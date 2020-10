Résumé des principales informations économiques du lundi 19 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

BANQUES: Julius Bär a enregistré au troisième trimestre une accélération des afflux nets d'argent frais pour afficher sur les neuf premiers mois de l'année une croissance de 4,0%, contre 2,3% sur le premier semestre. Le gestionnaire de fortune zurichois a commencé à se désengager de sa filiale transalpine en difficulté Kairos Investment Management. Les avoirs sous gestion atteignaient fin septembre 413 milliards de francs suisses, en repli de 3% par rapport à fin 2019.

FAILLITE: Le nombre de faillites d'entreprises a diminué de 21% en comparaison annuelle de janvier à septembre 2020, repoussant encore à plus tard la vague de défaillances d'entreprises attendue du fait de la pandémie. D'après le cabinet de recouvrement Bisnode, qui a mené l'étude, cela correspond à 2760 procédures de faillite. Le nombre de faillites d'entreprises n'a augmenté que dans quatre cantons, dont trois se trouvent en Suisse orientale, indique une étude publiée par Bisnode.

IMMOBILIER: Le risque immobilier s'est quelque peu atténué au cours du troisième trimestre 2020, retrouvant son niveau de fin 2019 à la faveur de la reprise économique. Cette dernière reste cependant sujette à de grosses incertitudes, eu égard notamment aux conséquences de la deuxième vague de Covid-19. L'indice Real Estate Risk compilé par le portail immobilier Moneypark est ressorti à 3,8 points au troisième trimestre, en recul de 30 points de base (pb) par rapport à la période précédente, et à peine 10 pb au-dessus de son niveau d'un an plus tôt.

SERVICES FINANCIERS: Une enquête menée par Twint montre que la crise pandémique a eu une impulsion forte et "durable" sur la croissance du spécialiste du paiement sans contact, la dynamique de l'année dernière étant maintenue, voire renforcée, avec plus de 100 millions de transactions prévues d'ici fin 2020 et un doublement en 2021. Le communiqué précise que ce moyen de paiement est particulièrement apprécié par les personnes âgées de 16 ans à 34 ans.

SERVICES FINANCIERS: Cembra Money Bank et Ikea Suisse ont signé un accord de collaboration prévoyant le lancement d'une carte de crédit et d'autres produits financiers. La communauté financière a applaudi et les investisseurs ont suivi. La carte, qui sera gratuite pour les membres du programme Ikea Family du géant suédois, permettra d'accumuler des points fidélité à chaque utilisation, précise le spécialiste zurichois du crédit à la consommation dans un communiqué.

AÉRONAUTIQUE: La compagnie aérienne britannique Flybe, en faillite, est en passe de retrouver le ciel début 2021 après l'annonce de sa reprise par Thyme Opco, une entreprise contrôlée par le fonds d'investissement Cyrus Capital. Flybe, qui était l'une des compagnies régionales les plus importantes d'Europe, a déposé le bilan début mars alors que la crise sanitaire débutait tout juste au Royaume-Uni.

HYDROCARBURES: Le groupe de services pétroliers américain Halliburton, qui fait face au repli des activités d'exploration et de forage depuis le début de la pandémie, a enregistré son quatrième trimestre consécutif de pertes. Le groupe a perdu 17 millions de dollars de juillet à septembre, détaille un communiqué.

AÉRONAUTIQUE ET DÉFENSE: Le groupe suédois de défense et d'aéronautique Saab est passé dans le rouge au troisième trimestre en raison des effets du Covid-19, a-t-il annoncé, en faisant part de sa "grande incertitude" pour l'ensemble de l'année 2020. Vers 08h30 GMT, l'action Saab chutait de plus de 10% à la Bourse de Stockholm, dans un marché en hausse de 0,48%.

ALIMENTATION: Le groupe agroalimentaire Danone, qui a vu son chiffre d'affaires décliner de 9,3% au troisième trimestre, a annoncé qu'il allait revoir son organisation et son portefeuille de marques afin de renouer avec la croissance. Interrogée lors d'un point presse téléphonique sur d'éventuelles suppressions d'emploi, la directrice générale finances du groupe, Cécile Cabanis a simplement indiqué qu'il y aurait "des gains de productivité".

ALIMENTATION: Le géant allemand de la distribution Metro a annoncé le rachat du grossiste alimentaire portugais Aviludo Group, spécialiste de la distribution pour la restauration collective, sans préciser le montant de la transaction. "Metro acquiert Aviludo Group, le second grossiste alimentaire le plus important du Portugal", indique le groupe dans un communiqué.

ELECTROMÉNAGER: Le géant néerlandais de l'électronique Philips a publié un bénéfice net en hausse de 63,4% sur un an au troisième trimestre, poussé par la demande en équipements de santé, permettant au groupe de revoir ses objectifs à la hausse. Après un premier semestre largement plombé par la pandémie de nouveau coronavirus, le bénéfice net s'est établi à 340 millions d'euros (364,5 millions de francs suisses), contre 208 millions d'euros à la même période l'an dernier, a indiqué le groupe dans un communiqué.

CONJONCTURE: Coup d'accélérateur pour la croissance chinoise: le PIB a bondi de 4,9% au troisième trimestre, au moment où la plupart des grandes économies étaient plombées par la pandémie de Covid-19. Bien que sujet à caution, le chiffre officiel du PIB chinois, annoncé par le Bureau national des statistiques (BNS), est toujours scruté de près compte tenu du poids du pays dans l'économie mondiale.

CONJONCURE: La chute des exportations japonaises a sensiblement ralenti en septembre, grâce surtout à la vigoureuse reprise économique en Chine, tandis que le marasme des importations s'est poursuivi, signe d'une demande intérieure toujours en berne. Les exportations nippones ont reculé de 4,9% le mois dernier sur un an, à 6.055,1 milliards de yens (49 milliards d'euros), selon le ministère des Finances.

GRANDE DISTRIBUTION: Le groupe de distribution français Auchan a annoncé la vente de sa filiale chinoise Sunart au géant du e-commerce chinois Alibaba pour quelque 3 milliards d'euros (3,2 milliards de francs suisses), actant ainsi la fin de ses activités dans le pays. "Trois ans après la signature d'une alliance" et après avoir "conjointement constaté la spécificité du marché chinois, Auchan Retail a accepté la proposition faite par Alibaba de rachat de la totalité de sa participation dans Sunart (484 hypermarchés, 150'000 collaborateurs, leader en part de marché alimentaire en Chine)", a expliqué le groupe français dans un communiqué.

HYDROCARBURES: Le groupe américain ConocoPhillips a annoncé son intention de racheter son concurrent Concho Resources, spécialisé dans l'exploitation du pétrole de schiste. La transaction, nouveau signe de consolidation dans un secteur secoué par la pandémie de Covid-19, se monte à 9,7 milliards de dollars. Ensemble, les deux sociétés produiront plus de 1,5 million de barils par jour et deviendront un acteur de poids dans le bassin permien, une zone à cheval entre le Texas et le Nouveau Mexique riche en hydrocarbures de schiste. Les producteurs de pétrole sont fragilisés depuis plusieurs mois par le ralentissement soudain de l'économie mondiale, le plongeon de la demande en énergie au pic des mesures de restrictions imposées pour freiner la propagation du Covid-19 et la chute des prix qui en a découlé.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie American Airlines prévoit de remettre en service à la fin de l'année le 737 MAX. L'avion-phare de Boeing attend toujours le feu vert des autorités pour revoler après deux accidents ayant fait 346 morts. Ce retour dans le ciel "reste entièrement dépendant du processus de re-certification de la FAA", l'agence américaine de l'aviation, souligne l'entreprise dans un message transmis à l'AFP. Mais "pour s'assurer que American est prêt à faire voler le 737 MAX une fois que l'avion est certifié, nos membres d'équipage doivent pouvoir prévoir leurs emplois du temps", y ajoute la compagnie.

awp