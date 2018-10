Résumé des principales informations économiques du lundi 1er octobre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ALIMENTATION: Le boulanger industriel Aryzta a poursuivi son chemin de croix sur l'exercice annuel décalé, marqué par de nombreux remaniements à la tête de l'entreprise et par une série d'avertissements sur résultats. Le chiffre d'affaires a fondu de près de 10% à 3,44 milliards d'euros (3,91 milliards de francs suisses). Sur le plan opérationnel, l'excédent d'exploitation (Ebitda) ajusté de tout élément jugé exceptionnel par la direction a chuté de 28,2% à 301,8 millions sur l'exercice décalé 2017/18, clos fin juillet. La perte nette a nonobstant été ramenée à 470 millions, contre un déficit de plus de 900 millions un an plus tôt.

ALIMENTATION: Aryzta étoffe les capacités de son usine lucernoise de Dagmersellen avec la mise en service d'une nouvelle ligne de production de pains "de caractère". Chacune des trois étapes que comportent les fournées occupe quelque 16 collaborateurs. Aryzta dispose désormais de sept lignes de production en Suisse: cinq à Dagmersellen et deux à Schlieren, dans le canton de Zurich.

CONJONCTURE: L'optimisme affiché par les responsables des achats dans le secteur manufacturier a connu une érosion marquée au mois de septembre. L'indice des directeurs d'achats (PMI) a reculé de 5,1 points sur un mois, à 59,7 points, selon les données fournies par Credit Suisse et Procure.ch, qui prédisent une "normalisation" conjoncturelle dans l'industrie. Le PMI manufacturier reste dans la zone de croissance mais n'avait plus atteint un niveau aussi bas depuis mai 2017. Cette baisse s'explique par une tendance défavorable enregistrée dans une majorité des sous-indices, qui demeurent cependant au-dessus du seuil d'expansion, précise le communiqué.

COMMERCE EN LIGNE: La vente en ligne a de plus en plus la cote auprès des consommateurs suisses. En 2017, trois personnes sur quatre ont effectué au moins un achat sur internet, soit 4,9 millions de personnes ou 72% de la population âgée de 15 à 88 ans. Il y a sept ans, la proportion était seulement d'un Suisse sur deux, selon une étude de l'Office fédéral de la statistique (OFS). De fortes disparités existent toutefois selon les classes d'âge et le niveau de formation. Ainsi, les plus âgés sont plus rarement consommateurs de produits en ligne. Les personnes de formation élémentaire achètent également moins fréquemment sur internet que celles dotées d'une formation supérieure.

CROISSANCE: Les ventes au détail ont accusé en août un deuxième mois de baisse en Allemagne et l'activité du secteur manufacturier a marqué le pas en septembre, pointant vers un ralentissement de la croissance de la première économie européenne au troisième trimestre. Stimulée par un taux d'emploi record, la hausse des salaires réels et la faiblesse des coûts du crédit, la consommation des ménages est devenue un moteur clé de la croissance allemande mais les frictions commerciales à l'international et la situation politique tendue à Berlin commencent à impacter une économie qui reste tributaire des exportations.

EMPLOI: Le taux de chômage en Italie a baissé de 0,4 point en août par rapport à juillet, atteignant désormais 9,7%, selon des données provisoires publiées par l'Institut national des statistiques (Istat). Chez les jeunes Italiens âgés de 15 à 24 ans, il a légèrement augmenté de 0,2 point, à 31%.

EMPLOI: Le taux de chômage en Autriche est ressorti en légère baisse en septembre à 6,9% de la population active, après 7% le mois précédent, selon la norme nationale, a annoncé le ministère du Travail. Le nombre de chômeurs dans ce pays de 8,7 millions d'habitants s'est établi à 344.921 personnes contre 344.651 personnes en août, en comptant les demandeurs d'emploi suivant une formation.

EMPLOI: Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en août à 8,1%, son niveau le plus faible depuis novembre 2008, a annoncé lundi l'Office européen des statistiques Eurostat. Ce chiffre est légèrement meilleur que celui attendu par les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 8,2%.

CYBERCRIMINALITÉ: Tesco Bank, filiale bancaire du géant britannique de la distribution, a écopé d'une amende de 16,4 millions de livres (21 millions de francs suisses) pour des lacunes dans la protection de ses clients lors d'une attaque informatique fin 2016, a annoncé le régulateur financier. La banque, qui compte au total 5,6 millions de clients, avait été victime en novembre 2016 d'une attaque par des pirates informatiques ayant prélevé de l'argent chez 20.000 clients pour un total de 40.000 comptes affectés.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Ryanair a annoncé avoir abaissé son objectif de bénéfice annuel, en raison de l'impact de la série de grèves lancées depuis cet été par ses pilotes et son personnel de cabine dans plusieurs pays européens. Le transporteur irlandais à bas coût s'attend désormais à un bénéfice net entre 1,10 et 1,20 milliard d'euros (1,3 à 1,4 milliard de francs suisses) pour son exercice 2018-2019 achevé fin mars, contre une précédente estimation entre 1,25 et 1,35 milliard, selon un communiqué. Il s'agira d'un net repli par rapport au 1,45 milliard d'euros réalisé en 2017-2018.

SERVICES: La société britannique Deliveroo, spécialisée dans la livraison de repas préparés, a dévoilé des résultats annuels mitigés pour 2017, avec un creusement de ses pertes mais un bond de son activité. Cette jeune entreprise créée en 2013 dévoile ses comptes pour la première fois de son histoire et après des informations de presse récentes suggérant qu'elle suscite les convoitises du groupe américain de réservation de voitures avec chauffeurs Uber.

awp