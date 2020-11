Résumé des principales informations économiques du lundi 2 novembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

MARCHÉ DE L'EMPLOI: Les perspectives en matière d'emploi poursuivent leur remontée en Suisse par rapport au plongeon enregistré au deuxième trimestre, mais restent clairement négatives, même si tous les secteurs d'activité ne sont pas logés à la même enseigne. Après avoir atteint son plus bas historique (-20,5 points) au deuxième trimestre et s'être redressé à 11,7 points au troisième, le baromètre de l'emploi du centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s'est inscrit à -7,1 points pour le dernier partiel de l'année.

CONJONCTURE: L'embellie estivale sur le moral des directeurs d'achats helvétiques a été quelque peu sapée en octobre par l'arrivée d'une seconde vague pandémique. Sur la base d'un sondage réalisé juste avant le tour de vis du Conseil fédéral, l'indice PMI compilé par procure.ch et Credit Suisse s'est néanmoins maintenu dans la zone de croissance. Le PMI manufacturier a ainsi égaré 0,7 point pour s'établir à 52,3 points, tandis que celui dans les services a fondu de 4,6 points à 50,4 points, détaille le compte-rendu.

BANQUES: L'indice des directeurs d'achats de petites et moyennes entreprises, PME PMI, compilé par Raiffeisen s'est assombri au mois d'octobre, reculant de plus de 5 points sur un mois pour s'établir à 43,3 points contre 48,6 points. La situation des affaires en octobre chez les petites et moyennes entreprises (PME) actives dans l'industrie demeure inquiétante, en raison de la crise pandémique, selon un communiqué. Depuis le début de l'année, les PME interrogées par Raiffeisen n'ont témoigné d'une hausse de la marche des affaires qu'au mois de juin, rappelle le communiqué. Tous les autres mois, l'indice a terminé en dessous de 50 points, qui représente le seuil de croissance.

PHARMA: Santhera s'est lancé dans une restructuration qui va déboucher dans la suppression de 50% de ses effectifs. Désormais concentré sur le développement du traitement Vamorolone, le laboratoire rhénan s'est assuré d'avoir des financement suffisants. La société de Pratteln a annoncé une série d'adaptations après l'abandon du développement du Puldysa (idebenone) contre la dystrophie musculaire - ou myopathie - de Duchenne (DMD).

ELECTRO-TECHNIQUE: Le conglomérat industriel ABB a décroché auprès de la division de construction navale du groupe coréen Daewoo un contrat portant sur la livraison d'un système de propulsion pour six nouveaux navires destinées au transport de gaz naturel liquéfié (GNL). Dans un communiqué, le groupe électro-technique zurichois chiffre la commande à plus de 300 millions de dollars, soit environ 275 millions de francs suisses au cours actuel. Les premières livraisons sont prévues pour 2023.

CHIMIE: Les instances dirigeantes du chimiste Lonza vont retrouver une certaine normalité, avec l'entrée en fonction du directeur général (CEO) Pierre-Alain Ruffieux. L'arrivée d'un nouveau patron va permettre au président Albert Baehny de se concentrer pleinement sur la conduite stratégique du groupe bâlois. Ce dernier dirigeait le fournisseur de l'industrie pharmaceutique à titre intérimaire depuis près d'une année, rappelle un communiqué. L'ex-directeur général Marc Funk avait annoncé sa démission en novembre 2019 en invoquant des "raisons personnelles", après seulement une année en poste.

PHARMA: Le laboratoire Sanofi a annoncé qu'il allait se lancer dans le rachat de Kiadis, société biopharmaceutique valorisée 308 millions d'euros et spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes. Les deux sociétés "ont conclu un accord définitif aux termes duquel Sanofi lancera une offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions de Kiadis à raison de 5,45 euros l'action, pour une valorisation totale d'environ 308 millions d'euros (329 millions de francs suisses)", précise le laboratoire dans un communiqué.

FUSIONS ET ACQUISITIONS: Le groupe japonais de dispositifs médicaux Olympus a annoncé le rachat de FH Ortho, société française de produits orthopédiques, afin de se renforcer dans le secteur porteur de la chirurgie orthopédique mini-invasive. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. L'acquisition de FH Ortho va permettre à Olympus de renforcer ses canaux de distribution internationaux pour ses propres produits orthopédiques et de vendre certains produits clés de l'entreprise française au Japon, selon un communiqué.

CONJONCTURE: L'activité manufacturière a poursuivi en octobre sa progression amorcée en septembre, soutenue par la hausse des volumes de production, même si celle-ci a ralenti par rapport aux mois précédents, selon des données publiées par le cabinet IHS Markit. L'indice PMI, qui mesure la performance du secteur sur la base des données recueillies auprès d'un panel de 400 entreprises opérant en France, a atteint 51,3 en octobre après 51,2 points en septembre.

CONJONCTURE: L'activité manufacturière en Chine a atteint en octobre son plus haut niveau depuis près de 10 ans, selon un indice indépendant de référence, qui a confirmé la reprise de la deuxième économie mondiale. L'indice des directeurs d'achats (PMI) du secteur manufacturier, calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 53,6 points le mois dernier contre 53 en septembre, soit son niveau le plus haut depuis janvier 2011.

MONNAIES: La livre britannique subissait une nette baisse face à l'euro et au dollar après l'annonce samedi d'un reconfinement de l'Angleterre pour au moins un mois à partir de jeudi pour faire face à la pandémie de Covid-19. Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), la livre cédait 0,25% face à l'euro à 90,19 pence pour un euro et 0,29% face au dollar à 1,2909 dollar pour une livre. Elle s'échangeait 1,18 franc à 11h40.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne irlandaise Ryanair est tombée en territoire négatif au premier semestre de son exercice décalé achevé fin septembre, à cause de l'effondrement du trafic aérien, conséquence de la pandémie de Covid-19. La perte part du groupe atteint 197 millions d'euros (210,3 millions de francs suisses) contre un bénéfice de 1,15 milliard d'euros (1,23 milliard de francs suisses) un an plus tôt. Le chiffre d'affaires, de son côté, a plongé de 78% à 1,18 milliard d'euros (1,26 milliard de francs suisses) "à cause de la chute de 80% du trafic", écrit la compagnie "low cost" dans un communiqué.

TRANSPORTS PUBLICS: La RATP a racheté le navigateur Mappy au groupe SoLocal, éditeur des Pages jaunes, pour proposer dès 2021 un "compagnon" suggérant des trajets en métro, RER, voiture individuelle ou trottinette, a annoncé le groupe lundi. Troisième acteur de la mobilité le plus consulté en France, après Google Maps et Waze, Mappy vient renforcer sa filiale RATP Smart Systems, a annoncé le groupe dans un communiqué. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

AUTOMOBILE: La Chine a estimé que les ventes d'automobiles neuves fonctionnant aux "énergies nouvelles" (électrique, hybride, pile à combustible) devraient atteindre 20% dans le pays d'ici 2025. Ces véhicules devraient devenir "le courant dominant" en 2035. Il s'agit d'une prévision inférieure aux 25% annoncés l'an passé par le ministère du Commerce. Mais le document publié par le gouvernement central appelle à un grand développement du secteur, avec notamment la création de réseaux plus efficaces en matière de recharge et de recyclage des batteries.

SERVICES FINANCIERS: Les banques devraient rapatrier d'ici fin 2020 environ 400 milliards d'euros d'actifs supplémentaires du Royaume-Uni vers l'Allemagne en vue du Brexit, faisant du pays une destination privilégiée de relocalisation de capitaux, a indiqué la banque fédérale allemande. Quelque 397 milliards d'euros supplémentaires devraient quitter les bords de la Tamise pour rejoindre l'Allemagne, faisant grimper à 675 milliards d'euros le total des actifs relocalisés dans ce pays, détaille la Bundesbank dans une étude présentée à la presse. Par comparaison, près de 150 milliards d'euros d'actifs seront relocalisés en France d'ici à la fin de l'année, a affirmé début octobre François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France.

