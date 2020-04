Résumé des principales informations économiques du lundi 20 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: Dans l'attente d'un hypothétique vaccin contre le nouveau coronavirus, nombre de laboratoires pharmaceutiques réorientent des activités de recherche sur des traitements existants afin d'atténuer les complications potentielles du Covid-19. En Suisse, les deux géants bâlois, Roche et Novartis, notamment, sont dans la course. Actif sur plusieurs fronts, Roche a accru ses capacités de production d'Actemra (tocilizumab) dans le but de satisfaire la demande face à la multiplication des tests cliniques dans le monde. Le géant bâlois avait auparavant lancé un essai clinique de phase III sur l'Actemra par voie intraveineuse sur des patients adultes sévèrement touchés par la pneumonie sévère induite par le Covid-19.

CORONAVIRUS: Les effets de la pandémie de Covid-19 se font sentir jusque dans les vacances des Suisses, dont les trois quarts avaient prévu de partir cette année. Si la moitié d'entre eux maintient pour l'heure ses projets, un sur trois les a mis en suspens, dit un sondage. Si les chemins de fer de montagne et les téléphériques fonctionnent à nouveau ou que les voyages vers l'Italie ou l'Espagne sont autorisés cet été, 38% des sondés pensant partir effectueront leur voyage comme prévu, selon un sondage réalisé par l'institut pour la communication et le marketing de la Haute école de Lucerne. L'institut a interrogé 1003 personnes pour étudier l'influence de la pandémie sur les habitudes de loisirs et de consommation.

CORONAVIRUS: L'assouplissement des mesures visant à contenir le coronavirus devrait s'accompagner du port généralisé du masque, estime une majorité de Suisses. C'est ce qui ressort d'un sondage publié lundi dans les journaux de Tamedia. Six sondés sur dix sont favorables à ce que le port du masque soit obligatoire dans l'espace public dès qu'un nombre suffisant de masques de protection sera disponible. L'obligation obtient une majorité auprès des sympathisants de tous les partis.

CORONAVIRUS: L'impact économique de la pandémie de Covid-19 ronge la rentabilité des entreprises fribourgeoises. Près des deux tiers d'entre elles (62%) risquent de plonger dans les chiffres rouges, si la crise dure des mois et la reprise est faible. "La pandémie pèse très lourdement sur les activités des entreprises fribourgeoises", ressort-il lundi de la deuxième enquête liée à la crise sanitaire menée par l'Observatoire fribourgeois de l'économie. Un tiers des sociétés disent avoir subi une chute de leur chiffre d'affaires oscillant entre 20 et 50%.

PHARMA: Novartis a acquis l'américain Amblyotech, avec lequel il va développer des solutions numériques destinées à traiter les patients adultes et les enfants atteints d'amblyopie, une baisse de la vue en raison d'un développement anormal de la vision. Les détails financiers de cette acquisition n'ont pas été dévoilés dans le communiqué publié lundi. Le groupe pharmaceutique Novartis va collaborer avec l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft et l'université canadienne McGill pour développer le logiciel d'Amblyotech ainsi qu'une série de jeux vidéo destinés à traiter cette maladie.

IMMOBILIER: Le marché immobilier helvétique présente un risque moyen avec une tendance à la hausse. Cette dernière est à mettre sur le compte des perspectives économiques négatives et de la montée des chiffres du chômage, indique une étude de Moneypark publiée lundi. Le Real Estate Risk Index (Reri) établi par le courtier en hypothèques a grimpé au premier trimestre de 0,2 point à 3,9, sa cinquième hausse d'affilée. Cette valeur, la plus élevée depuis la création de l'indicateur, doit être "étroitement surveillée, mais ne reflète pas de panique sur le marché", selon les experts de Moneypark.

TOURISME ET CORONAVIRUS: Le voyagiste Kuoni et les autres marques helvétiques du géant allemand DER prolongent l'annulation de tous les voyages à forfait et individuels prévus jusqu'au et y compris le 17 mai. Le groupe propose aux clients touchés de changer leur réservation sans frais ou de se faire rembourser. "Les conditions pour les voyages de vacances ne sont pour l'instant toujours pas remplies, malgré les premiers relâchements des dispositions relatives au coronavirus", fait valoir l'entreprise zurichoise lundi.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile Volkswagen devrait débourser au moins 620 millions d'euros (environ 652 millions de francs suisses) pour dédommager plus de 200'000 clients dans le cadre d'un accord à l'amiable qui doit mettre fin au plus grand procès "dieselgate" en Allemagne. Le groupe et l'association de consommateurs VZBV, qui menait la bataille judiciaire similaire à une "class action" à l'américaine, avaient conclu fin février un accord prévoyant un dédommagement pour 260'000 clients éligibles allant jusqu'à 830 millions d'euros au total.

TRANSPORT: La compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle, en grandes difficultés financières, a annoncé lundi la mise en faillite de quatre filiales en Suède et au Danemark, une décision qui privera d'emploi quelque 4700 pilotes et membres d'équipage. Le dépôt de bilan de ces filiales regroupant une grande partie des personnels de la compagnie mettra au chômage 1571 pilotes et 3134 membres d'équipage en Suède, au Danemark, en Finlande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

