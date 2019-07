Résumé des principales informations économiques du lundi 22 juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Julius Bär a connu comme prévu un premier semestre difficile, marqué par un repli des résultats en rythme annuel. La contre-performance du groupe bancaire zurichois est à mettre sur le compte notamment de sa filiale italienne Kairos, dont le sort demeure incertain. Toutefois, si les chiffres sont en recul sur un an, ils témoignent d'une nette progression par rapport à la deuxième moitié de 2018, se félicite dans son rapport à mi-parcours le gestionnaire de fortune, qui a récemment désigné le successeur à sa direction en la personne de Philipp Rickenbacher.

CHIMIE: Le chimiste de spécialités Clariant a conclu avec le fonds d'investissement new-yorkais Arsenal Capital Partners un accord de vente pour ses activités d'emballage de produits pharmaceutiques. Le montant prévu pour cette opération s'élève à 308 millions de francs suisses, tandis que l'unité a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 135 millions de francs suisses. Ce désinvestissement doit encore obtenir l'aval des autorités compétentes.

INSPECTION ET CERTIFICATION: Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a racheté le britannique DMW Environmental Safety, améliorant notamment ses capacités dans le contrôle de l'amiante et l'hygiène de l'eau potable. Le groupe genevois n'a pas précisé le montant de l'acquisition dans son communiqué.

PHARMA: Le laboratoire Roche a élargi son programme mondial d'accès aux solutions de diagnostic à des maladies autres que le VIH, a annoncé le géant bâlois. Des maladies comme la tuberculose, l'hépatite B et C ainsi que papillomavirus humain sont désormais inclues dans ce programme destiné aux pays en développement. L'extension du programme "souligne l'engagement de Roche à améliorer l'accès à des ressources d'un bon rapport coût-efficacité, à intensifier des programmes et à contribuer à l'élimination de maladies dans les régions où les besoins sont les plus importants", a indiqué le groupe pharmaceutique dans un communiqué.

PHARMA: La filiale Sandoz de Novartis teste désormais sur l'humain un biosimilaire expérimental du denosumab, initialement développé par Amgen. L'étude de phase I/III "Rosalia" s'attache à confirmer les profils d'efficacité, de sécurité et d'immunogénicité de cette réplique du Prolia, également commercialisé sous la marque Xgeva, chez des patientes ménopausées souffrant d'ostéoporose. Le spectre de prescriptibilité du médicament de référence comprend en outre la prévention du risque de fracture chez l'homme, de perte de masse osseuse médicalement induite ou encore les complications osseuses liées à certains cancers.

CONSTRUCTION: Les dépenses dans la construction ont augmenté de 2,1% en l'an dernier en Suisse par rapport à 2017, en termes nominaux. Les projets de génie civil en particulier ont connu un net regain. Ces derniers ont enregistré une hausse de 4,9%, contre 1,1% pour les investissements dans le bâtiment, annonce l'Office fédéral de la statistique (OFS), sur la base des résultats provisoires de son enquête annuelle.

BANQUES: Le groupe bancaire Credit Suisse, débouté vendredi par un tribunal londonien d'une demande de remboursement pour un trop-perçu d'impôts sur des boni octroyés à des banquiers britanniques, a indiqué ce week-end qu'il n'entendait pas faire recours de cette décision. Dans une prise de position écrite, la banque aux deux voiles a confirmé à AWP les informations rapportées dans un premier temps par le portail Finews, spécifiant qu'elle avait fait recours en vertu d'un important principe juridique. "Quoi qu'il en soit, nous acceptons le verdict de la justice", a-t-elle fait savoir dans une prise de position écrite.

BANQUES: Ouverture de compte simplifiée, dépenses visibles en un clin d'oeil et achats à moindre frais à l'étranger. Les nouvelles banques mobiles taillent des croupières aux établissements traditionnels, mais leurs prestations ne sont pas toujours plus avantageuses, selon une étude de Moneyland.ch. Tutoiement de rigueur, présentations multimédias, incitations à télécharger l'application sur le smartphone, les banques en ligne Zak - émanation de la bâloise Banque Cler - et Neon - une fintech zurichoise épaulée par la banque hypothécaire de Lenzburg - se veulent résolument orientées vers une clientèle jeune, branchée et polyglotte.

CHIMIE: Bayer a vendu au fonds américain Yellow Wood Partners sa marque de soins de pieds Dr Scholl pour 585 millions de dollars, soit quasiment autant en francs suisses, ont annoncé les deux acteurs, l'allemand voulant se recentrer sur sa division de médicaments sans ordonnance. Avec cette acquisition, Yellow Wood Partners veut faire de Dr Scholl une marque indépendante et investir dans tous ses secteurs d'activité, a expliqué le fonds américain dans un communiqué.

SERVICES PÉTROLIERS: Le groupe pétrolier français Maurel et Prom a soumis une offre de rachat au britannique Amerisur, pour une valorisation de 257 millions de dollars (un peu plus d'un quart de milliard de francs suisses), qui a été refusée dans la foulée par son concurrent. Maurel et Prom "a fait une proposition initiale au conseil d'administration d'Amerisur concernant une offre potentielle d'acquisition en numéraire et en actions M&P portant sur la totalité des actions émises et à émettre composant le capital social d'Amerisur", a expliqué la société française dans un communiqué.

INTERNET ET LOGICIELS: La Chine dispose désormais d'un équivalent à l'indice new-yorkais Nasdaq: les premières cotations ont débuté sur une nouvelle plateforme de la Bourse de Shanghai dédiée aux valeurs du secteur technologique, qui fait l'objet d'une rivalité croissante entre Pékin et Washington. Il s'agit de l'une des réformes les plus importantes du marché chinois, à l'heure où le géant asiatique s'efforce de rééquilibrer son modèle économique vers les nouvelles technologies et les produits à haute valeur ajoutée, et en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis.

ELECTRONIQUE: Le bénéfice net du géant néerlandais de l'électronique Philips s'est envolé au 2e trimestre, s'établissant à 246 millions d'euros (271,5 millions de francs suisses) contre 2 millions l'an dernier à la même période, grâce au désengagement de son activité éclairage (Signify), introduite en Bourse. Le groupe a indiqué dans un communiqué avoir également profité d'une amélioration de sa performance opérationnelle et d'une baisse des frais financiers nets et a fait état d'un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros, soit une hausse de 6% à périmètre comparable, lui permettant de confirmer ses objectifs pour l'horizon 2020.

