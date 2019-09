Résumé des principales informations économiques du lundi 2 septembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

IMMOBILIER: Le taux hypothécaire de référence reste fixé à 1,5%, annonce l'Office fédéral du logement (OFL). Les locataires ne vont donc pas profiter de la baisse continue des taux, qui résulte de la politique monétaire toujours accommodante des banques centrales. Des économistes avaient laissé entendre vendredi que le taux de référence ne bougerait pas. Cette valeur clé, publiée tous les trimestres, permet d'adapter les loyers à la baisse ou à la hausse. Elle reste fixée à 1,5% depuis l'été 2017.

CONJONCTURE: L'industrie suisse a enregistré un léger regain de confiance en août. L'indice PMI des directeurs d'achats est remonté à 47,2 points, en hausse de 2,5 points sur un mois, mais reste ancré sous le seuil de croissance défini à 50 points. Les PME sont par contre moins optimistes. La situation est meilleure dans les services, où l'indice PMI a gagné 7,2 points comparé à juillet pour atteindre 55,3 points.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le commerce de détail a maintenu en juillet la légère croissance amorcée en juin. Corrigées des jours ouvrables et fériés, les recettes générées par ce secteur ont augmenté de 1,5% en termes nominaux et de 1,4% réels en comparaison annuelle. Sans tenir compte des carburants, les progressions en juillet ont atteint respectivement 1,7% en nominal et en réel (hors inflation) sur un an, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS).

CONJONCTURE: Le moral chez les petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse s'est considérablement dégradé en août, selon le baromètre établi par Raiffeisen. L'indice PMI de la banque a chuté pour la première fois depuis l'été 2018 sous le seuil d'expansion, établi à 50 points. L'indice PME PMI compilé par la coopérative bancaire saint-galloise a reculé en août de 3,5 points à 49,8 points.

PHARMA: Roche confirme un succès en étude de phase III, baptisée Ministone-2, sur son nouvel antigrippal Xofluza (baloxavir marboxil), administré en une fois à des enfants grippés âgés d'un à douze ans et sinon en bonne santé. Le successeur annoncé du Tamiflu (oseltamivir) s'est révélé bien toléré par les petits patients et son efficacité s'est avérée comparable à celle de son illustre prédécesseur.

CHIMIE: Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a finalisé le rachat du vietnamien Golden Frog, dont l'acquisition avait été annoncée mi-mai. Cette opération permet au groupe genevois de renforcer sa présence dans les ingrédients naturels et en Asie-Pacifique. Les détails financiers du rachat n'ont pas été dévoilés, mais Givaudan a assuré le financement de l'opération par ses propres ressources.

ASSURANCES: Swiss Re annonce le lancement, en partenariat avec le courtier Capsicum Re, de la première solution de réassurance complète pour les cyberrisques auxquels sont exposés les acteurs de la branche. Baptisée Decrypt, cette dernière comprend l'identification, la quantification et le transfert du risque. "Decrypt apporte aux compagnies d'assurance une compréhension unique de l'exposition affirmative ou non de leur portefeuille et offre une protection contre l'agrégation de cyber-dommages dans les différentes lignes de métier", explique Anthony Cordonnier, responsable cyber-produit, cité dans un communiqué.

CONSTRUCTION: Implenia a remporté un important contrat en Suède pour quelque 355 millions de francs suisses. Le groupe de construction va doubler un tronçon ferroviaire et réaliser le percement de tunnels. Le mandat comprend la planification et l'exécution de plusieurs tunnels, d'un ouvrage en auge, de plusieurs ponts, d'une nouvelle gare et de 2,7 kilomètres de voies au total, avec une gare de marchandises.

IMMOBILIER: L'aéroport de Zurich inaugurera son pharaonique projet immobilier "The Circle" le 1er septembre 2020. L'exploitant zurichois a pu gagner de nouveaux locataires pour son gigantesque complexe du bureaux et commerces. Certains locataires de bureaux pourront cependant déjà emménager auparavant, a précisé Flughafen Zürich dans un communiqué. Les magasins de marques et les restaurants suivront début septembre 2020, ainsi que le centre des congrès et l'hôtel Hyatt Regency.

BANQUES: Le groupe bancaire genevois Pictet a subi au premier semestre une chute de son bénéfice net, causé par une baisse du produit d'exploitation et une augmentation des charges. Le bilan est plus favorable du côté des volumes, avec une progression de la masse sous gestion. Les avoirs administrés ont crû de 9,7% sur six mois à 544 milliards de francs suisses, selon les informations contenues dans le rapport semestriel.

MONNAIE VIRTUELLE: Une forte adhésion à la cryptomonnaie "Libra" annoncée par Facebook pourrait nuire à la politique monétaire de la zone euro et à la monnaie unique, a déclaré un haut responsable de la Banque centrale européenne. Libra, le projet de monnaie virtuelle adossé à des devises programmé en juin par Facebook pour le premier semestre 2020, suscite depuis la méfiance des banquiers centraux, des politiques et des régulateurs dans le monde.

AÉRONAUTIQUE: La compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle a annoncé avoir sollicité un rééchelonnement de ses remboursements d'obligations, d'un montant total de près de 350 millions d'euros, ce qui lui donnerait une bouffée d'oxygène sur le plan financier. Pour convaincre ses créanciers, Norwegian propose d'apporter ses "slots" (créneaux de décollage et atterrissage) à l'aéroport de Londres Gatwick en garantie, alors que les obligations concernées ne sont actuellement pas sécurisées.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annulé 56 vols en provenance et à destination de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol en raison d'une grève de deux heures du personnel au sol, qui demande une augmentation de salaire. La porte-parole de KLM, Manel Vrijenhoek, a expliqué que cette décision intervenait après qu'une partie du personnel au sol affilié au FNV, le plus important syndicat des Pays-Bas, eut cessé de travailler entre 8H00 et 10H00 (6H00 et 8H00 GMT) lundi matin.

ACIER: Le géant de l'acier Tata Steel, en pleine restructuration à la suite de sa fusion avortée avec Thyssenkrup, a annoncé la fermeture d'une usine au Pays de Galles, ce qui menace près de 400 emplois. Tata, numéro un du secteur au Royaume-Uni, "n'a pas été en mesure de trouver un nouveau projet pour Orb Electrical Steels et propose donc la fermeture du site, avec la suppression potentielle de jusqu'à 380 emplois", a-t-il indiqué dans un communiqué.

