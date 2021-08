Résumé des principales informations économiques du lundi 2 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MARCHÉ DU TRAVAIL: L'amélioration perçue depuis des mois sur le marché du travail apparaît de plus en plus comme une tendance durable. L'indicateur de l'emploi calculé par l'institut zurichois KOF a dépassé au troisième trimestre sa moyenne à long terme, une première depuis l'éclatement de la pandémie de coronavirus. Même les secteurs les plus touchés comme l'hôtellerie-restauration affichent désormais des perspectives positives sur trois mois, indique le Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'EPF de Zurich. L'indicateur de l'emploi calculé par les économistes de l'institut s'est fixé à 7,2 points en juillet, alors qu'il végétait à 0 (valeur révisée) le mois précédent.

NÉGOCIATIONS SALARIALES: L'organisation de salariés Employés Suisse salariés réclame jusqu'à 1,7 % de hausse des salaires dans l'industrie. Elle annonce ainsi la première négociation salariale depuis la crise du Covid-19. Les carnets de commandes de la plupart des entreprises sont à nouveau bien remplis, argue l'organisation. Les entreprises ont maîtrisé la crise grâce à la loyauté de leurs employés. C'est pourquoi les employeurs doivent désormais les récompenser financièrement et soutenir leur formation continue et leur santé. Après les mots de remerciement, il faut passer aux actes, exige le directeur de l'organisation Stefan Studer.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le secteur du commerce de détail a vu ses ventes légèrement s'étioler en juin, la baisse s'élevant à 0,4% sur un an en termes nominaux et corrigée des variations saisonnières. En prenant en compte le renchérissement (réel), une augmentation de 0,1% est constatée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les recettes générées par les stations-service ont clairement soutenu le secteur durant le mois sous revue. Sans cet apport, les ventes du commerce de détail accusent un tassement de 1,4% en nominal et de 0,5% en réel par rapport à juin 2020.

INFLATION: L'indice des prix à la consommation (CPI) a régressé de 0,1% en juillet par rapport à juin grâce à la baisse conjuguée de plusieurs facteurs. Sur un an, il a en revanche progressé de 0,7%, dans le bas de la fourchette des économistes interrogés par AWP, lesquels tablaient entre 0,6% et 1,0% sur un an et sur -0,2% à +0,3% en comparaison mensuelle. L'Office fédéral de la statistique (OFS) explique cette évolution par le recul des prix de l'habillement et des chaussures, grâce aux soldes d'été. Ceux des transports aériens et des voyages à forfait internationaux se sont eux aussi contractés. Mais les prix pour la location de véhicules personnels et ceux des carburants ont par contre amorcé un mouvement de hausse.

CONJONCTURE: L'industrie helvétique a témoigné d'une reprise vigoureuse en juillet, mue essentiellement par des entrées de commandes en forte hausse, des délais de livraison raccourcis et des prix d'achat qui ont pris l'ascenseur. C'est ce que montre le dernier indice des directeurs d'achat (PMI) qui s'est hissé à 71,1 points pendant le mois sous revue, après 66,7 points en juin, un record historique depuis sa création en 1995. Il a été essentiellement porté par une très forte amélioration de la production, dont le sous-indice a lui aussi atteint un pic à 72,9 points.

CONJONCTURE: Les petites et moyennes entreprises suisses devraient continuer d'être confrontées à des difficultés d'approvisionnement. Ces dernières suscitent l'inquiétude dans certains secteurs, sans toutefois ébranler la confiance en une reprise durable, estiment les économistes de Raiffeisen. L'indice PMI PME s'est maintenu au-dessus du seuil de croissance en juillet, à 59,6 points, contre 62,1 points en juin. L'activité des PME industrielles s'est donc une nouvelle fois améliorée pendant la période sous revue, mais de manière moins prononcée qu'au mois précédent.

SUISSE - UE: Le Conseil fédéral doit préciser sa feuille de route après l'abandon de l'accord-cadre avec l'UE, car l'incertitude actuelle pénalise les perspectives de la Suisse, avertit le chef économiste de l'institut BAK. "L'économie a besoin de certitude et de stabilité". "La Suisse ne va pas s'écrouler en l'absence d'accord-cadre" à court terme, note Martin Eichler dans un entretien diffusé lundi par Le Temps. "Mais comme on le voit avec la medtech", l'industrie suisse de la technologie médicale qui a perdu en mai son libre accès au marché intérieur de l'UE, l'effet des accords bilatéraux avec l'Union européenne va s'affaiblir, ajoute-t-il.

CLIMAT: Des militants du climat ont lancé lundi matin une action à Zurich. Quelque 200 d'entre eux ont occupé le siège principal de la banque Credit Suisse et les bureaux d'UBS à la Paradeplatz. Peu après 08h30, la police a commencé leur évacuation. Une trentaine de personnes ont été arrêtées le temps de procéder à des vérifications, a indiqué peu avant midi la police de la ville de Zurich. Le trafic des trams à la Paradeplatz a été partiellement bloqué. L'action de protestation s'est déroulée sans heurt et elle se poursuit, notamment devant un bâtiment de l'UBS à la Bahnhofstrasse.

PHARMA: Les entreprises pharmaceutiques Pfizer et Moderna vont augmenter le prix de leur vaccin anti-Covid livré à l'UE parce qu'elles l'ont adapté aux variants, a déclaré lundi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, confirmant une information du Financial Times.

ASSURANCES: Axa Suisse a vu ses résultats se redresser au premier semestre, malgré un niveau record de dommages dus aux intempéries. A l'exception de la prévoyance professionnelle, grevée par l'affaiblissement des contributions d'épargne, tous les segments ont vu leur volume d'affaires augmenter. Par rapport à la même période de l'année précédente, marquée par une charge des sinistres inhabituellement élevée liée à la pandémie de coronavirus, le bénéfice net a plus que doublé (+141,7%) pour s'établir à 338 millions de francs suisses. Les primes brutes ont très légèrement crû (+0,6%) à 4,1 milliards.

INDUSTRIE: L'activité manufacturière est tombée en Chine en juillet à son plus bas niveau depuis 15 mois, selon un indice indépendant publié lundi. Il confirme la tendance de l'indice officiel. L'indice d'activité des directeurs d'achats (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 50,3 points en juillet contre 51,3 points en juin, un résultat inférieur aux prédictions des analystes qui misaient sur un repli moins prononcé aux alentours de 51. Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction.

