Résumé des principales informations économiques du lundi 20 août 2018

BOURSE SUISSE PARÉE: Le coeur de la Bourse suisse, tel Fort Knox, est armé et paré à toutes les éventualités pour assurer un négoce sécurisé et continu, alors que le volume de données transitant par la place financière zurichoise ne cesse de progresser. Située dans le nouveau quartier de Zurich West, l'entrée dans le bâtiment hautement sécurisé qui abrite notamment SIX Swiss Exchange, société en charge de l'exploitation de l'infrastructure boursière helvétique, est digne d'un film de James Bond.

TABAC: Les géants du tabac investissent des milliards pour de nouveaux produits nicotinés sans fumée comme le tabac à chauffer, qui doivent pallier le recul des ventes des cigarettes traditionnelles. Philip Morris International (3000 employés en Suisse romande) réalise aujourd'hui 13% de son bénéfice net grâce à ces nouveautés, a priori moins toxiques que la cigarette mais pointées du doigt par les organismes de prévention. "Notre but à terme est d'arrêter la commercialisation de la cigarette traditionnelle", déclare à AWP Christophe Berdat, porte-parole de Philip Morris SA, rappelant un objectif énoncé l'an dernier par la multinationale productrice de Marlboro qui a lancé sa Fondation pour un monde sans fumée.

TOURISME: Le bilan touristique de la saison estivale est jusqu'à présent positif, estime l'organisation professionnelle Suisse Tourisme. La canicule a surtout profité aux régions de montagne, tandis que les grandes agglomérations ont souffert de la chaleur. "La plupart des destinations et prestataires annoncent des chiffres positifs. Les régions de montagne, en particulier, ont profité de la relative fraîcheur en altitude, qui a attiré également de nombreux Suisses sur les hauteurs durant la canicule", a indiqué Suisse Tourisme en se basant sur un sondage dans le secteur, mais sans dévoiler de chiffre concret.

MOBILITÉ: Les activités de location de bicyclettes à la demande sont en plein essor. D'ici 2021, le chiffre d'affaires généré par les vélos en libre service devrait doubler pour atteindre 8 milliards d'euros (9,1 milliards de francs suisses), selon une étude du cabinet de conseil aux entreprises Roland Berger. Dans les grandes métropoles chinoises, où les infrastructures de transport sont surchargées, la demande s'accroît fortement pour les vélos en libre service, affirment les auteurs de l'étude. Ainsi, ces villes de plusieurs millions d'habitants comptent le plus grand nombre de vélos accessibles à la location à la demande, avec 2,3 millions à Pékin, 1,7 million à Shanghai et près de 900'000 à Shenzhen.

TRANSPORT AÉRIEN: Le contrôleur helvétique du trafic aérien Skyguide relève une progression continue du nombre de vols placés sous sa responsabilité au cours de chacun des six premiers mois de 2018. Sur l'ensemble du semestre, le trafic a augmenté de 4,1% sur un an à 614'348 vols aux instruments (IFR). Le prestataire de services de navigation contrôlé par la Confédération assure dans son compte-rendu que l'immense majorité (96,6%) des vols ont été traités sans retard. Le centre de contrôle zurichois (+5,9% à près de 400'000 vols) a enregistré une évolution sensiblement plus marquée que le siège genevois de la société (+1,7% à 339'520 vols). Le nombre de mouvements contrôlés en Suisse a toutefois stagné, tiraillé entre une progression de 2,3% à l'aéroport de Zurich et une contraction de même envergure sur le tarmac genevois.

AUTOMOBILES: Le géant pétrolier français Total s'est officiellement désengagé de ses projets d'investissements de plusieurs milliards de dollars en Iran, après le rétablissement des sanctions américaines contre ce pays, a annoncé le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar Zanghaneh. "Total a officiellement mis fin à l'accord pour le développement de la phase 11 du (gisement gazier) South Pars. Cela fait plus de deux mois qu'il avait annoncé qu'il mettrait fin au contrat", a dit M. Zanghaneh à l'agence d'information du Parlement Icana.

INFORMATIQUE: Apple a confirmé avoir retiré des apps "illégales" de paris et de loteries sur sa boutique en ligne en Chine. Le retrait fait suite à de virulentes critiques de médias d'Etat, à l'heure où Pékin durcit ses contrôles sur internet. Le géant californien de l'électronique a supprimé de son "App Store" chinois environ 25'000 applications permettant de participer à des loteries ou paris en ligne, a indiqué au cours du week-end la télévision d'Etat CCTV.

LUXE: Le fabricant britannique de sacs à main de luxe Mulberry chutait à la Bourse de Londres, après avoir annoncé que son bénéfice annuel risquait de souffrir de ses difficultés sur le marché britannique, avec entre autres le placement en redressement judiciaire des grands magasins House of Fraser. Mulberry explique que les difficultés de la chaîne House of Fraser, dans laquelle il détient 21 concessions, vont lui coûter trois millions de livres (3,35 millions d'euros). "Depuis la dernière publication du groupe en juin 2018, le marché britannique est resté difficile et les ventes dans les magasins House of Fraser ont été particulièrement affectées", ajoute-t-il.

BOISSONS: Pepsico a conclu un accord en vue d'acquérir l'intégralité du capital du spécialiste israélien des machines à soda domestiques, SodaStream International , pour 3,2 milliards de dollars (presque autant en francs suisses), ont annoncé les deux groupes, Pepsico cherchant à se placer sur le secteur des boissons jugées plus saines face à Coca Cola. L'opération se fait sur une base de 144 dollars par action SodaStream en numéraire, un prix qui représente une prime de 32% par rapport au cours moyen pondéré des 30 derniers jours. Le prix offert revient à une prime de 10,9% par rapport au cours de clôture de vendredi de SodaStream qui est coté à New York.

BOURSE: Des milliards déversés par la banque centrale, des taux d'intérêt quasi nuls pendant des années, des coupes fiscales dynamisant les profits... Rarement le contexte aura été aussi favorable aux entreprises à Wall Street, sur le point de dépasser un record symbolique. Avec 3453 jours, la place new-yorkaise affichera mercredi le record depuis la deuxième guerre mondiale du nombre de jours où elle n'a pas connu de chute de plus de 20%, un "bull market" dans le jargon financier en référence au taureau symbolisant la puissance de la place new-yorkaise.

GUERRE COMMERCIALE: Une écrasante majorité d'économistes du secteur privé aux Etats-Unis estiment que l'actuelle politique commerciale qui fait grimper les tarifs douaniers a des conséquences défavorables pour l'économie américaine, selon une enquête réalisée par la National Association for Business Economics (NABE) et publiée lundi. L'administration Trump entend mettre en place dès jeudi 23 des taxes douanières de 25% sur une deuxième tranche de 16 milliards de dollars de produits chinois après avoir déjà taxé début juillet pour 34 milliards de dollars d'importations venant de Chine. Pékin entend infliger des représailles.

