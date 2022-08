Résumé des principales informations économiques du lundi 22 août 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

POLITIQUE MONÉTAIRE: Les notations financières des cantons ne devraient pas dans l'immédiat être affectées par les pertes de la Banque nationale suisse (BNS) et un éventuel tarissement des versements aux autorités publiques, a estimé l'agence Standard & Poor's (S&P). Sur les huit cantons dont les finances publiques sont passées en revue par l'agence de notation, la note de dette à long terme se répartit de "AAA", soit la meilleure note possible, pour Bâle-Ville, Vaud et Zurich à "AA-" pour le canton de Genève. L'Argovie, Bâle-Campagne, St-Gall et Soleure sont quant à eux notés "AA+". Ces notes permettent de lever des fonds sur le marché de la dette à des taux plus ou moins avantageux en fonction de la qualité de la notation.

BANQUES: Moins d'un mois après avoir nommé un nouveau directeur général, Credit Suisse poursuit le remaniement de ses instances dirigeantes. La banque zurichoise a désigné un nouveau directeur financier, une nouvelle directrice opérationnelle et un responsable de la transformation chargés de faire avancer le vaste chantier de restructuration de l'établissement en difficultés. Dixit Joshi remplacera à partir du 1er octobre le directeur financier David Mathers, qui avait annoncé fin avril son retrait après avoir passé 11 années à ce poste, a indiqué la banque aux deux voiles dans un communiqué.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Roche lance un nouveau test Covid-19 développé en partenariat avec sa filiale TIB Molbiol destiné à détecter et différencier le sous-variant BA.2.75. Depuis son apparition en Inde en mai dernier, ce dernier a depuis été signalé dans plus d'une douzaine de pays. Il n'est actuellement pas considéré comme un "variant inquiétant" selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mais sa différenciation des variants BA.4 et BA.5 devrait permettre un meilleur traçage afin de comprendre sa propagation, indique Roche.

GRANDE DISTRIBUTION: Le mastodonte de la distribution Coop fusionne ses domaines promotion, services numériques et informatique au sein d'un seul département dans sa direction générale, baptisé "Digital and Customer". Les rênes de la nouvelle unité seront confiés à Thomas Schwetje, jusqu'ici responsable de la promotion et des services numériques, précise un communiqué. L'actuel responsable informatique, Reto Conrad, quittera l'entreprise "en bons termes" pour relever selon la formule consacrée de nouveaux défis en dehors de Coop.

POLITIQUES MONÉTAIRES: Relever les taux contre l'inflation, mais pas trop pour éviter de mettre l'économie à genoux. Le dilemme, auquel font face les banquiers centraux, devrait être au coeur de leur grand-messe annuelle, jeudi et vendredi dans l'ouest américain, à Jackson Hole. Les majestueuses montagnes du Grand Teton (Wyoming) accueillent tous les ans cette réunion, sous la houlette de la Banque centrale américaine (Fed), depuis l'ère de son ancien président, Paul Volcker. Le moment le plus attendu de ce "symposium" sera le discours du président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, vendredi après-midi.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale chinoise a abaissé une nouvelle fois cette année deux de ses taux d'intérêt de référence. La mesure doit soutenir une économie fragilisée par une crise de l'immobilier et les restrictions sanitaires. La Chine est la dernière grande économie à maintenir une stricte politique sanitaire dite "zéro Covid", qui entraîne confinements et mises à l'arrêt inopinées d'entreprises dès la découverte de cas positifs, pénalisant l'activité. De son côté, l'immobilier, qui représente avec la construction plus du quart du PIB de la Chine, est en souffrance depuis les mesures adoptées par Pékin en 2020 pour réduire l'endettement du secteur.

TÉLÉCOMS: Le groupe de téléphonie britannique Vodafone a annoncé un accord pour vendre sa filiale en Hongrie au groupe informatique 4iG ainsi qu'à Corvinus Zrt, une holding publique hongroise, pour 1,8 milliard d'euros (1,73 milliard de francs suisses au cours du jour) en numéraire. "Cela représente plus de neuf fois le bénéfice d'exploitation ajusté sur les douze mois achevés le 31 mars", fait valoir Vodafone dans un communiqué, ajoutant qu'une fusion avec 4iG fera de sa filiale hongroise le numéro 2 de la téléphonie mobile et fixe du pays.

AUTOMOBILE: Le fabricant japonais de camions Hino a annoncé la découverte de cas supplémentaires de tests inappropriés sur ses moteurs, affectant cette fois-ci près de 96'000 camions légers au Japon, dont 19'000 vendus sous la marque Toyota, sa maison mère. Ces nouvelles irrégularités, portant sur des tests d'endurance d'un moteur Hino pour camions légers, ont été découvertes par le ministère nippon des Transports après que celui-ci eut mené ses propres inspections sur site début août, a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

TOURISME: La chaîne de cinémas britannique Cineworld a confirmé qu'elle envisageait un dépôt de bilan parmi plusieurs "options stratégiques" possibles pour "trouver de nouvelles liquidités et potentiellement restructurer son bilan" face à une crise des salles obscures. Tout en précisant que les salles "Cineworld et Regal dans le monde fonctionnent normalement", la deuxième chaine de cinémas au monde après l'américain AMC note dans un communiqué que "les options stratégiques" envisagées "comprennent le placement volontaire en dépôt de bilan" (loi dite chapter 11) aux Etats-Unis et des procédures "associées" dans d'autres juridictions.

awp