeÔ, dédié au développement de la géothermie moyenne profondeur, les deux entités indiquent poursuivre ainsi "leur volonté de promouvoir la transition énergétique en développant des énergies durables". La coentreprise sera détenue à parts égales par les deux partenaires.

CONSTRCUTION: Implenia, via sa filiale en Norvège, a entamé une collaboration avec le fabricant norvégien de piles à combustible Teco 2030 dans le domaine de l'approvisionnement électrique à base d'hydrogène pour les chantiers. Les deux partenaires n'ont fourni aucun détail quant aux contours financiers de la coopération. L'accord couvre une période de cinq ans et comprend initialement trois étapes, dont le financement du projet, le développement du produit, sa commercialisation et son utilisation. La première livraison de piles à combustible est prévue pour janvier 2023.

CRYPTODEVISES: Le prix du bitcoin a été malmené ce week-end, un plongeon causé selon différents observateurs par une panne de centrales électriques chinoises, un ton plus sévère du régulateur américain ou tout simplement par l'essoufflement d'un marché surperformant depuis des mois. La première cryptomonnaie a vu son prix chuter dimanche jusqu'à 51'708 dollars, 20% en deçà du plus haut historique atteint mercredi à 64'870 dollars (plus de 59'000 francs suisses).

BANQUES: Plusieurs dizaines de grandes banques en zone euro ont vu leur ratio de solvabilité baisser à la suite de contrôles de la Banque centrale européenne (BCE). Ces derniers ont révélé que leurs bilans présentaient plus de risques qu'estimé auparavant. En moyenne, les 65 banques contrôlées par le superviseur ont vu leur ratio de fonds propres durs "CET1", indicateur-clé qui mesure la capacité à surmonter une éventuelle crise, baisser de près 70 points de base à la suite de l'examen ciblé mené par la BCE sur la période de 2018 à 2021, selon un communiqué.

CONJONCTURE: Les exportations du Japon en mars ont décollé de 16,1% sur un an. La progression reflète pour l'essentiel un effet de comparaison favorable, le commerce international ayant été laminé au printemps 2020 par la pandémie de nouveau coronavirus. Il n'empêche que l'ampleur de cette hausse s'est révélée nettement supérieure aux attentes du consensus Bloomberg (+11,4%). Le Japon a expédié au total des marchandises pour quelque 7378 milliards de yens (62,5 milliards de francs suisses) le mois dernier, selon les données du ministère des Finances.

AUTOMOBILE: Le chiffre d'affaires de Faurecia a rebondi au premier trimestre, à 4 milliards d'euros (+8,9% sur un an), se rapprochant de sa performance de début 2019. "La croissance a été particulièrement forte en Chine, où nos ventes ont dépassé les ventes pré-Covid du premier trimestre 2019", à 670 millions d'euros (+87,6%), a souligné dans un communiqué le patron de l'équipementier français, Patrick Koller.

BANQUES: La banque néerlandaise ABN Amro, troisième banque du pays qui faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, va payer 480 millions d'euros (523 millions de francs suisses). Le versement lui permet de solder ces poursuites, après la conclusion d'un accord avec les autorités. Le parquet néerlandais avait ouvert une enquête en 2019 sur ABN Amro, estimant que la banque n'avait "pas suffisamment surveillé" les comptes bancaires de ses clients et "pas rapporté des transactions irrégulières" ou les avait signalées "trop tard". "Entre 2014 et 2020, ABN Amro (...) n'a pas suffisamment assuré sa mission de contrôle anti-blanchiment d'argent", a admis l'établissement dans un communiqué.

CRIMINALITÉ EN COL BLANC: Soupçonné dans une affaire de blanchiment aux Pays-Bas, Chris Vogelzang a quitté ses fonctions de directeur général de Danske Bank, a annoncé la première banque danoise, qui peine à rétablir la confiance à la suite de son propre scandale de blanchiment. "Chris Vogelzang (...) a informé le conseil d'administration qu'il souhaitait démissionner de son poste. Cette décision fait suite à la décision des autorités néerlandaises de le désigner comme suspect dans le cadre de leur enquête sur des violations potentielles de la législation néerlandaise relative à la prévention du blanchiment d'argent chez ABN Amro", a indiqué l'institution bancaire dans un communiqué.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le groupe d'ingénierie britannique Melrose Industries a annoncé un accord avec le groupe américain Madison industries pour lui céder sa filiale de climatisation Nortek Air Management pour 2,62 milliards de livres (3,34 milliards de francs suisses) en numéraire. Melrose, qui avait acheté Nortek Air Management en 2016 pour 2,2 milliards de livres, veut utiliser une partie du produit de cette vente pour réduire sa dette, abonder les plans de retraite de ses employés, et distribuer une partie du produit de la cession à ses actionnaires.

awp