Résumé des principales informations économiques du lundi 21 décembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

INSOLVABILITE: Quelque 3500 entreprises ont mis la clé sous la porte en Suisse de janvier à fin novembre. C'est près d'un cinquième de moins que sur la même période en 2019, indique le cabinet de recouvrement Bisnode dans son pointage mensuel, mettant en avant les mesures de soutien gouvernementales destinées à faire face à la crise de coronavirus. La plus forte baisse a été enregistrée dans l'Espace Mittelland ainsi que dans la région sud-ouest (-24% chacun), devant le Tessin (-22%), alors que Zurich et la Suisse orientale (-18% chacun) se sont partagé la troisième marche du podium. En Suisse centrale, la contraction a été de 15%, et dans le nord-ouest du pays, les faillites ont diminué de 3%.

BANQUE: Credit Suisse, qui a été malmenée cette année par plusieurs affaires, veut tourner la page et prendre un nouveau départ en 2021, a affirmé le directeur général Thomas Gottstein dans une interview au Financial Times. "Il n'y aura jamais une page blanche complète. Nous serons toujours confrontés à des dossiers, mais c'est clairement mon objectif de démarrer 2021 sur une page aussi vierge que possible", a dit M. Gottstein. Ce dernier avait été nommé en février à la tête du groupe bancaire zurichois après la démission de son prédécesseur Tidjane Thiam qui s'était retrouvé sous le feu de vives critiques après l'éclatement de l'affaire des filatures.

ALIMENTATION: Nestlé Health Science, filiale de Nestlé, a annoncé lundi que Palforzia, une immunothérapie orale contre les allergies aux arachides, a reçu le feu vert de la Commission européenne. Le géant alimentaire veveysan s'était emparé cet automne d'Aimmune Therapeutics principalement pour mettre la main sur ce produit. Ce traitement est indiqué chez les patients âgés de 4 à 17 ans, mais peut être poursuivi chez les patients de 18 ans et plus et doit être utilisé en conjonction avec un régime évitant les arachides, affirme un communiqué.

PHARMA: Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza va étendre ses capacités de bioconjugaison à travers la création de deux lignes de production supplémentaires à Viège. Ces 1500 mètres carrés supplémentaires devraient être opérationnels dans le courant du premier semestre 2022, Lonza se gardant de dévoiler les contours financiers de ce nouvel investissement. Augmenter ses capacités de production pour "augmenter sa clientèle", telle est la stratégie de Lonza dans l'extension de ses activités de bioconjugaison.

TRANSPORT AERIEN: Swissport a décroché un contrat d'une durée de 7 ans de Lufthansa garantissant la couverture de services aux passagers et l'assistance au sol pour les compagnies aériennes du groupe allemand, soit Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines et Edelweiss Air dans les aéroports de Zurich, Genève et Bâle, selon un communiqué. Les négociations pour ce contrat se sont révélées "difficiles", affirment les partenaires. Les compagnies aériennes se préparent à l'après-Covid, en recherchant des partenaires fiables.

FORMATION: Les employeurs financent entre 23 et 41% des coûts de formation professionnelle supérieure en Suisse, devenant de fait la plus importante source de financement externe, devant les subventions fédérales. Les candidats, eux, prennent en charge eux-mêmes environ la moitié de leur formation. Les employeurs ont assumé en 2018 35% des coûts de formation au brevet fédéral, 41% du diplôme fédéral et 23% d'une formation en école supérieure de leurs employés-candidats, d'après l'enquête sur la formation professionnelle supérieure 2019 publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

SERVICES FINANCIERS: La Banque cantonale de Glaris et le détaillant Valora vont renforcer leur collaboration. A partir de ce lundi, l'établissement de Suisse centrale officiera comme partenaire de financement dans les solutions de financement "bob zero", "bob invoice" et "ZER000". Ces trois nouveaux produits vont permettre au partenariat "bob finance", axé sur le refinancement de crédits aux particuliers depuis 2015, d'étendre son offre au domaine "entreprise à entreprise au client" (B2B2C), indique la GLKB.

TECHNIQUES MEDICALES: Straumann et Medit, un fournisseur sud-coréen de solutions de numérisation 3D de haute précision pour les cliniques et laboratoires dentaires, ont conclu un deuxième partenariat de distribution mondial pour les scanners intra-oraux, lequel sera effectif au 1er janvier. Avec ce nouvel accord (le premier avait été signé en 2019), l'équipementier bâlois de technique dentaire obtient les droits de distribution à l'échelle mondiale des scanners intra-oraux Medit pour les cabinets dentaires, ce qui lui permet de compléter sa gamme et de renforcer son positionnement.

ACQUISITION: SGS a pris le contrôle du singapourien Ryobi Geotechnique International, spécialisé dans la géoingénierie, a annoncé le numéro un mondial de l'inspection et de la certification. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués. L'entreprise, fondée en 2000 et qui emploie 487 personnes, a dégagé sur le dernier exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires de 41 millions dollars de Singapour (27,2 millions de francs suisses), en hausse de 6%, a précisé le groupe genevois. SGS a acquis une participation de 80%.

AUTOMOBILE: Bruxelles a levé un des derniers obstacles au mariage des constructeurs français PSA (Peugeot, Citroën) et italo-américain Fiat Chrysler (FCA) pour former le quatrième groupe automobile mondial en autorisant cette fusion qui devrait être finalisée début 2021. Ce feu vert a été accordé sous condition que les deux groupes respectent intégralement des engagements pris pour préserver la concurrence dans les petits utilitaires.

MEDIAS: Le groupe italien de télévision Mediaset, contrôlé par la famille de l'ancien chef de gouvernement Silvio Berlusconi, prévoit au second semestre 2020 une croissance de 4% de ses recettes publicitaires, par rapport à la même période de l'année précédente. Le groupe indique qu'au cours des deux derniers mois la hausse de ces recettes publicitaires se situe "autour de 6%-7%".

awp