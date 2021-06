Résumé des principales informations économiques du lundi 21 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ENERGIE: Alpiq a annoncé la date d'entrée en fonction de son nouveau directeur des finances (CFO) Luca Baroni, dont la nomination avait été dévoilée en avril dernier. Le dirigeant prendra ses fonctions le 1er septembre prochain et remplacera l'actuel titulaire, Thomas Bucher. Agé de 49 ans, M. Baroni oeuvre depuis 2017 en tant que CFO de la compagnie ferroviaire BLS, précise un communiqué publié par l'énergéticien.

TRANSPORT AÉRIEN: Tout juste sortie d'une procédure de sauvegarde, la compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle a congédié son directeur général, Jacob Schram, a-t-elle annoncé, sans préciser le motif de cette décision. Arrivé en janvier 2020, M. Schram sera remplacé avec effet immédiat par l'actuel directeur financier, Geir Karlsen, 56 ans, à la manoeuvre lors du plan de sauvetage, généralement salué, qui a permis à la low cost de survivre à une crise potentiellement fatale.

TRANSPORT AÉRIEN: Air Liquide, Airbus et le Groupe ADP ont annoncé avoir signé un protocole d'accord pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035, dans le cadre du développement de nouveaux avions zéro émission, dans un communiqué commun. Ce partenariat porte sur la réalisation d'études d'ingénierie, en vue de créer les infrastructures nécessaires pour accueillir les nouveaux avions, notamment pour les approvisionner en hydrogène liquide.

AUTOMOBILE: Volvo et la start-up de batteries Northvolt projettent de construire une nouvelle usine de batteries en Europe et un centre de recherche en Suède, ont annoncé les deux groupes. Dans le cadre d'une coentreprise, les deux groupes "prévoient de construire une +gigafactory+ d'une capacité de 50 gigawattheures par an, qui devrait démarrer la production en 2026", indiquent-ils dans un communiqué. Volvo pourrait ainsi équiper environ 800'000 véhicules.

RESTAURATION RAPIDE: Le géant du fast-food McDonald's prévoit d'embaucher environ 20'000 personnes et d'ouvrir 50 restaurants au Royaume-Uni et en Irlande dans les douze prochains mois, prévoyant une envolée de la demande avec la levée des mesures sanitaires. "C'est fantastique d'être en mesure d'offrir à 20'000 personnes une opportunité de travailler chez nous", a déclaré Paul Pomroy, directeur général de la chaîne de restauration rapide dans la région, dans un communiqué.

TECHNOLOGIE: Le gendarme allemand de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre l'américain Apple pour "d'éventuelles pratique anticoncurrentielles", sur la base d'une nouvelle loi renforçant les pouvoirs d'action contre les géants du numérique. Après Facebook, Amazon et Google, "une procédure" a été "engagée contre la société technologique Apple", a annoncé dans un communiqué l'office allemand anticartel.

awp