Résumé des principales informations économiques du lundi 19 septembre 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) devrait mettre un terme jeudi à plus de sept ans de taux négatifs, dans un contexte mondial de forte inflation et de resserrement des politiques monétaires. Mais de l'avis des experts, l'institut d'émission helvétique bénéficie d'une plus grande marge de manoeuvre que ses homologues et ne se trouve pas dans l'urgence d'agir. La banque centrale helvétique avait introduit pour la première fois en décembre 2014 des taux négatifs, en abaissant la marge de fluctuation du Libor - son taux de référence d'alors - entre -0,75% et +0,25%. Quelques semaines plus tard, le 15 janvier 2015, ce dernier passait complètement en terrain négatif en étant abaissé entre -0,25% et -1,25%, après l'abolition du cours plancher face à l'euro.

BANQUES: Les 24 banques cantonales suisses ont davantage gagné au premier semestre. Elles ont notamment enregistré une croissance des volumes hypothécaires. Le résultat d'exploitation cumulé des établissements cantonaux a grimpé de 3,4% à 4,9 milliards de francs suisses, souligne l'Union des banques cantonales suisses. Les trois principales sources de revenus y ont contribué. "Le bénéfice net cumulé résultant des opérations d'intérêts s'élève à quelque 3 milliards, permettant ainsi aux banques cantonales d'afficher une hausse des bénéfices de 4,8% dans leur principal domaine d'activité".

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Roche a annoncé avoir décroché auprès de la Commission européenne une homologation pour le Vabysmo (faricimab) dans la lutte contre l'oedème maculaire diabétique (OMD) et la dégénérescence maculaire diabétique (DMLAn), deux affections rétiniennes qui sont les principales causes de perte de vision dans le monde, touchant plus de 40 millions de personnes. L'approbation européenne est basée sur le résultat de quatre études de phase III dans les deux indications, impliquant 3220 patients. Les données récoltées ont montré que les personnes traitées au Vabysmo, à des intervalles allant jusqu'à quatre mois, ont obtenu des gains de vision similaires à ceux de l'aflibercept administré tous les deux mois, précise le laboratoire rhénan.

BANQUES: Credit Suisse confirme implicitement avoir réglé un litige au civil aux Etats-Unis. L'agence Reuters évoquait vendredi dernier un accord à 32,5 millions de dollars pour solder une plainte collective sur la qualité de la gestion du risque chez la banque aux deux voiles, eu égard notamment à son exposition à Archegos Capital Management. "Nous nous réjouissons d'avoir résolu cette procédure civile", indique l'établissement dans une succincte prise de position adressée à l'agence AWP.

ELECTROTECHNIQUE: Le groupe d'ingénierie ABB a acquis l'entreprise allemande Powertech Converter pour renforcer son offre dans le domaine des tractions. Cette transaction, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, devrait être clôturée au quatrième trimestre 2022. Powertech Converter a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2021. Le Berlinois produit des solutions de conversion d'énergie pour des trains légers et des métros, détaille le communiqué.

PRODUITS LAITIERS: Le transformateur laitier Emmi profite de sa journée des investisseurs pour annoncer l'embauche de Sacha Gerber au poste de directeur financier (CFO) à compter du 1er janvier prochain. L'actuel responsable des cordons de la bourse de Calida succèdera ainsi à Ricarda Demarmels, qui doit prendre la relève du directeur général (CEO) sortant Urs Riedener à cette date, rappelle le groupe alimentaire lucernois. Le tailleur de pyjamas et de linge de corps se donne pour sa part quelques mois pour trouver un successeur à M. Gerber, en poste depuis juillet 2018. "Nous regrettons singulièrement le départ de Sacha D. Gerber et lui souhaitons tout de bon pour la suite de sa carrière", indique le patron de Calida Timo Schmid-Eisenhart, cité dans la publication.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le détaillant bâlois Valora a annoncé la démission de la totalité de son conseil d'administration. Quatre nouveaux membres seront proposés lors de la prochaine assemblée générale en octobre. "L'exécution de l'offre publique d'achat de Femsa est soumise entre autres à la condition que tous les membres actuels du conseil d'administration de Valora aient démissionné et qu'une assemblée générale de Valora ait élu les personnes nommées par Femsa".

HYDROCARBURES: Les prix du pétrole fléchissaient légèrement lundi matin, ne parvenant à redresser la barre au terme d'une troisième semaine d'affilée de baisse. La levée de mesures de confinement imposées dans la ville chinoise de Changdu avait pourtant ragaillardi le marché laissant entrevoir des réouvertures plus larges dans l'ensemble de l'Empire du Milieu. Mais les investisseurs restent prudents avant une série de décisions de politique monétaire, dont celle, mercredi, de la Réserve fédérale (Fed) américaine. Peu après 09h05, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre cédait 0,54% à 90,857 dollars. Vendredi soir il s'affichait certes en hausse de 0,56% à 91,35 dollars, une progression toutefois insuffisante pour terminer la semaine dans le vert.

CONJONCTURE: L'Allemagne est entrée dans une phase de "baisse nette, généralisée et durable" de son économie sur fond de flambée de la facture énergétique pour les entreprises, estime la banque centrale allemande son bulletin mensuel publié lundi. Les "signes de récession se multiplient" pour l'économie allemande et ils sont dus pour l'essentiel aux "conditions générales de l'offre économique - en particulier l'approvisionnement énergétique - qui se sont considérablement détériorées à la suite de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine", indique l'institut monétaire dans une note à la tonalité pessimiste.

awp