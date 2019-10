Résumé des principales informations économiques du lundi 21 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

RICHESSE: La Suisse occupe toujours la première place mondiale en termes de fortune par habitant. Sur l'année écoulée, celle-ci y a augmenté de 17'790 dollars (quasiment la même somme en francs suisses) en moyenne, la hausse la plus importante constatée au plan international, révèle une étude de Credit Suisse. Selon la 10e édition du "Global Wealth Report", l'étude sur la fortune mondiale établie par le numéro deux bancaire helvétique, la richesse totale au plan mondial s'est étoffée de 2,6% sur douze mois, entre mi-2018 et mi-2019, pour s'établir à 360 milliards de dollars, soit une richesse moyenne par adulte de 70'850 dollars (+1,2%).

JEUNES POUSSES: Les investissements dans les start-up helvétiques sont en forte croissance au premier semestre, selon une étude d'EY. La Suisse se classe en cinquième position des pays attirant le volume d'investissement le plus élevé dans ses jeunes pousses, a précisé le cabinet d'audit et de conseil. Les start-up européennes ont profité d'un volume d'investissements en forte hausse en première partie d'année. Avec un bond de 62%, 16,9 milliards d'euros (18,6 milliards de francs suisses) ont afflué dans les caisses des jeunes entreprises. Le nombre de rondes de financement a de son côté progressé de 10% à 2301.

EAUX MINÉRALES: Les autorités françaises sont revenues sur leur décision d'accorder à Nestlé Waters la priorité d'usage pour prélever, à des fins commerciales, l'eau d'une nappe souterraine dans les Vosges menacée d'assèchement. Si les réductions de consommation attendues ne sont pas encore chiffrées, le retour "certain" à l'équilibre de la "Vittel Bonne Source" en question est prévu d'ici 2027. Le préfet des Vosges a convenu que "les besoins en eau potable des populations à partir des seules ressources locales étaient prioritaires", en application d'un "principe de proximité", et préconisé "un plan ambitieux d'économies d'eau tous usagers confondus". Les nouvelles autorisations de prélèvement seront communiquées d'ici fin 2021, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.

TECHNOLOGIE: ABB a signé un contrat avec le chantier naval singapourien Keppel Offshore & Marine pour permettre l'exploitation autonome de remorqueurs dans le port de la cité-Etat en 2020. Le montant n'a pas été précisé. Le géant zurichois de l'électrotechnique, en collaboration avec Keppel Marine and Deepwater Technology (KMDTech), le bras technologique de Keppel O&M, va "développer la technologie pour les navires autonomes et équipera un remorqueur portuaire de 32 mètres avec des solutions numériques", selon un communiqué.

CONSTRUCTION: Engagé dans un bras de fer sur la stratégie d'Implenia, Veraison va vendre sa participation de 1,9% dans le groupe de construction zurichois. Dans un communiqué, l'actionnaire activiste se félicite de l'avancement des négociations avec les responsables d'Implenia. Veraison s'était allié avec l'actionnaire de référence Max Rössler et sa holding Parmino. Ce groupe exigeait une externalisation des activités immobilières d'Implenia, la division Développement, et une cotation en Bourse séparée de cette unité.

SERVICES FINANCIERS: Sandra Lienhart a trouvé un point de chute après son départ de Banque Cler. L'ancienne directrice générale de l'établissement bâlois a été nommée au poste de responsable de la division Retail de Postfinance. Elle prendra ses fonctions le 1er mars prochain et remplacera Sylvie Meyer, qui partira en retraite anticipée le 1er janvier. Mme Lienhart sera à la tête d'une unité forte de 1000 employés, indique le bras financier de la Poste. La division Retail s'occupe de la distribution physique et numérique, du marketing et englobe également le "contact center". Elle sert quelque 2,5 millions de clients privés et 275'000 clients commerciaux.

CONJONCTURE: Les exportations du Japon ont de nouveau reculé en septembre (-5,2% sur un an), pour le dixième mois consécutif, sur fond de déclin des échanges commerciaux avec les deux principaux marchés étrangers du pays, la Chine et les Etats-Unis. Le solde commercial du Japon est aussi resté négatif le mois dernier, à -124,1 milliards de yens (environ un milliard d'euros). Le déficit commercial est limité par la faiblesse également des importations du pays, lesquelles ont diminué de 1,5% en septembre à 6491,5 milliards de yens, contre 6368,5 milliards de yens pour les exportations.

ENERGIE: Les énergies renouvelables devraient voir leurs capacités mondiales croître de 50% d'ici 2024. Elles seront notamment tirées par les petites unités solaires, estime l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Après un tassement en 2018, lié à de nouvelles orientations budgétaires en Chine, le secteur est reparti à la hausse, avec une croissance à deux chiffres anticipée pour 2019, selon le rapport "Renouvelables 2019" de l'AIE.

TRANSPORT: La SNCF promet une nette amélioration du trafic ferroviaire, avec des perturbations limitées aux TER et Intercités, sans que le conflit entre syndicats et direction sur les "problèmes de sécurité" soit résolu. Les trains Ouigo, dont le trafic a été très perturbé pendant le weekend, "circuleront normalement", de même que les TGV, selon les prévisions communiquées par la SNCF dimanche soir. Circulation normale également sur l'ensemble des lignes du réseau Transilien.

awp