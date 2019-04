Résumé des principales informations économiques du lundi 1er avril 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

LOGISTIQUE: Au terme d'un feuilleton de deux mois et demi, le logisticien bâlois Panalpina a finalement accepté l'offre de reprise du danois DSV. Ce rachat permettra à l'entité fusionnée, qui s'appellera DSV Panalpina A/S, de se hisser parmi les quatre plus grands groupes mondiaux de logistique et de transports. L'acquisition était dans l'air et correspond à une logique industrielle, dans un domaine encore très fragmenté et en voie de consolidation, comme le relève dans le communiqué publié Thomas Gutzwiller, membre du conseil de fondation d'Ernst Göhner. Cette fondation est le principal actionnaire de Panalpina, avec 46% des parts. Elle s'est engagée à maintenir sa participation pendant au moins deux ans et détiendra 11% des actions de la nouvelle société.

CONJONCTURE: L'indice des directeurs d'achat (PMI) a fortement chuté en mars, tombant à son plus bas niveau depuis décembre 2015. Le baromètre de l'industrie helvétique, qui permet d'anticiper les attentes dans le secteur, réagissait négativement à l'assombrissement des perspectives en matière d'exportation. L'indice PMI, compilé par Credit Suisse et procure.ch, a chuté sur un mois de 5,1 à 50,3 points en mars, se situant ainsi à peine au-dessus du seuil de croissance établi à 50 points, ont indiqué les auteurs du sondage dans un communiqué. Il s'agit de la plus forte baisse depuis novembre 2008, trois mois après la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers qui avait sonné le coup de départ de la crise financière.

COMMERCE DE DÉTAIL: Tout comme en janvier, le commerce de détail en Suisse a affiché en février un chiffre d'affaires inférieur sur un an. Les ventes ont diminué de 0,2% en termes nominaux et réels. La demande accrue d'essence, commercialisée à des prix plus élevés, a permis de contenir la baisse. De manière globale, les revenus du commerce de détail, corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, ont baissé de 0,1% en termes nominaux en février par rapport à février 2018, selon les résultats provisoires publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

PHARMA: Novartis a jeté son dévolu sur le laboratoire américain IFM Tre, filiale de IFM Therapeutics concentrée sur les médicaments anti-inflammatoires. L'opération permet au géant pharmaceutique rhénan de faire main basse sur trois médicaments expérimentaux, dont un en phase de développement clinique, destiné à inhiber de manière sélective l'inflammasome NLRP3. Le produit le plus avancé (IFM-2427) cible une gamme de troubles inflammatoires chroniques, parmi lesquels figurent l'athérosclérose et la stéatose hépatique non alcoolique.

ELECTROTECHNIQUE: ABB et Ericsson étendent leur coopération. A ce titre, le géant zurichois de l'électrotechnique et l'équipementier suédois en télécommunications ont signé à Hanovre un protocole d'accord. L'objectif visé consiste à accélérer le développement de l'écosystème industriel, notamment dans l'automatisation et la communication sans fil. La coopération se concentre sur la recherche, l'exploration des améliorations à apporter aux processus de fabrication et de découvrir de nouvelles opportunités commerciales, écrit ABB. "Nous sommes très heureux d'étendre notre partenariat avec Ericsson alors que le monde se rapproche de l'ère de la technologie 5G ", a déclaré Ulrich Spiesshofer, le directeur général du groupe sis à Zurich, cité dans le communiqué.

TÉLÉCOMS: Swisscom annonce une passation de pouvoir à la tête de sa filiale de négoce de contenus cinématographiques Cinetrade. Wolfgang Elsässer, en provenance de Deutsche Telekom, prendra dès juillet le relai de Wilfried Heinzelmann. Ce dernier explique dans le communiqué du géant bleu avoir décidé de se retirer pour "consacrer un peu plus de temps à sa famille et à ses loisirs", après avoir officié pendant plus de 20 ans pour Cinetrade dont presque cinq en qualité de directeur général.

CONJONCTURE: L'inflation a reculé en mars dans la zone euro, tandis que le chômage est resté stable en février, à son niveau le plus bas depuis 10 ans, a annoncé l'Office européen des statistiques Eurostat. Le recul de l'inflation fait suite à plusieurs signes de ralentissement de la croissance économique, en particulier dans la puissante Allemagne, ainsi qu'en France, la deuxième économie du bloc. Selon les données provisoires, le taux annuel d'inflation a atteint 1,4% en mars dans la zone euro, en légère baisse par rapport au taux de 1,5% enregistré le mois précédent.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne à bas coût EasyJet s'est dit "prudente" pour la belle saison face aux incertitudes macroéconomiques et du Brexit, après un premier semestre attendu dans le rouge. Le groupe aérien britannique a publié un rapport d'activité au lendemain de la clôture du premier semestre de son exercice comptable (période du 1er octobre au 31 mars).

BISCUITS: Le groupe italien Ferrero a annoncé un accord pour racheter les activités biscuits, snacks aux fruits et glaces du groupe américain Kellogg pour 1,3 milliard de dollars (1,16 milliard d'euros). Après avoir acquis d'autres marques aux Etats-Unis depuis 2017, Ferrero fait ainsi un bond de taille sur ce marché d'Amérique du Nord, avec des activités représentant 7,5% de son chiffre d'affaires annuel.

INFORMATIQUE: Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a dévoilé pour la première fois ses comptes aux agences de notation dans la perspective d'une émission obligataire, révélant à cette occasion être de loin la plus importante société au monde par le bénéfice. Saudi Aramco a dégagé un bénéfice net de 111,1 milliards de dollars (pratiquement autant en francs suisses) en 2018, affirme Moddy's dans une note. Soit près de cinq fois plus que celui de la plus grosse des 'majors' du pétrole, l'anglo-néerlandaise Shell (23,4 milliards l'an passé). Et quasiment le double de celui d'Apple (59,3 milliards pour son exercice décalé 2018), société cotée qui réalise les plus gros bénéfices au monde.

CONJONCTURE: Le taux de chômage en Italie a augmenté de 0,1 point en février, atteignant 10,7%, selon des données provisoires publiées par l'Institut national des statistiques (Istat). Parmi les jeunes Italiens âgés de 15 à 24 ans, il a en revanche reculé de 0,1 point, à 32,8%.

CONJONCTURE: Le baromètre de confiance des grandes entreprises manufacturières japonaises a fortement baissé au premier trimestre, accentuant la tendance morose de 2018 face au ralentissement de la conjoncture mondiale, selon l'enquête "Tankan" publiée par la Banque du Japon (BoJ). Cet indicateur important de l'état d'esprit du monde des affaires est tombé à +12, contre +19 précédemment. Il reste toutefois bien au-dessus de zéro, ce qui signifie que les sociétés jugeant la situation favorable restent majoritaires.

CONJONCTURE: L'activité manufacturière en Chine a progressé en mars à son meilleur rythme depuis huit mois, selon un indice indépendant, faisant espérer une reprise plus rapide que prévu de l'économie nationale. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier, calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 50,8 en mars contre 49,9 en février, soit son meilleur niveau depuis juillet 2018.

awp