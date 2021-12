Résumé des principales informations économiques du lundi 20 décembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

PANDÉMIE: Le Forum économique mondial (WEF), qui devait se réunir du 17 au 21 janvier à Davos, "est reporté" à cause de la propagation du variant Omicron, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. La réunion - qui marie le monde des affaires, de la politique et de la diplomatie - doit maintenant se tenir "au début de l'été", ont précisé les organisateurs. En janvier 2021, le WEF avait déjà abandonné les neiges de la station de ski grisonne au profit d'un format complètement virtuel.

PHARMA: Novartis a annoncé la conclusion d'un accord "d'option, de collaboration et de licence" avec le groupe biotechnologique chinois BeiGene pour son candidat ociperlimab, un nouveau type de traitement oncologique basé sur l'inhibition de la protéine Tigit, qui fait actuellement l'objet de deux études de phase III contre le cancer du poumon. Selon les termes de l'accord, le laboratoire bâlois effectuera un paiement initial de 300 millions de dollars (277 millions de francs suisses au cours du jour) à son partenaire.

PHARMA: Novartis a subi un échec en étude clinique de phase 3 pour l'anticorps monoclonal ligelizumab dans l'indication contre l'urticaire chronique spontané (UCS). Le critère primaire a été atteint vis-à-vis du placebo, mais pas par rapport au Xolair (omalizumab), déjà commercialisé par Novartis. "Nous sommes déçus de ne pas avoir pu démontrer la supériorité du ligelizumab par rapport aux thérapies standard contre l'UCS", indique John Tsai, directeur médical du groupe rhénan. Les résultats des études cliniques viennent ainsi contredire les premières données publiées en octobre 2019, qui allaient dans le sens d'une meilleure efficacité du nouvel anticorps monoclonal face au Xolair.

PHARMA: Vifor Pharma et son partenaire American Regent ont trouvé un accord avec les fabricants de produits pharmaceutiques génériques Mylan Laboratories et Sandoz. Cet accord résout le conflit portant sur le brevet du produit Ferinject/Injectafer, que les deux entreprises précitées veulent concurrencer avec une version générique. Selon les termes de l'accord, Mylan et Sandoz obtiendront une licence en vue de commercialiser une version générique d'Injectafer aux Etats-Unis dès le 1er juillet 2026, sous réserve de l'obtention d'une homologation par l'Agence américaine des médicaments (FDA). Les détails de l'accord sont confidentiels.

PHARMA: Galenica a cédé le bâtiment de son siège principal de Berne à un fonds immobilier de Credit Suisse Asset Management pour près de 40 millions de francs suisses. Grâce à cette opération, le groupe bernois anticipe de dépasser ses prévisions au niveau opérationnel pour l'exercice en cours, selon un communiqué. Galenica obtiendra une contribution supplémentaire et unique pour son bénéfice opérationnel (Ebit) en 2021 d'environ 9 millions de francs suisses, un montant exceptionnel qui n'était pas encore compris dans les prévisions d'Ebit de 10% à 14% (croissance ajustée, sans les effets de l'IFRS 16 et de l'IAS 19) communiquées en août.

BANQUES: Après une longue carrière dans les instances dirigeantes de Credit Suisse, Eric Varvel va bel et bien quitter la banque. Le départ du directeur général (CEO) de la filiale américaine et président de la banque d'affaires du numéro deux helvétique avait été révélé la semaine dernière par le Financial Times. "Au nom de Credit Suisse, je tiens à remercier Eric pour sa contribution à l'entreprise au cours des 30 dernières années", a affirmé le directeur général (CEO) Thomas Gottstein, dans une prise de position transmise à AWP. James Walker prendra la succession de la filiale américaine de Credit Suisse jusqu'à nouvel ordre.

DROITS HUMAINS: La médiation entre UBS et la Société pour les peuples menacés (SPM) a pris fin. L'ONG affirme avoir interrompu la procédure lancée contre la grande banque pour des liens avec le groupe technologique chinois Hikvision, accusé de surveillance des Ouïghours. Le Point de contact national pour les principes directeurs de l'OCDE (PCN) a publié le rapport final sur la procédure lancée par la SPM en juin 2020. Aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties sur le renforcement du devoir de diligence en matière de droits humains au sujet des investissements passifs de la grande banque. Trois séances de médiation se sont tenues entre mai et août 2021.

ENERGIE: L'énergéticien Romande Energie a remporté l'appel d'offre pour la réalisation du chauffage à distance prévu par la commune de Montreux. Quelque 250 bâtiments, dont le centre de congrès 2m2c, seront raccordés au réseau thermique, alimenté grâce à l'eau du Léman. Le chauffage à distance présentera une production annuelle de 90 gigawattheures avec au moins 90% d'énergie renouvelable, précise le groupe morgien, qui affirme que l'émission de 15'000 tonnes de dioxyde de carbone sera ainsi économisée chaque année. Les travaux débuteront en 2024, pour des premiers raccordements prévus l'année suivante. Le réseau devrait être terminé d'ici 2026.

COURRIER: La Poste a cédé sa filiale Swiss Post Solutions (SPS) au fonds AS Equity Partners pour un montant de 375 millions de francs suisses. Cette transaction permet au géant jaune de se concentrer sur son activité clé et développer le service public pour la Suisse par ses propres moyens. SPS est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'externalisation de processus métier et de prestations en matière de gestion des documents. Parmi ses clients figurent en particulier des banques, des assurances, des opérateurs de télécommunication ainsi que des entreprises actives dans le secteur de la santé.

CONJONCTURE: Les prix dans le secteur de la construction ont progressé entre avril et octobre, que ce soit dans le génie civil ou le bâtiment. Ce renchérissement concerne par ailleurs toutes les grandes régions, et en particulier l'Espace Mittelland et la Suisse centrale. L'indice des prix a pris 2,7% à 104,1 points par rapport au semestre précédent. Ces prix se sont étoffés de 4,1% en comparaison annuelle, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS).

CONSTRUCTION: Le groupe de construction Implenia a remporté un contrat de 75 millions de francs suisses auprès de Bauherrn Wärme Hamburg pour la construction d'un tunnel destiné au nouveau système de chauffage à distance de la ville, qui passera sous la rivière Elbe. Après avoir débuté la planification de ce projet en octobre, Implenia entamera les travaux en 2022. La fin du chantier est prévue pour le premier trimestre 2025.

BANQUE CENTRALE: L'économiste Joachim Nagel va devenir, sur proposition du gouvernement allemand, le prochain dirigeant de la Bundesbank incarnant un choix de la "continuité" pour l'institution qui doit rassurer l'Allemagne dans un contexte d'envolée des prix. Il s'agit d'une des premières nominations de poids du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, arrivé au pouvoir en décembre à la tête d'une coalition avec les Verts et les libéraux du FDP.

TOURISME: Le numéro un européen des résidences de loisirs Pierre & Vacances, en difficulté depuis la crise du Covid, a annoncé être en négociations exclusives avec des investisseurs et créanciers pour une recapitalisation et une importante conversion de dettes, qui vont se traduire par la fin du pilotage et du contrôle du groupe par son fondateur Gérard Brémond. L'opération a reçu un accord de principe des principaux créanciers financiers. Une injection de 200 millions d'euros (208 millions de francs suisses) de fonds propres est prévue ainsi qu'un "désendettement massif, notamment par la conversion en capital de plus de 550 millions d'euros de dettes".

