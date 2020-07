Résumé des principales informations économiques du lundi 20 juillet 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: La volatilité sur les marchés financiers causée par la crise du coronavirus a dopé les activités de Julius Bär au premier semestre. Le gestionnaire de fortune a enregistré une activité clientèle accrue qui a gonflé les recettes. Les analystes s'inquiètent du ralentissement amorcé en mai. A fin juin, les avoirs sous gestion s'élevaient à 401,8 milliards de francs suisses, en recul de 5,7% sur six mois. Les effets de change et de marché ont entamé les volumes à hauteur respectivement de 12,5 milliards et de 16,2 milliards.

HYDROCARBURES: La major américaine Chevron a annoncé avoir racheté pour 5 milliards de dollars (4,7 milliards de francs suisses) le producteur de pétrole et de gaz naturel Noble, dans un secteur fortement secoué par la chute des cours de l'or noir généré par la pandémie. En prenant le contrôle de son plus petit concurrent basé à Houston, au Texas, Chevron accroît ses réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel d'environ 18%.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile français Renault a vu ses ventes mondiales chuter de 34,9% au premier semestre, à 1,257 million de véhicules, sous l'effet de la pandémie, tout en constatant "une reprise commerciale en juin". Sur les six premiers mois de l'année, le groupe (qui inclut aussi les marques Dacia, Lada, Alpine, Samsung Motors) fait moins bien que le marché mondial - en baisse de 28,3% -, une situation que le constructeur explique, dans un communiqué, par "sa forte exposition aux pays ayant subi un strict confinement".

ELECTRONIQUE: Le géant néerlandais de l'électronique Philips a publié un bénéfice net en baisse de 14,6%, à 210 millions d'euros (226 millions de francs suisses) au deuxième trimestre 2020, des résultats encore pénalisés par l'épidémie de nouveau coronavirus. Le groupe, qui espère renouer avec la croissance lors de la seconde moitié de l'année, s'est concentré pendant cette période sur la production notamment de ventilateurs pour les personnes atteintes du Covid-19, ce qui a fait bondir ses commandes de 27% à périmètre comparable. Le chiffre d'affaires s'est établi à 4,4 milliards d'euros, en baisse de 6% à périmètre comparable.

awp