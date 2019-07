Résumé des principales informations économiques du lundi 1er juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE DE DÉTAIL: Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail se sont érodés de 1,6% en termes nominaux sur un an au mois de mai. Corrigées des variations saisonnières, les recettes du secteur se sont tassées de 1,5% sur un mois, selon le relevé périodique de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Hors carburants (+2,2%) et ajusté des effets calendaires, le manque à gagner sur un an se monte à 1,8%. Le segment habillement (vêtements et chaussures) a vu ses revenus fondre de 6,5% et le segment alimentation, boissons et tabac de 3,4%. Les autres catégories de biens ont marginalement progressé de 0,6%.

CONJONCTURE: L'industrie suisse a vu son moral s'éroder encore un peu plus en juin. L'indice des directeurs d'achats (PMI) s'établit à 47,7 points, son plus bas niveau depuis octobre 2012, selon les données fournies par Credit Suisse et procure.ch. La faible demande en Europe a pesé sur le secteur manufacturier. La barre des 50 points, définie comme le seuil de croissance, n'a pas été atteinte depuis trois mois consécutifs. L'indice a perdu 1,0 point d'indice en un mois et 14,1 en un an.

SERVICES FINANCIERS: S'il y a eu moins de fusions et acquisitions sur le marché suisse au premier semestre comparé à l'année précédente, les volumes des transactions ont progressé de 5,3%. La branche pharmaceutique et les sociétés de participation se sont faites remarquer, selon une étude de KPMG. Durant les six premiers mois de l'année, 149 transactions ont été effectuées avec participation suisse pour un volume global de 82,1 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses). En comparaison annuelle, le nombre d'opérations a diminué (168 au premier semestre 2018), mais porte sur un montant total plus important (78 milliards de dollars l'an passé).

PHARMA: Lonza a signé un engagement contractuel pour l'achat d'une installation stérile de remplissage et de finition de produits pharmaceutiques de Novartis. L'accord final devrait survenir dans les prochains mois. Le montant de l'opération n'est pas dévoilé. L'usine de Stein, en Argovie, constituera la première installation pour la fabrication stérile et les lancements commerciaux de la division Drug Product Services de Lonza. Le fournisseur bâlois de composants pour l'industrie pharmaceutique indique qu'elle complètera l'offre actuelle de produits parentéraux de Lonza Pharma & Biotech à Bâle.

INSPECTION ET CERTIFICATION: SGS a pris une participation majoritaire dans l'américain Maine Pointe, un cabinet de conseil spécialisé dans la logistique et la distribution. Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification n'a pas précisé le prix de l'opération. La société de Boston a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires supérieur à 70 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses), grâce à un réseau de 200 consultants.

COMMERCE HORS TAXE: Dufry, le spécialiste bâlois du commerce de détail hors taxes, a signé un contrat avec Finavia, le gestionnaire de l'aéroport d'Helsinki, pour l'exploitation de sept nouveaux magasins de luxe sur une durée de sept ans. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Dufry exploite déjà une surface commerciale de près de 4000 m2 dans l'aéroport d'Helsinki, à laquelle viendront s'ajouter 700 nouveaux m2. Les travaux d'aménagement commencent cette année et se poursuivront par étapes jusqu'en 2021.

COMMERCE DE GROS: Le prestataire de services de distribution en Asie DKSH indique avoir acquis le distributeur de biens de consommation CTD en Australie. La transaction a été conclue ce 1er juillet. Son montant n'a pas été dévoilé. "CTD réalise un bénéfice solide avec un chiffre d'affaires de 45 millions de francs suisses", selon le communiqué. La direction et les employés seront repris par le groupe zurichois.

INTERNET: Kudelski fait feu de tout bois dans le secteur en expansion de la cybersécurité, enjeu majeur pour les entreprises avec l'essor du numérique et de la crypto-économie. Le groupe valdo-arizonien a doublé les effectifs au sein de ses centres spécialisés de Cheseaux et Phoenix et s'étend en Europe, comme l'a confié à AWP le directeur général de sa division Security, Rich Fennessy.

TRANSPORT AÉRIEN: SR Technics a signé un contrat exclusif de maintenance avec les compagnies aériennes Swiss International Air Lines et sa filiale Edelweiss Air. Il couvre leur flotte d'Airbus A320ceo et est effectif à partir de ce lundi. Le contrat est prévu sur une durée de cinq ans, souligne le communiqué du spécialiste de la maintenance d'avions. Il porte notamment "sur l'expertise d'ingénierie et les réparations" sur les nacelles des réacteurs.

CONJONCTURE: La confiance à court terme des grandes entreprises manufacturières japonaises a chuté de 5 points en juin, selon les résultats de l'enquête trimestrielle "Tankan" publiée par la Banque du Japon (BoJ). Cet indicateur du moral des industriels de premier plan est tombé à +7, après avoir déjà lâché 7 points au trimestre précédent. Cette dégradation ne surprend guère dans un contexte de tensions qui durent depuis plus d'un an entre les grands partenaires commerciaux de l'archipel que sont les Etats-Unis et la Chine. L'indicateur a chuté en juin plus bas que ce qu'attendaient les économistes interrogés par l'agence Bloomberg (+9). Et d'après l'enquête de la BoJ, cela ne devrait pas remonter la prochaine fois.

EMPLOI: Le taux de chômage en Italie est passé sous la barre symbolique des 10% en mai, à 9,9%, selon des données provisoires publiées par l'Institut national des statistiques (Istat). Il a reculé de 0,2 point par rapport à avril.

EMPLOI: Le taux de chômage en Autriche a reculé en juin à 6,5% de la population active, après 6,8% le mois précédent, selon la norme nationale, a annoncé le ministère du Travail. Le nombre de chômeurs dans ce pays de 8,8 millions d'habitants s'est établi à 324'203 contre 343'137 en mai, en comptant les demandeurs d'emploi suivant une formation.

AUTOMOBILE: La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une "enquête approfondie" pour déterminer si une aide de 20,7 millions d'euros (23,1 millions de francs suisses) allouée par Madrid au groupe PSA pour lui permettre de développer son usine Peugeot à Vigo est "conforme" aux règles de la concurrence continentale. "La Commission examinera attentivement si l'aide est vraiment nécessaire pour permettre d'investir dans des procédés de production réellement innovants et si elle contribuera au développement de la région sans fausser indument la concurrence ou porter atteinte à la cohésion dans l'UE", déclare Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, dans le communiqué de l'UE.

awp