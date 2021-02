Résumé des principales informations économiques du lundi 1er février 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Le secteur industriel helvétique continue d'être optimiste et table sur une reprise d'ici fin mars, le baromètre établi par Credit Suisse et le cabinet procure.ch poursuivant sa remontée en début d'année. Le domaine des services est quant à lui toujours morose, en raison d'une consommation intérieure en berne. L'indice PMI des directeurs d'achats dans l'industrie a progressé de 2,1 points en janvier, comparé au dernier pointage en décembre, à 59,4 points, se situant ainsi nettement au-dessus de la zone de croissance définie à 50 points. Il dépasse nettement les prévisions des économistes interrogés par AWP qui l'attendaient entre 54,0 et 57,0 points.

CONJONCTURE: L'indicateur de l'emploi du Centre de recherches conjoncturelles KOF a chuté à -8,2 points en janvier, en recul par rapport à celui du quatrième trimestre 2020, où il s'était établi à -7,1 points. Les récentes restrictions visant à endiguer l'épidémie du coronavirus semblent ainsi avoir mis un terme à la légère reprise observée les deux derniers trimestres de l'année 2020. Les perspectives se sont particulièrement dégradées dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui atteignent leur plus bas historique.

BANQUES: La banque de gestion de fortune Julius Bär va supprimer à l'échelle globale 280 postes de travail supplémentaires dans le cadre de mesures d'économies déjà annoncées. Le groupe veut baisser sa base de coûts de 200 millions de francs suisses d'ici l'année prochaine. Jusqu'ici, le groupe zurichois a réduit ses dépenses à hauteur de 130 millions de francs suisses, a indiqué le directeur financier (CFO) Dieter Enkelmann. L'année dernière, les mesures d'économie ont conduit à la suppression de 300 emplois. Le solde de 70 millions de francs suisses devrait être atteint cette année encore.

CHIMIE: La pression du principal actionnaire de Clariant, le saoudien Sabic, aura finalement eu raison de Hariolf Kottmann. Le président du chimiste bâlois ne se représentera pas pour un nouveau mandat à la tête du conseil d'administration qu'il aura dirigé pendant plus de deux ans. M. Kottmann, qui a également été directeur général de Clariant entre 2008 et 2018 et par intérim entre juillet 2019 et janvier 2021, ne va pas se représenter pour un nouveau mandat à la tête du conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 7 avril. Il doit être remplacé par l'Allemand Günter von Au.

PHARMA: Le géant allemand de la pharmacie Bayer a annoncé qu'il allait produire dès 2022 le vaccin contre le Covid-19 développé par son concurrent CureVac, alors que le secteur est sous pression pour accélérer les cadences. "Nous disposons des compétences nécessaires pour produire le vaccin mRNA de CureVac", a indiqué Stefan Oelrich, directeur de la branche pharmaceutique du groupe, lors d'une conférence en ligne, ajoutant que l'objectif était une production de 160 millions de doses en 2022.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Ryanair a subi une perte nette de 306 millions d'euros (soit 330,9 millions de francs suisses) entre octobre et décembre, soit le troisième trimestre de son exercice décalé, et s'attend à connaître la pire année de son histoire en raison de l'effondrement du trafic engendré par la pandémie. Le transporteur irlandais à bas coûts rappelle qu'il avait réalisé un bénéfice net de 88 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice précédent.

awp