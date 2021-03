Résumé des principales informations économiques du lundi 22 mars 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) est intervenue massivement l'année dernière pour éviter une appréciation trop importante du franc en pleine crise de Covid-19. Elle a également mis à disposition des banques commerciales des montants élevés pour assurer l'accès au crédit, selon le rapport annuel de la BNS. La banque centrale helvétique a acquis en 2020 des devises pour 109,7 milliards de francs suisses, luttant ainsi contre un renchérissant trop important de la monnaie nationale qui aurait pénalisé les exportations. "Les pressions à la hausse sur le franc ayant été particulièrement fortes au premier semestre en raison de l'incertitude liées à la pandémie, des interventions à hauteur de 90 milliards de francs suisses ont été nécessaire pendant cette période".

POLITIQUE MONÉTAIRE: Pas de changement attendu du côté de la Banque nationale suisse (BNS). L'institut d'émission devrait conserver inchangé jeudi ses principales armes de politique monétaire, dans un environnement toujours marqué par les effets de la pandémie de coronavirus mais un franc qui montre des signes de relâchement. "La reprise économique internationale qui se confirme permet d'alléger les pressions haussières sur le franc suisse, ce que la BNS ne manquera pas de constater avec soulagement", a estimé Samy Chaar, économiste en chef de Banque Lombard Odier.

BANQUES: La balance des transactions courantes helvétiques a dégagé l'an dernier un excédent de 27 milliards de francs suisses, soit 22 milliards de moins qu'en 2029. Le dernier trimestre a même débouché sur un déficit de 3 milliards, contre un excédent de 16 milliards un an plus tôt, indique la Banque nationale suisse (BNS) dans son compte-rendu périodique. Les recettes sur l'ensemble de l'exercice se sont affaissées au niveau des marchandises, quand les dépenses sont restées stables, explique l'institut d'émission. Il en résulte un fléchissement de 11 milliards de l'excédent des recettes à 64 milliards.

CORONAVIRUS: La saison des résultats pour l'exercice 2020 est quasiment bouclée et un premier constat s'impose. Si une majorité des entreprises suisses cotées ont enregistré des revenus et des bénéfices inférieurs à ceux de l'année précédente, nombre d'entre elles ont déjoué les scénarii les plus noirs brossés par les observateurs. Sur une centaine des principales sociétés cotées, 80 ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires en 2020, d'après une évaluation réalisée par AWP.

AUTORITÉ DE RÉGULATION: Le chef de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) Mark Branson va franchir le Rhin et rejoindre le régulateur allemand Bafin. Le Britannique, qui dirige la Finma depuis avril 2014, va reprendre les rênes d'une institution en pleine tourmente après l'affaire Wirecard. Mark Branson va assumer à mi-2021 la présidence du comité de direction de la Bafin. Jan Blöchliger, qui siège au directoire de l'autorité helvétique, assurera l'intérim dès le 1er mai jusqu'à la nomination d'un successeur ou d'une successeure. Le conseil d'administration s'est mis à la recherche de la perle rare. Son choix devra être avalisé par le Conseil fédéral.

ENTRÉE EN BOURSE: La biotech tessinoise Gain Therapeutics a récolté vendredi dernier 46 millions de dollars lors de la première journée de la cotation de sa filiale américaine sur le Nasdaq, la plateforme boursière new-yorkaise à forte coloration technologique. La capitalisation la jeune pousse dépasse ainsi désormais les 130 millions de dollars. Lors de l'opération, près de 4,2 millions d'actions Gain Therapeutics ont trouvé preneur au prix de 11 dollars l'unité, précise TiVenture, un véhicule d'investissement aux mains de la fondation du centenaire de la Banque cantonale du Tessin (BancaStato), lundi dans un communiqué. L'entrée en Bourse (IPO) devrait permettre d'accélérer plusieurs programmes de recherche.

INDUSTRIE: Le groupe industriel Sulzer a entamé un vaste projet de numérisation et d'automatisation de son usine finlandaise de Kotka, à 130 kilomètres à l'est de la capitale Helsinki. La modernisation des processus de production devrait se traduire par une meilleure productivité du site et des délais de livraison plus courts. Le projet, qui débutera en avril pour s'achever au premier semestre 2022, permettra à Sulzer d'augmenter le nombre de produits fabriqués à Kotka et améliorera sa contribution à la chaîne d'approvisionnement mondiale, assure le conglomérat winterthourois, sans toutefois dévoiler les contours financiers de l'investissement.

BANQUES: Le directeur général de Julius Bär, Philipp Rickenbacher, a perçu l'année dernière une rémunération totale de 5,89 millions de francs suisses. Les émoluments de l'ensemble de la direction générale ont augmenté, a indiqué le gestionnaire de fortune dans son rapport annuel. M. Rickenbacher a empoché un salaire de base de 1,5 million de francs suisses, auquel s'ajoutent divers versements en numéraire et contributions au fonds de pension et à la sécurité sociale, faisant gonfler l'ensemble à 5,89 millions.

COMMERCE DE DÉTAIL: Aldi Suisse va inaugurer sa 220e filiale helvétique jeudi à Neuchâtel et compte ouvrir d'autres magasins en centre-ville, notamment à Berne et à Zurich cette année. Le discounter allemand, arrivé en Suisse en 2005, vise un objectif de 300 magasins, selon une interview de Jérôme Meyer, directeur de l'enseigne depuis janvier, parue dans le journal Le Temps. "Notre objectif est d'accélérer le rythme des ouvertures ces prochaines années et d'arriver à un total de 300 magasins dans les meilleurs emplacements possibles", a assuré Jérôme Meyer, patron d'Aldi Suisse. Il prévoit "d'ouvrir 14 magasins, dont un au centre-ville de Berne et un au centre de Zurich en 2021".

PHARMA: Le vaccin Astrazeneca est efficace à 80% contre la pneumonie Covid-19 chez les personnes âgées et n'augmente pas le risque de caillots sanguins, a affirmé le laboratoire après des essais cliniques de phase III menés aux Etats-Unis. Le vaccin est efficace à 79% pour prévenir la pneumonie Covid-19 symptomatique dans la population générale et à 100% pour empêcher les formes sévères de la maladie et l'hospitalisation, selon le laboratoire.

COMMERCE EN LIGNE: Les employés du géant du commerce en ligne américain Amazon en Italie observaient une grève lundi, la première sur un plan national, pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail, aggravée par la pandémie de coronavirus. La participation a atteint "75% en moyenne, avec des pointes à 90% dans certaines zones", ont assuré les syndicats Cgil, Cisl et Uil, à l'origine de ce mouvement social. Interrogé par l'AFP, Amazon n'a pas répondu dans l'immédiat.

VACCIN CORONAVIRUS: Le Fonds souverain russe (RDIF) a conclu un accord avec le groupe pharmaceutique indien Virchow Biotech pour produire en Inde 200 millions de doses du vaccin Spoutnik V contre le coronavirus. Ce contrat, associé à deux autres signés ces derniers jours, porte à quelque 652 millions le nombre de doses pouvant être produites en Inde, selon RDIF qui dit qu'elles serviront à vacciner environ 300 millions de personnes, étant donné que le vaccin est constitué de deux injections.

MONNAIE: Le ministre turc des Finances a affirmé que son pays maintiendra un régime de changes libres, en dépit d'un plongeon spectaculaire de la livre turque après le limogeage du gouverneur respecté de la Banque centrale. "Nous ne ferons aucune concession en ce qui concerne le mécanisme du libre marché et maintiendrons un régime de changes libres", a affirmé le ministre, Lütfi Elvan.

AÉRONAUTIQUE: Eutelsat a commandé à Airbus un nouveau satellite géostationnaire de communications, Eutelsat 36D, dont le lancement est prévu au premier semestre 2024, a annoncé l'opérateur européen de satellites, pour qui il s'agit d'un programme d'une "importance cruciale". Positionné à 36'000 kilomètres de la Terre sur la "position orbitale phare d'Eutelsat à 36° Est", Eutelsat 36D prendra le relais d'Eutelsat 36B, dont la fin de vie est prévue en 2026. Il permet la diffusion de la télévision par satellite, ainsi que des services gouvernementaux vers l'Afrique et la Russie.

TRANSPORTS PUBLICS: L'opérateur de transport publics Keolis (groupe SNCF) a remporté un contrat pour exploiter le métro et le tramway de Dubaï, aux Emirats arabes unis, pendant neuf ans. Le contrat, assorti d'options pouvant aller jusqu'à six années supplémentaires, devrait rapporter environ 125 millions d'euros par an au consortium associant Keolis (70%) aux groupes japonais Mitsubishi Heavy Industries Engineering (25%) et Mitsubishi Corporation (5%).

LIVRAISON DE REPAS: La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a fixé le prix de son introduction en Bourse, l'une des plus attendues du moment, et vise une capitalisation boursière allant jusqu'à 8,8 milliards de livres (11,3 milliards de francs suisses) hors option de surallocation. Elle dit avoir établi le prix de son futur titre à entre 3,90 et 4,60 livres. L'opération, grâce à laquelle le groupe espère lever un milliard de livres, sera composée d'actions existantes et nouvelles, avec une possible option de surallocation de 10%.

CONJONCTURE: La banque centrale américaine a assuré qu'elle n'augmenterait pas ses taux d'intérêt de sitôt, mais de nombreux économistes américains, dans un sondage, pensent qu'elle pourrait être obligée de les relever dès l'année prochaine. La National Association for Business Economics (NABE) rapporte que 46% des participants interrogés estiment que la Réserve fédérale (Fed) va augmenter ses taux en 2022, tandis que 28% pensent qu'elle le fera en 2023, bien qu'une majorité des membres votants de la Réserve fédérale (Fed) aient indiqué la semaine dernière qu'ils ne comptaient pas les relever avant 2023.

awp