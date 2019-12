Résumé des principales informations économiques du lundi 2 décembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE DE DÉTAIL: Le Black Friday ne se joue pas uniquement en ligne. Le commerce stationnaire, qui lutte pour sa survie face aux géants de la vente sur internet, a également profité de l'évènement pour attirer à nouveau les foules. Les centres commerciaux suisses, confrontés à une baisse de la fréquentation et des chiffres d'affaires depuis plusieurs années, ont pu tirer leur épingle du jeu. En Suisse alémanique, la fréquentation a été près de deux fois (+115%) supérieure lors du Black Friday 2019 que lors d'un vendredi classique, selon les données d'ASE basées sur une sélection de galeries marchandes. En Suisse romande, la hausse n'est que de 33%, relève la société d'analyse, qui installe des capteurs à tous les points d'entrée pour analyser et prévoir la fréquentation dans les centres commerciaux.

HYPOTHÈQUES: Les loyers en Suisse ne sont pas appelés à bouger. Le taux d'intérêt de référence applicable aux contrats de bail reste fixé à 1,5%, indique l'Office fédéral du logement (OFL). Cette valeur, établie chaque trimestre, est inchangée depuis l'été 2017. Le taux d'intérêt de référence est basé sur le taux d'intérêt moyen pondéré des créances hypothécaires en Suisse, rappelle l'OFL.

CONJONCTURE: L'horizon semble se dégager légèrement pour les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur industriel en Suisse. L'indice des directeurs d'achat (PMI) publié par Raiffeisen s'est nettement redressé en novembre pour retrouver, de justesse, la zone d'expansion grâce à la vigueur des carnets de commandes. L'indicateur publié mensuellement s'établit désormais à 50,3 points, après avoir plongé en octobre à 46,6 points, son plus bas niveau depuis son lancement, rappelle la coopérative bancaire.

DÉFENSE ET AÉRONAUTIQUE: Ruag a trouvé preneur pour sa filiale britannique Clearswift, acquise il y a près de trois ans. Dans le cadre de sa réorganisation, le groupe de défense et d'aéronautique contrôlé par la Confédération a cédé le spécialiste de la sécurité informatique à la société américaine Helpsystems. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé. La vente de Clearswift marque une étape majeure dans la stratégie de RUAG International, à savoir de se concentrer sur le marché aérospatial, écrit Ruag. Par cette cession, l'entreprise se retire du marché de la sécurité informatique.

ACIER: L'assemblée générale extraordinaire de l'aciériste Schmolz+Bickenbach (S+B) a connu un retournement de situation inattendu. Les deux principaux actionnaires de l'entreprise lucernoise, Bigpoint et Liwet, se sont finalement mis d'accord en dernière minute, après le report à deux reprises du début de la réunion. La société d'investissement Liwet, dont l'oligarque russe Viktor Vekselberg est le principal actionnaire, a trouvé un accord avec Bigpoint Holding de Martin Haefner, le propriétaire de l'importateur automobile Amag. L'accord prévoit que Liwet continuera de disposer d'une participation d'au moins 25% dans S+B.

RESTAURATION RAPIDE: Malgré un retrait du marché helvétique annoncé mi-octobre, les restaurants Domino's Pizza resteront ouverts et les emplois sont garantis. "Nous n'allons pas quitter la Suisse du jour au lendemain", assure à AWP Bart de Vreese, directeur général de la filiale suisse. La stupeur et la confusion avaient dominé au terme de la conférence de presse du groupe londonien Domino's Pizza le 17 octobre. David Wild, patron de la société franchisée, avait dévoilé la nouvelle stratégie axée exclusivement sur le marché domestique, la Grande-Bretagne et l'Irlande. Conséquence: les activités internationales, dont celles en Suisse, sont désormais à vendre.

CONSOMMATION: Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont augmenté de 0,1% en termes nominaux en octobre, par rapport à la même période l'an dernier. Corrigés des variations saisonnières, ils ont progressé de 0,9% par rapport au mois précédent, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail se sont accrus en octobre de 0,7% en termes réels (tenant compte du renchérissement) sur un an. De même, les chiffres d'affaires du commerce de détail en termes réels ont été en hausse de 1,0% par rapport au mois précédent.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le groupe Schindler va fermer "dans les prochains mois" son centre logistique de Quartino, dans la région de Bellinzone, où travaillent une soixantaine de collaborateurs. Parmi ces derniers, seule environ la moitié se verra proposer un transfert sur le site de Locarno, où l'entreprise compte déjà 460 employés. Sollicité par AWP, le fabricant lucernois d'ascenseurs et d'escaliers roulants a confirmé l'information parue sur tio.ch, précisant que cette mesure, prévue de longue date, s'inscrit dans un processus de réorganisation de la chaîne d'approvisionnement et "n'est pas due à des difficultés conjoncturelles".

ACIER: Les États-Unis vont imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine, a annoncé Donald Trump dans un tweet. Le président américain a affirmé vouloir riposter à la dévaluation "massive" des monnaies de ces pays. "Le Brésil et l'Argentine ont procédé à une dévaluation massive de leur monnaie, ce qui n'est pas bon pour nos agriculteurs", a tweeté Donald Trump. Ajoutant: "avec effet immédiat, je rétablirai les tarifs sur tout l'acier et l'aluminium qui sont expédiés de ces pays aux États-Unis."

HYDROCARBURES: La Russie inaugure le premier de trois gazoducs majeurs, destinés à asseoir sa position de premier exportateur de gaz naturel du monde, en ralliant notamment pour la première fois la Chine. Pékin est devenu un partenaire stratégique de Moscou pour diversifier ses débouchés, aujourd'hui encore largement européens, malgré les tensions opposant la Russie et l'UE.

CONJONCTURE: L'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis a continué de se contracter en novembre plus vite que ne le pensaient les analystes, selon l'indice de l'association professionnelle ISM. L'indice ISM manufacturier a perdu 0,2 point de pourcentage par rapport à octobre, pour atteindre 48,1% le mois dernier. Les analystes espéraient un chiffre bien meilleur à 49,4%. En dessous de 50% l'indice ISM marque une contraction.

awp