Résumé des principales informations économiques du lundi 22 octobre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TRAINS: Les CFF et le canton de Fribourg ont signé l'accord "perspective générale Fribourg". Le document prévoit un investissement de plus d'un milliard de francs suisses jusqu'en 2030 sur le territoire cantonal, dans les gares et le trafic. L'accord institue un programme de travail appelé à évoluer au fil des ans, s'est réjoui le directeur général des CFF Andreas Meyer devant la presse à Fribourg. Ce dernier a rappelé qu'il s'agit du dixième pacte de ce type conclu en Suisse entre le transporteur ferroviaire et des collectivités publiques.

PHARMA: Novartis a obtenu de Swissmedic l'homologation de sa première thérapie génique, le Kymriah (tisagenlecleucel), contre deux formes de cancer du sang en traitement de troisième ligne ou plus. Le prix du traitement, qui se présente sous la forme d'une perfusion unique, a été fixé à 370'000 francs suisses. Ce premier représentant de la famille des médicaments à base de cellules T reprogrammées génétiquement (CAR-T) avait déjà décroché des feux verts américains en août 2017 et européens un an plus tard.

AIRBNB: L'Etat de Genève est contraint de modifier son règlement concernant la location d'une chambre ou d'un appartement à partir d'une plate-forme d'échanges de type Airbnb. Une limite de 60 jours de location par an avait été fixée. La justice, à la suite d'un recours, a porté ce plafond à 90 jours. L'information de la Tribune de Genève a été confirmée lundi par la porte-parole du département du territoire, Pauline de Salis. La décision de la Chambre constitutionnelle ne va toutefois pas être immédiatement inscrite dans le règlement. Le recourant, mécontent qu'une limite soit imposée, a en effet saisi le Tribunal fédéral.

COMMERCE ET DEVELOPPEMENT: La méfiance dans le multilatéralisme est surtout dangereuse pour "les pays pauvres". Au début du Forum mondial sur l'investissement, le président de la Confédération Alain Berset a appelé à Genève à des politiques ouvertes, durables et non discriminatoires.

BANQUES: Swissquote innove en matière de financement participatif, avec le lancement d'une émission de jetons virtuels (Initial coin offering ou ICO selon le terme anglophone consacré) pour le compte de la jeune pousse vaudoise LakeDiamond. Cette émanation en 2015 de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) produit des diamants synthétiques à usage industriel.

CONJONCTURE: La dette publique grecque en 2017 s'est établie à 176,1% du PIB, soit moins qu'une première estimation publiée en avril, grâce à une croissance plus forte que prévue l'année dernière, a annoncé lundi le service statistique national (Elstat). Ce dernier avait révisé à la hausse la semaine dernière une première estimation de la progression du PIB pour 2017, passée de 1,4% à 1,5% par rapport à 2016. Le poids de la dette a en conséquence été revu à la baisse par rapport à une première estimation datant d'avril, qui l'évaluait à 178,6% du PIB.

BANQUES: Le Crédit agricole a annoncé que les autorités américaines avaient mis fin aux enquêtes visant sa banque de financement et d'investissement Cacib au sujet de transactions en dollars soumises à des sanctions économiques. La banque française précise dans un communiqué que sa banque de financement et d'investissement (BFI) s'est acquittée des obligations demandées par les autorités américaines.

