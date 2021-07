Résumé des principales informations économiques du lundi 19 juillet 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Les prix du pétrole chutaient à leur plus bas en un mois et demi lundi, plombés par la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep+) d'augmenter leur production alors que la remontée des cas de Covid-19 menace de lester la demande mondiale. Vers 14H30 GMT (16H30 HEC), la référence européenne, le Brent pour livraison en septembre, perdait 5,39% à 69,67 dollars à Londres, tandis que le WTI américain pour livraison en août plongeait de 5,93% à 67,56 dollars à New York.

INSPECTION: Pour SGS, les effets de la crise de Covid-19 devraient bientôt appartenir au passé. Le groupe a bouclé le premier semestre sur des résultats en nette hausse, renouant avec la croissance organique par rapport à 2019. Le retour au niveau d'avant la crise en termes de résultats devrait également être bientôt au rendez-vous. "Nous n'ajustons pas les prévisions en cours d'année, mais nous sommes en bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2021", a confié lundi à AWP son directeur général (CEO) Frankie Ng.

TRANSPORT AÉRIEN: Suite à la pandémie de Covid-19, les conditions d'accès aux créneaux horaires dans les aéroports seront assouplies. La Suisse reprend de nouvelles réglementations de l'UE pour l'aviation. Actuellement, le transporteur aérien qui n'a pas exploité une série de créneaux horaires pendant au moins 80% du temps au cours d'une période de planification horaire donnée perd son droit à la même série lors de la période de planification équivalente l'année suivante. Mais le coronavirus changé la donne.

BANQUES: Banque Migros a progressé dans son activité principale de crédit au 1er semestre, augmentant son volume d'affaires. L'établissement zurichois a cependant dû constituer des provisions de 10,3 millions de francs suisses pour risque de défaillance, ce qui a pesé sur la rentabilité, dans un contexte d'investissements élevés. Le bénéfice net est resté stable (+0,1%) sur un an à 125,6 millions de francs suisses, indique lundi la banque, propriété du géant de la distribution Migros. Le résultat opérationnel a cédé un peu de terrain, perdant 0,8% à 151,7 millions.

GESTION D'ACTIFS: Le gestionnaire d'actifs Partners Group a annoncé lundi coup sur coup le rachat d'un sous-traitant pharmaceutique grec et la prise de contrôle d'un fournisseur italien d'internet sans fil, pour le compte de ses clients dans les deux cas. Le rachat du spécialiste de la galénique Pharmathen auprès du fonds britannique BC Partners valorise la cible de reprise à 1,6 milliard d'euros (1,7 milliard de francs suisses). L'entreprise dispose d'une base de clientèle de 215 producteurs de traitements génériques. Ses quelque 80 produits commercialisés sont distribués dans 85 pays. La firme zougoise entend renforcer la présence de sa cible de reprise en Europe et accélérer sa pénétration du marché aux Etats-Unis.

JAPON: Deux Américains ont été condamnés lundi respectivement à deux ans de prison pour le premier, un an et huit mois pour le second, par un tribunal à Tokyo pour avoir aidé Carlos Ghosn à fuir le Japon fin 2019 dans des circonstances rocambolesques. Michael Taylor, 60 ans, ancien membre des forces spéciales américaines qui a reçu la peine la plus lourde, et son fils Peter Taylor, 28 ans, étaient jugés depuis le mois dernier à Tokyo dans cette affaire retentissante ayant ridiculisé les autorités japonaises.

MÉDIAS: Le Maroc a catégoriquement démenti lundi le recours par ses services de sécurité au logiciel israélien Pegasus pour espionner des journalistes, comme l'en accusent plusieurs médias internationaux. Le gouvernement de Viktor Orban a fait de même. Le gouvernement marocain a, dans un communiqué, dénoncé comme "mensongères" les informations selon lesquelles les services de sécurité du royaume "ont infiltré les téléphones de plusieurs personnalités publiques nationales et étrangères et de responsables d'organisations internationales à travers un logiciel informatique".

MÉDICAL: L'entreprise française Carmat annonce lundi avoir commercialisé pour la première fois son coeur artificiel total, sous la marque Aeson, implanté sur un patient à Naples afin de servir de relais dans l'attente d'une greffe, ce qui représente la première vente réalisée par la société depuis sa création en 2008. Cette implantation a été "réalisée par l'équipe du Dr Ciro Maiello, chirurgien cardiaque au centre hospitalier de Naples, l'un des centres bénéficiant de la plus grande expérience en matière de coeurs artificiels en Italie", affirme la société dans un communiqué.

SERVICES FINANCIERS: L'application américaine de courtage Robinhood, qui permet aux particuliers de boursicoter sans frais et a vu sa popularité grandir depuis le début de la pandémie, vise une valorisation pouvant culminer à 35 milliards de dollars à l'occasion de ses premiers pas à Wall Street. Le groupe, qui pour l'heure ne précise pas de calendrier précis d'introduction, anticipe un prix de son action compris entre 38 et 42 dollars, a-t-il détaillé lundi dans un document boursier transmis au gendarme américain des marchés, la SEC.

INTERNET: La plateforme américaine de conférence vidéo en ligne Zoom a annoncé dimanche l'acquisition du spécialiste du "cloud" pour les services clients Five9, moyennant une opération de 14,7 milliards de dollars (13,5 milliards de francs suisses) entièrement financée par actions. Zoom offre l'équivalent de 200,28 dollars par titre Five9, qui est, comme lui, coté au Nasdaq, soit une prime de 12,7% par rapport au cours de clôture de vendredi.

awp