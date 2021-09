Résumé des principales informations économiques du lundi 20 septembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

COMPÉTITIVITÉ: La Suisse est toujours première en termes d'innovation et reste suivie par la Suède et les Etats-Unis. Les investissements dans de nombreuses régions du monde ont augmenté sur cette question pour tenter de mettre un terme à la pandémie. Depuis trois ans, les mêmes Etats se retrouvent aux trois premières places de l'Indice mondial de l'innovation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sur plus de 130 pays. La Suisse est même première pour la onzième année consécutive. Parmi les indicateurs, elle est notamment devant sur des questions comme le savoir-faire et les technologies, les familles de brevets et la complexité de la production et de l'exportation.

ASSURANCES: Le nombre de cas suspects en matière de fraude à l'assurance a significativement augmenté en 2020, avec une hausse de près de 25%. La Suva a examiné plus de 2200 cas suspects et évité le versement injustifié de 12,6 millions de francs suisses de prestations. Un montant plus bas par rapport à celui de l'année dernière. Sur un total d'un peu plus de 222'000 cas, 2236 cas suspects ont été examinés en 2020. Le nombre de cas clos avec soupçon de fraude confirmée s'élève lui à 478, contre 520 en 2019.

MARCHÉS ACTIONS: La nervosité s'accentuait sur les marchés financiers lundi, face à des incertitudes à court terme concernant la politique monétaire et le plafond de la dette aux Etats-Unis ainsi que les craintes d'une contagion de la débâcle du géant immobilier Evergrande en Chine. Les marchés avaient déjà privilégié la prudence en fin de semaine dernière et les prises de bénéfices se poursuivaient partout en Europe: vers 08H15 GMT, Paris perdait 2,37%, Londres -1,47% et Milan -2,20% Londres. En Suisse, l'indice vedette SMI perdait 1,6%.

FAILLITE: Les craintes d'un effet domino en cas d'effondrement du géant chinois de l'immobilier Evergrande, qui doit faire face cette semaine à plusieurs échéances de remboursement de dette, prenaient de l'ampleur lundi, faisant plonger la Bourse de Hong Kong. Evergrande, qui croule sous une dette de plus de 300 milliards de dollars (environ 280 milliards de francs suisses), avait reconnu la semaine dernière faire face à une "pression énorme" et prévenu qu'il pourrait ne pas être en mesure de faire face à ses engagements financiers. Or il doit verser des intérêts sur certains de ses emprunts cette semaine, avec des échéances fixées à lundi et jeudi.

MARCHÉ DE L'ART: L'édition 2021 d'Art Basel a débuté lundi à Bâle. Après l'annulation de l'édition 2020 à cause de la pandémie, le directeur mondial de la plus importante foire internationale d'art contemporain Marc Spiegler s'attend à un redémarrage réussi. La crise du coronavirus a eu peu d'effet sur le marché de l'art et sur Art Basel, a indiqué lundi Marc Spiegler. Lundi, des personnalités invitées se sont retrouvées à Bâle pour visiter Art Basel Unlimited qui rassemble des oeuvres d'art de très grande dimension. Le public devra attendre vendredi pour visiter la foire qui dure jusqu'au 26 septembre.

CORONAVIRUS: Les Etats-Unis vont autoriser l'entrée sur leur territoire aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19 en provenance de l'Union européenne et du Royaume-Uni, levant des restrictions mises en place en mars 2020. La levée des restrictions sera effective en novembre. Le "travel ban" sera alors resté en vigueur près de 20 mois.

ETATS-UNIS: La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a vigoureusement plaidé dimanche pour que le Congrès relève le plafond de la dette au risque de provoquer "une crise financière historique". Dans un éditorial publié dans le Wall Street Journal, Janet Yellen rappelle que "les États-Unis n'ont jamais fait défaut". "Cela précipiterait probablement une crise financière historique (...). Le défaut pourrait déclencher une flambée des taux d'intérêt, une chute brutale des cours des actions et d'autres troubles financiers", écrit la ministre des finances de Joe Biden.

ENERGIE: Le fabricant d'éoliennes danois Vestas, numéro un du secteur, a annoncé lundi un programme de restructuration de ses activités européennes, passant par la fermeture de trois usines employant 650 personnes en Allemagne, Espagne et au Danemark. Le groupe indique dans un communiqué avoir "l'intention de cesser la production dans ses usines de Lauchhammer en Allemagne, de Viveiro en Espagne et d'Esbjerg au Danemark".

MARCHÉS FINANCIERS: La banque des règlements internationaux (BRI), une institution considérée comme la banque centrale des banques centrales, s'est interrogée sur une possible bulle verte dans son rapport trimestriel publié lundi, face à l'envolée des investissements dits "durables". Alors que les marchés financiers ont envoyé des "signaux contrastés" au cours des derniers mois, traduisant "un certain malaise" quant aux perspectives de reprise, cette institution sise à Bâle, en Suisse, s'est penchée sur ce segment de marché qui a connu, avec les valeurs technologiques, une très forte demande.

